20+ ярких женщин, которые создали себе такой новогодний образ, что мама не горюй

Декабрь — месяц корпоративов, бесконечных встреч с родственниками и друзьями и просто чудесная праздничная пора. Поэтому немудрено, что многие в это время вовсю принаряжаются, а самые большие поклонники Нового года еще и создают себе тематические образы. Макияж, одежда, прическа — все это они продумывают с особой тщательностью.

«Надела рождественское платье и пошла в магазин. Несколько людей себе чуть шеи не свернули, глядя на меня»

«Моя новогодняя прическа на работу. Я не смогла найти шляпу, которая бы мне понравилась, поэтому решила сделать свою. Из волос»

«Мой креативный макияж. Он занял у меня около 2-3 часов»

«Сшила платье в форме рождественской елки, и его действительно можно носить. Но нет, я не могу в нем нормально сидеть»

«У меня волосы с зеленым омбре, поэтому я сделала из них елочку»

«Я даже не собиралась никуда выходить, мне просто захотелось создать праздничный образ»

«Только посмотрите на мой „уродливый рождественский наряд“. Это точно самая непрактичная вещь, которую я когда-либо шила»

«Попробовала сделать праздничный макияж. Рисовать ресницы было очень сложно»

«Только что сделала прическу к Рождеству. Мне так нравится!»

«Мой наряд был вдохновлен Эллен Грисуолд из „Рождественских каникул“. Юбку, кстати, сшила из скатерти, а рубашку — из простыни»

«Макияж с гирляндами»

«Окрашивание в духе Рождества»

«Мой рождественский комбинезон»

«Моя праздничная прическа»

«Пытаюсь придумать больше вариантов классического праздничного образа»

«Сшила нам эти красные мантии»

«Моя праздничная прическа. Ничего особенного, просто прикольно»

«Вот как я накрасилась на работу перед самым праздником. Клиенты были в восторге»

«Юбка „Рождественская елка“, которую можно носить. А еще она с огоньками»

«Макияж занял у меня около 3 часов, но если бы я не отвлекалась, то и за полтора бы успела»

«Я сшила себе бархатный комбинезон, который больше похож на пижаму Санты»

В такой модной пижаме только на званые ужины к богачам ходить. © fakeishusername / Reddit