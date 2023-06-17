20+ заковыристых объявлений, которые придумали виртуозы интриги

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Люди издавна доносят информацию до других при помощи объявлений. И сейчас они тоже расклеены везде — на остановках, столбах, подъездах и заборах. И, конечно, иногда встречаются экземляры, сходу повышающие настроение. Взгляните.

Когда соседи живут на широкую ногу

Мастер объявлений

Муж искал пару нашей свинке и такое выдал! Я была на работе и не видела его объявления. Звонит знакомая, ржет так, что сказать ничего не может. Я ничего не могу понять. Скидывает скрин объявления: «Очень дикий морской самец свинка-терьер сейчас очень печален и желает утешиться в объятиях пушистой самки-русалки. Предпочитает рыженьких. Из угощений тебя ждет свежая морковь. Вся связь через хозяина». © Unknown author / anekdotov.net

Логично же

«Очень уверенная в себе химчистка»

Злой мастер

«Немного юмора на остановке»

«Сегодня утром на двери подъезда нашел следующее объявление»

Так вот как эта профессия называется

Когда так и не определились до конца

Старикам везде почет⁠⁠

Хватит «мучать вопросанасми»

Объявление в торговом центре

Суровый заводской юмор

Из категории «Приноси свои извинения»

Верный подход для увеличения прибыли⁠⁠

Когда в лифте ездят с канистрой

«Мне уже страшно с ними находиться...»

Объявление для непонятливых посетителей⁠⁠

Самая важная инфа мельче, чем номера офисов. Ее пропустят, а номера увидят. «ЗНАЧИТ, ЭТО ТУТ! ОТКРОЙТЕ!» © UshibVsejBabki / Pikabu

Предупреждение в зоопарке

На самом деле они почти всегда предупреждают, что собираются плюнуть. Ушки назад оттягивают, начинают бурчать. Но если турист об этом нигде не читал, то шанс пропустить эти сигналы и быть оплеванным высок. © Perlovich / Pikabu

Когда с первого раза не понимают

«На выходе из „Пятерочки“ наткнулся на милое объявление»

Глубокая мысль⁠⁠

Объявление у подъезда

Объявление в мужском туалете больницы

Когда вход запрещен даже с редкими породами собак



Хорошо хоть не «самец»

Хорошие новости

Бонус

Объявление в лифте

«Сфоткал в подъезде. Кольцо не брал»