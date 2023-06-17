20+ заковыристых объявлений, которые придумали виртуозы интриги
Люди издавна доносят информацию до других при помощи объявлений. И сейчас они тоже расклеены везде — на остановках, столбах, подъездах и заборах. И, конечно, иногда встречаются экземляры, сходу повышающие настроение. Взгляните.
Когда соседи живут на широкую ногу
Мастер объявлений
- Муж искал пару нашей свинке и такое выдал! Я была на работе и не видела его объявления. Звонит знакомая, ржет так, что сказать ничего не может. Я ничего не могу понять. Скидывает скрин объявления: «Очень дикий морской самец свинка-терьер сейчас очень печален и желает утешиться в объятиях пушистой самки-русалки. Предпочитает рыженьких. Из угощений тебя ждет свежая морковь. Вся связь через хозяина». © Unknown author / anekdotov.net
Логично же
«Очень уверенная в себе химчистка»
Злой мастер
«Немного юмора на остановке»
«Сегодня утром на двери подъезда нашел следующее объявление»
Так вот как эта профессия называется
Когда так и не определились до конца
Старикам везде почет
Хватит «мучать вопросанасми»
Объявление в торговом центре
Суровый заводской юмор
Из категории «Приноси свои извинения»
Верный подход для увеличения прибыли
Когда в лифте ездят с канистрой
«Мне уже страшно с ними находиться...»
Объявление для непонятливых посетителей
- Самая важная инфа мельче, чем номера офисов. Ее пропустят, а номера увидят. «ЗНАЧИТ, ЭТО ТУТ! ОТКРОЙТЕ!» © UshibVsejBabki / Pikabu
Предупреждение в зоопарке
- На самом деле они почти всегда предупреждают, что собираются плюнуть. Ушки назад оттягивают, начинают бурчать. Но если турист об этом нигде не читал, то шанс пропустить эти сигналы и быть оплеванным высок. © Perlovich / Pikabu
Когда с первого раза не понимают
«На выходе из „Пятерочки“ наткнулся на милое объявление»
Глубокая мысль
Объявление у подъезда
Объявление в мужском туалете больницы
Когда вход запрещен даже с редкими породами собак
Хорошо хоть не «самец»
Хорошие новости
Бонус
Объявление в лифте
«Сфоткал в подъезде. Кольцо не брал»
Объявления — отражение жизни, где перемешано и комичное, и печальное, и серьезное. Если у вас есть примеры шедевров жанра — присылайте скорей нам.
AdMe/Народное творчество/20+ заковыристых объявлений, которые придумали виртуозы интриги
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