20 остроумных женских твитов, после прочтения которых хочется воскликнуть: «Понимаю, сестра».

Бесячие, странные, дурацкие и курьезные истории могут подстерегать нас на каждом шагу. Одни люди предпочитают делиться случившимся с домочадцами, другие же предают свои переживания гласности и строчат посты в социальных сетях. Вот несколько рассказов от женщин, которые оказались настолько выбитыми из колеи, что не смогли удержаться от комментариев.