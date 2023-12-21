20+ ярких женщин, которые создали себе такой новогодний образ, что мама не горюй
Декабрь — месяц корпоративов, бесконечных встреч с родственниками и друзьями и просто чудесная праздничная пора. Поэтому немудрено, что многие в это время вовсю принаряжаются, а самые большие поклонники Нового года еще и создают себе тематические образы. Макияж, одежда, прическа — все это они продумывают с особой тщательностью.
«Надела рождественское платье и пошла в магазин. Несколько людей себе чуть шеи не свернули, глядя на меня»
«Моя новогодняя прическа на работу. Я не смогла найти шляпу, которая бы мне понравилась, поэтому решила сделать свою. Из волос»
«Мой креативный макияж. Он занял у меня около 2-3 часов»
«Сшила платье в форме рождественской елки, и его действительно можно носить. Но нет, я не могу в нем нормально сидеть»
«У меня волосы с зеленым омбре, поэтому я сделала из них елочку»
«Я даже не собиралась никуда выходить, мне просто захотелось создать праздничный образ»
«Только посмотрите на мой „уродливый рождественский наряд“. Это точно самая непрактичная вещь, которую я когда-либо шила»
«Попробовала сделать праздничный макияж. Рисовать ресницы было очень сложно»
«Только что сделала прическу к Рождеству. Мне так нравится!»
«Мой наряд был вдохновлен Эллен Грисуолд из „Рождественских каникул“. Юбку, кстати, сшила из скатерти, а рубашку — из простыни»
«Макияж с гирляндами»
«Окрашивание в духе Рождества»
«Мой рождественский комбинезон»
«Моя праздничная прическа»
«Пытаюсь придумать больше вариантов классического праздничного образа»
«Сшила нам эти красные мантии»
«Моя праздничная прическа. Ничего особенного, просто прикольно»
«Вот как я накрасилась на работу перед самым праздником. Клиенты были в восторге»
«Юбка „Рождественская елка“, которую можно носить. А еще она с огоньками»
«Макияж занял у меня около 3 часов, но если бы я не отвлекалась, то и за полтора бы успела»
«Я сшила себе бархатный комбинезон, который больше похож на пижаму Санты»
- В такой модной пижаме только на званые ужины к богачам ходить. © fakeishusername / Reddit
Кстати, о богатых людях — говорят, они не любят сорить деньгами. Есть как минимум 13 вещей, которые они покупают себе крайне редко. А вот обычные люди ради них в кредиты залезают.
Фото на превью vicmcqueen / Reddit
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