20+ загадочных штуковин, которые поставили в тупик пользователей сети. Но другие люди раскрыли им глаза
Порой нам встречаются такие штуки, которых мы до этого ни разу не видели. О том, для чего они, так сразу и не догадаешься. Хорошо, что есть интернет и можно попросить у пользователей разгадать тайну. Взгляните на эти вещи — возможно, вы и сами узнаете кое-что из них, а если нет — разгадки ждут вас под фото.
«Шел по улице и увидел пакетик с водой, закрепленный над дверью, а в нем несколько монет. Что это?»
- Это самодельное домашнее средство от мух и комаров. Считается, что свет, отражающийся от воды и монет, отпугивает надоедливых насекомых. © Hummingbird-Heart / Reddit
«Что это за крошечный домик посреди океана?»
- Это старинный маяк. Он и в википедии есть. © xcityfolk / Reddit
«Нашли этого маленького слоненка в доме после вечеринки. Теперь спорим, что это»
- Это многоразовый охладитель для напитков, вместо кубиков льда. Нужно держать в морозилке. © A1DANN / Reddit
«Что это за мини-столик с конусом?»
- О, я творила настоящее волшебство с этой штукой! Правда, руки от нее болели ужасно. С ее помощью я делала вафельные рожки для мороженого. © Ravioverlord / Reddit
«Нашла эти крошечные коричневые крупинки поверх наматрасника, прямо под подушкой мужа. Умоляю, не говорите, что это чьи-то яйца!»
- Похоже на наполнитель из пены, он просачивается сквозь ткань, а затем скатывается в шарики. © Cristinky420 / Reddit
«Никак не пойму, для чего эта чашка? У нее на дне тоже есть маленькое отверстие»
- Похоже на проращиватель для луковичных растений. © Tossing_Goblets / Reddit
«Сняли дом, а в подвале нашли веревки с какими-то пластиковыми зажимами. Для чего они?»
- Похоже на держатели для бейсболок, у меня есть похожие. © snickerdoodle79 / Reddit
«Нашел на пляже пластиковое кольцо с 3 острыми металлическими „когтями“»
- Это «коготь», помогающий вытягивать рыболовные сети. © Mackin-N-Cheese / Reddit
«Что это за странная розетка в форме снежинки в новом доме моих друзей?»
- Это для прокладки проводов через стену, где-то должна быть соединяющая розетка. © Tomb2172 / Reddit
«Нашла эту безделушку в коробке с драгоценностями. Диск скользит вверх и вниз по цепи»
- Это старинная цепочка для женских часов. © Flamebrush / Reddit
«Деревянные слоны с продетым через них стержнем. Стержень выдвигается, а слоны снимаются»
- Все просто: это салфетница. © RickyDontLoseThat / Reddit
«Уехали с женой в отпуск на неделю. За детьми присматривала теща. А когда вернулись, нашли эту загадочную деталь в холодильнике. Теща не сознается»
- Это маленькая ручка, которая запирает / отпирает металлические прутья, разделяющие средний ящик. Вероятно, решетку слишком сильно крутили или перемещали, не разблокировав ручку. © rinky79 / Reddit
- Я бы не стал винить тещу. У меня тоже есть недорогой холодильник. И из него периодически вываливаются пластиковые детали. © ItBurnsLikeFireDoc / Reddit
«Что это за кирпичная конструкция в лесу рядом с моим домом?»
- Это старый указатель с названием района или местности. Обычно устанавливается застройщиками. © DOUCYIMD1 / Reddit
«Странный стеклянный предмет. Полый, имеет сквозное отверстие, так что это не ваза»
- Это подсвечник. У меня было 2 таких. © elwood_911 / Reddit
«Теннисная ракетка с крючком сзади, на длинной цепочке с шариком на конце»
- Это используется для измерения высоты сетки в теннисе. Крюк цепляют на верхнюю часть сетки, и сетка опускается до тех пор, пока шарик не коснется травы. © Tricky_Extreme5862 / Reddit
«Стеклянные штуковины с декоративным цветочным узором. По 600 г каждая»
- Они похожи на подставки под ножки пианино, защищающие от повреждения пола. © aloquix / Reddit
«Что это за деревянные / пластиковые доски перед дверями? Фото сделано в маленьком испанском городке»
- Защита, чтобы собаки не мочились на дверь. © jojo-11361 / Reddit
- Собачникам рекомендуется использовать воду из выставленной бутылки, если казус все-таки случился. Помогает поддерживать чистоту на улице и уменьшает запахи. © tintinomalley / Reddit
«Металлический держатель в виде ракеты»
- Это стойка для барных инструментов. © littleheaterlulu / Reddit
«Уже не в первый раз встречаю подобную выпуклость на дне бутылки с лосьоном. Для чего она?»
- Это для того, чтобы в процессе производства конвейер мог перевернуть бутылку для нанесения маркировки. © Eastern-East1476 / Reddit
«В общежитии моего колледжа таких ниш по несколько на этаже. Здание построено в 1969 году»
- Похоже на телефонную будку. Когда-то там, вероятно, был установлен телефон. © NYSenseOfHumor / Reddit
Люди создают массу интересных, загадочных и странных вещиц, не прекращая удивлять нас. Если у вас есть что-то подобное, загадайте загадку и нам.
Фото на превью SaberClash / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ загадочных штуковин, которые поставили в тупик пользователей сети. Но другие люди раскрыли им глаза
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