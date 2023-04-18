20 ярких женщин, которые чихать хотели на мнение окружающих и носят что хотят
Кажется, что у окружающих всегда есть свое мнение о том, что «положено» и «не положено» носить женщинам определенного возраста и формы. И они частенько не стесняются об этом высказываться. Но ведь одежда — это наш способ выразить свою индивидуальность, подчеркнуть стиль и поднять настроение. Так стоит ли переживать о том, что подумают другие, если хочется надеть яркое платье с крутой расцветкой или не скрывать свою фигуру?
Это фото для очень полных людей, которые думают, что им нужно прятаться за одеждой. Это не так, носите что хотите
«Нашла в комиссионке совершенно нелепый винтажный пиджак с блестками. Я влюбилась в него»
«Муж сказал, что я похожа на маленькую старушку. Да что он понимает! Это же самый крутой комплимент!»
«Купила костюм русалки»
Кто сказал, что невеста обязательно должна быть в белом платье?
«Больше недели раздумывала, стоит ли надевать этот комбинезон на праздничную вечеринку на работе. И так рада, что все-таки надела»
«Мой элегантный однотонный образ. Юбка моего собственного дизайна»
«Сумасшедшая шляпа-ведро, на создание которой меня вдохновило стеганое одеяло»
«Этим летом я ношу шорты и впервые в жизни не забочусь о том, кто и что об этом подумает»
«Боялась надеть этот топ на концерт, но все-таки решилась»
«Только что купила эту сумасшедшую юбку с вышитыми по всей длине розами»
«Наконец-то решила одеться так, как всегда хотела, но боялась»
«Одна из моих любимых находок в секонд-хенде. Я чувствую себя винтажной Барби»
«Этому пальто около 15 лет, но я нашла в себе смелость надеть его лишь недавно»
«Это моя версия наряда на скорую руку»
«Я просто без ума от этого пальто 60-х годов»
«Вы никогда не будете слишком старыми, чтобы носить то, что вам нравится. Мне 25 лет, и это платье моей мечты»
«Мой парень сказал, что это весеннее платье. Но мне все равно, я буду носить его, когда захочу»
«Я так счастлива, что выбрала немного нетрадиционное свадебное платье»
«Я просто буду жить в этом платье все лето»
- Никогда в жизни так быстро покупала что-то. Уже жду, когда мне доставят такое же. © yvelasco / Reddit
Многие люди на собственном опыте убедились, что одежда, которую обожаешь, еще как поднимает настроение:
Фото на превью ZoftigGoddess / Reddit
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