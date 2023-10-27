20 остроумных женских твитов, после прочтения которых хочется воскликнуть: «Понимаю, сестра».
Бесячие, странные, дурацкие и курьезные истории могут подстерегать нас на каждом шагу. Одни люди предпочитают делиться случившимся с домочадцами, другие же предают свои переживания гласности и строчат посты в социальных сетях. Вот несколько рассказов от женщин, которые оказались настолько выбитыми из колеи, что не смогли удержаться от комментариев.
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Вот еще одна подборка твитов от людей, для которых устаревшие стереотипы — лишь пустые слова.
AdMe/Народное творчество/20 остроумных женских твитов, после прочтения которых хочется воскликнуть: «Понимаю, сестра».
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