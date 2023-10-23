20+ женщин, которые наплевали на всяческие предрассудки и экспериментируют со внешностью так, что мама не горюй

Общественное мнение — штука мощная. Так или иначе с оглядкой на него живет большинство людей. Они выбирают и одежду, и прическу так, чтобы вписаться в определенные рамки и не вызвать осуждения. Но некоторым из них со временем надоедает переживать из-за того, кто там что подумает и скажет. Вот и героини нашей статьи решили, что жизнь слишком коротка, и позволили себе быть собой: носить все, что нравится, и делать со своей внешностью то, что хочется.

«Мне 47 лет, и я сделала кое-что рискованное со своими волосами. Как же я счастлива! Мужа ждет сюрприз»

«Я раньше не красила губы, чтобы не привлекать внимание к своему второму подбородку»

«Но он у меня все равно есть, так что больше никаких запретов».

«Я была блондинкой, а сегодня перекрасила волосы в красный цвет. Чувствую себя на высоте»

«Мне много кто потом сказал, что тоже хотел бы сделать что-то смелое со своими волосами, но боится. Я призываю вас делать то, что вы хотите».

«Никогда не поздно, да? Мне 44 года, и после долгих раздумий я наконец-то проколола нос»

«Всегда нервничаю, когда выхожу с этой ​​прической на улицу. Считается ведь, что она для подростков»

«Муж сказал, что я одеваюсь как старушка. Он отлично знает, как сделать мне комплимент»

«Сначала мама говорила, чтобы я не стригла волосы, иначе меня никто замуж не возьмет. Но взяла и просто сделала это»

«Посмотрев на мою новую стрижку, мама сказала, что она вообще-то выглядит классно и мне идет».

«В 65 лет мне уже все равно, что подумают люди. Я — единорог»

«Мне 41 год, и я не закрашиваю свою седину»

«Кое-кто сказал бы, что этот наряд плохо подобран, но мне нравится, как сочетаются мое платье-комбинация и пиджак в стиле oversize»

«Вчера весь день ходила вот в такой футболке и мир не рухнул. Носите, что хотите!»

«Мама годами талдычила, что красные волосы мне не пойдут. А мне они очень нравятся»

«Только что прочитала статью о том, что после 35 лет не стоит пользоваться темной помадой»

«Мне 36, и я и не подумаю расставаться со своими помадами».

«Мне нет и 40 лет, но я не закрашиваю седину. Так рада, что моя коллега уговорила меня отрастить ее»

«Пирсинг носа в 40 лет. Обожаю его. Хотя было страшно»

«Обычно я ношу длинные рубашки, чтобы прикрыть живот»

«Но даже если я попытаюсь его спрятать, он ведь все равно никуда не исчезнет. Так зачем его прятать?»

«Я очень давно хотела побрить голову и наконец набралась смелости»

«Плевать, если мой макияж выглядит простецким. С ним я чувствую себя сказочной принцессой»

«Мне сказали, что я уже слишком стара для пирсинга. Мне, кстати, 27 лет»

«В этом году я решила одеваться так, как я хочу. Это значит, еще больше „уродливых“ рубашек и комбинезонов»

«Всю жизнь мне говорили, что мне нельзя коротко стричь волосы, потому что я толстая»

«Ну а я взяла да и постриглась и думаю, что выгляжу мило».

«Иногда мне нравится как следует намарафетится на работу и ходить шокировать коллег»