20 женщин, которые по поводу и без наряжаются, как на красную дорожку

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Чтобы почувствовать себя настоящей королевой — не нужен повод. Хорошее настроение, обновка или поход на ланч уже весомые причины нарядиться и сиять ярче любой звезды. Именно так и подумали эти девушки и надели свои самые красивые платья.

1. «Я сшила невероятное платье, вдохновившись сельской жизнью»

2. «Сшила выпускное платье по винтажной выкройке из журнала 60-х»

3. «Я специально не стала прятать свой кружевной лифчик. По-моему, отлично дополняет образ»

4. Платье, достойное Диты фон Тиз

5. «Этот наряд я сшила себе на выпускной в прошлом году»

6. «Пошив этого платья занял у меня кучу времени»

7. Надеть платье принцессы на собственный день рождения? Почему бы и нет!

8. Преимущество взрослой жизни № 138 — можно носить что хочешь и когда хочешь

9. «Отправилась в ресторан перекусить и надела это изумительное платье. Все вокруг были в восторге»

10. «Наконец закончила платье Рейниры Таргариен»

На секунду я подумал, что в новом сезоне на роль Рейниры взяли новую актрису.

© NobleCaptalist / Reddit

11. «Каждый год я шью себе платье на Хеллоуин. И вот одно из них»

12. «В этом платье я почувствовала себя феей»

13. «Хотела надеть это платье на мероприятие, но некоторые члены семьи сказали, что оно мне жутко не идет»

Не слушайте! Они, видимо, бесконечно завидуют вам, потому что вы выглядите сногсшибательно. © Illegallydumb / Reddit



14. «Мое первое платье, сшитое специально для корпоратива мужа»



15. «Это мое самое любимое платье! Я чувствую себя в нем принцессой!»

16. «Я сама сшила себе платье на бал»

17. «Чувствую себя лучиком солнца в этом винтажном платье»

18. «Я сделала платье, которое выглядит как леденец»

19. «Сшила себе платье, как у главной героини из мультика „Анастасия“»