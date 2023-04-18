20 ярких женщин, которые чихать хотели на мнение окружающих и носят что хотят

Кажется, что у окружающих всегда есть свое мнение о том, что «положено» и «не положено» носить женщинам определенного возраста и формы. И они частенько не стесняются об этом высказываться. Но ведь одежда — это наш способ выразить свою индивидуальность, подчеркнуть стиль и поднять настроение. Так стоит ли переживать о том, что подумают другие, если хочется надеть яркое платье с крутой расцветкой или не скрывать свою фигуру?

Это фото для очень полных людей, которые думают, что им нужно прятаться за одеждой. Это не так, носите что хотите

«Нашла в комиссионке совершенно нелепый винтажный пиджак с блестками. Я влюбилась в него»

«Муж сказал, что я похожа на маленькую старушку. Да что он понимает! Это же самый крутой комплимент!»

«Купила костюм русалки»

Кто сказал, что невеста обязательно должна быть в белом платье?

«Больше недели раздумывала, стоит ли надевать этот комбинезон на праздничную вечеринку на работе. И так рада, что все-таки надела»

«Мой элегантный однотонный образ. Юбка моего собственного дизайна»

«Сумасшедшая шляпа-ведро, на создание которой меня вдохновило стеганое одеяло»

«Этим летом я ношу шорты и впервые в жизни не забочусь о том, кто и что об этом подумает»

«Боялась надеть этот топ на концерт, но все-таки решилась»

«Только что купила эту сумасшедшую юбку с вышитыми по всей длине розами»

«Наконец-то решила одеться так, как всегда хотела, но боялась»

«Одна из моих любимых находок в секонд-хенде. Я чувствую себя винтажной Барби»

«Этому пальто около 15 лет, но я нашла в себе смелость надеть его лишь недавно»

«Это моя версия наряда на скорую руку»

«Я просто без ума от этого пальто 60-х годов»

«Вы никогда не будете слишком старыми, чтобы носить то, что вам нравится. Мне 25 лет, и это платье моей мечты»

«Мой парень сказал, что это весеннее платье. Но мне все равно, я буду носить его, когда захочу»

«Я так счастлива, что выбрала немного нетрадиционное свадебное платье»

«Я просто буду жить в этом платье все лето»