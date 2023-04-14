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20 женщин, которые по поводу и без наряжаются, как на красную дорожку

Народное творчество
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Чтобы почувствовать себя настоящей королевой — не нужен повод. Хорошее настроение, обновка или поход на ланч уже весомые причины нарядиться и сиять ярче любой звезды. Именно так и подумали эти девушки и надели свои самые красивые платья.

1. «Я сшила невероятное платье, вдохновившись сельской жизнью»

2. «Сшила выпускное платье по винтажной выкройке из журнала 60-х»

3. «Я специально не стала прятать свой кружевной лифчик. По-моему, отлично дополняет образ»

4. Платье, достойное Диты фон Тиз

5. «Этот наряд я сшила себе на выпускной в прошлом году»

6. «Пошив этого платья занял у меня кучу времени»

7. Надеть платье принцессы на собственный день рождения? Почему бы и нет!

8. Преимущество взрослой жизни № 138 — можно носить что хочешь и когда хочешь

9. «Отправилась в ресторан перекусить и надела это изумительное платье. Все вокруг были в восторге»

10. «Наконец закончила платье Рейниры Таргариен»

  • На секунду я подумал, что в новом сезоне на роль Рейниры взяли новую актрису.
    © NobleCaptalist / Reddit

11. «Каждый год я шью себе платье на Хеллоуин. И вот одно из них»

12. «В этом платье я почувствовала себя феей»

13. «Хотела надеть это платье на мероприятие, но некоторые члены семьи сказали, что оно мне жутко не идет»

  • Не слушайте! Они, видимо, бесконечно завидуют вам, потому что вы выглядите сногсшибательно. © Illegallydumb / Reddit

14. «Мое первое платье, сшитое специально для корпоратива мужа»

15. «Это мое самое любимое платье! Я чувствую себя в нем принцессой!»

16. «Я сама сшила себе платье на бал»

17. «Чувствую себя лучиком солнца в этом винтажном платье»

18. «Я сделала платье, которое выглядит как леденец»

19. «Сшила себе платье, как у главной героини из мультика „Анастасия“»

20. «Недавно вышла замуж в этом платье и чувствую себя настоящей ведьмой. Не терпится снова его надеть»

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Фото на превью digitallykate / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20 женщин, которые по поводу и без наряжаются, как на красную дорожку
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