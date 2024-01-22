20 женщин, которые наконец смогли обустроить себе квартирку именно так, как им нравится

Согласитесь, здорово иметь возможность обустраивать свое жилье так, как только душеньке угодно. Героини нашей статьи познали это на собственном опыте. Кому-то из них раньше не разрешали выбирать для дома даже мебель, а кто-то годами по кусочкам собирал свой интерьер, чтобы он получился идеальным. Но теперь они свили себе уютные гнездышки и не нарадуются.

«Муж мне постоянно указывал, какую мебель и планировку выбирать. Развелась и первым делом купила этот диван»

«Моя светлая спальня. Изголовье кровати сделала своими руками. Извиняюсь за засохший фикус»

«Купила напольную плитку. Так из магазина даже прислали фотографа, чтобы заснять ванную комнату, которая у меня получилась. Я и сама в восторге»

«Моя маленькая, но могучая бело-розовая кухня. Постаралась максимально эффективно использовать небольшое пространство»

«После многих лет жизни в съемном жилье мы с братом купили дом»

«Теперь не нужно беспокоиться о дырах на стенах. Первым делом я создала галерею со всеми своими произведениями искусства. Сколько же счастья мне это приносит!»

«Набралась смелости и покрасила столовую в розовый»

«Я вышла из зоны комфорта и купила диван нестандартного для себя цвета»

«Для меня это действительно очень яркий цвет. Но жизнь слишком коротка, чтобы не делать что-то подобное».

«После моего развода прошло 2 года. Наконец-то мой дом снова выглядит так, как я хочу»

«Моя светлая и уютная гостиная. Почти все вещи в ней из вторых рук»

«Развелась и пытаюсь снова сделать пространство своим. Сфотографировала гостиную, пока там нет детей и чисто дольше 30 минут»

«Я всего лишь добавила парочку красивых вещей, и посмотрите, какая разница! Моя холодная квартира стала такой уютной»

«Обновила на кухне шторы и скатерть, и она сразу стала любимой комнатой в квартире»

Чувствую атмосферу французского кафе. © ImpossibleRock8 / Reddit

«Развожусь. Уже несколько месяцев мы с ребенком живем вдвоем. Люблю свой дом»

В твоем доме прямо чувствуются свобода и покой. © pritylaydee0819 / Reddit

«Наконец-то сделала „взрослую“ покупку — обзавелась совершенно новыми диванами. Хотя вообще я предпочитаю мебель с историей»

«После 20 лет брака я ушла от мужа буквально ни с чем и начала жизнь с чистого листа. Спустя полгода начинаю чувствовать себя уютно на новом месте»

«Моя спальня пока еще не совсем готова, но уже потихоньку становится именно такой, какой я хочу»

«Праздную, что уже год живу одна»

«Наконец-то закончила декорировать гостиную. Я сама повесила полку и установила телевизор, прям горжусь собой»

«Моя ванная комната в викторианском стиле»

«Бывший не позволял мне покупать розовый диван. А новый парень не только отремонтировал диван, который я купила по дешевке, но еще и полочку мне сделал»