20+ женщин, которые после рождения ребенка открыли для себя дивный новый мир
Рождение детей многое меняет в жизни женщины. Приходится заново познавать свое тело, привыкать к бессонным ночам и одиноким вечерам без друзей. Для кого-то это оказывается серьезным испытанием, другие же воспринимают новые обстоятельства как вызов.
- Во время беременности и после родов я много нового узнала о своем организме. Большую часть из этого, к сожалению, мне никто не рассказал, пришлось выяснять уже в процессе. Например, всякие штуки про грудное молоко. Как только ребенок начинает плакать и кричать, у меня моментально начинает прибывать молоко, прям тут же. Вот это я понимаю, технологии! © Мамдаринка / VK
- После рождения детей я обнаружила в себе просто какие-то неистощимые запасы энергии. Например, вот заболела я. А кто о малышах позаботится? Как бы плохо не было, приходится их кормить, развлекать и все прочее. А еще выяснилось, что я могу сваять игрушку из любого, даже самого бесполезного барахла. И сварганить обед, даже если в холодильнике шаром покати. © nacfme / Reddit
- Я уже немного озверела от одиночества. Жаль, что нет специального сайта знакомств только для мамочек, я бы с удовольствием такой штукой воспользовалась. Даже друзья моего мужа куда-то исчезли. Раньше он рубился в компьютерные игры с приятелями, но так как теперь заходит в сеть позже, когда мы лялю уже уложили, никто особенно с ним в команду идти не хочет. © Unknown author / Reddit
- Для меня после рождения чада открылся целый новый мир. Например, все приятельницы с детьми неожиданно начали судорожно сравнивать своих мужей и моего, рассказывая о том, насколько хорошими отцами оказались их половинки. © leftycat2 / Reddit
- У нашего младшего сынули до года были жуткие проблемы со сном, и я тоже постоянно не высыпалась, бродила как сомнамбула. Как-то вываливаюсь я с дитем на прогулку и сталкиваюсь с соседкой. Бормочу: «Как дела, Тамара Ивановна? Давно не виделись!» А она таращится на меня как на дурочку и выдает: «Ну да, часа два, не меньше». Оказывается, она ко мне утром забегала. А я и забыла.
- Только после рождения дочки я поняла, насколько окружающие обожают осуждать кого-то и лезть со своим мнением. Что бы я не делала, в ответ лишь неодобрительное хмыканье и бесконечные лекции. Неважно, кормишь ты ребенка грудью или смесью, закутываешь малыша или нет, сидишь с ним дома или торопишься на работу — все равно кто-то захочет вставить свои 5 копеек и объяснить, почему ты неправа. © Brianna Estrada / Quora
- Я обеих дочерей и сына кормила грудью больше года. Грудь у меня и так была небольшая, а после всех кормлений вообще «сдулась». Муж мне тут говорит: «Вот бы грудь тебе побольше сделать». Спрашиваю, почему я должна что-то в себе менять? Меня вот устраивает. А он в ответ заявляет, что хотел бы, чтобы грудь была побольше. Блин, ну я тоже много чего хочу. Но я боюсь наркоза, всяких последствий и не вижу смысла. Хожу и злюсь на него. Деловой такой, денег он мне готов выделить на операцию. А мне все это неприятно. © Подслушано Анонимные Откровения / VK
- Иногда кажется, что после рождения детей у меня жизнь только началась. До этого я просто каждый день таскалась на работу, потом мы с мужем ужинали и смотрели телик. Ну или я книжечку читала. А теперь у меня появились разные хобби, мы с детьми все время куда-то выбираемся, я подружилась с другими мамочками. © nacfme / Reddit
- Когда у тебя появляется ребенок, начинаешь понимать, что ты теперь должна подавать хороший пример этой ляльке. Мне, например, это придало силы наконец-то развестись с поганым мужем и начать по-настоящему заботиться о себе. © ifthisisntnice00 / Reddit
- У нас была отличная компашка, друзья поддерживали меня на протяжении всей беременности. Но как только малыш родился, все тут же куда-то делись. Серьезно, никто из них даже не пришел посмотреть на моего ребенка. Попыталась сдружиться с кем-то из мамочек, но тоже не срослось. Оказывается, найти новых приятелей, да даже просто выйти из дома с младенцем — дело непростое. © taytertots1607 / Reddit
- Мне было 20, а мужу 21, когда я родила. Я максимально была не готова к ребенку, из роддома просто сбежала. Думала, что просто рехнусь. Но муж все свободное время занимался сыном, помогал по максимуму и ни в чем не упрекал. Сейчас сыну почти 5, муж — моя опора и поддержка. В этом году уже 9 лет, как мы вместе, хотя в начале все думали, что долго мы не продержимся. © Anastasiya1 / Pikabu
- Не знаю, кто придумал идиотское выражение «Спит как младенец», но он был неправ. «Как муж» — вот это уже точнее. Мне кажется, я после рождения малыша вообще в зомби превратилась. Я даже мечтала стать ученым и придумать способ переносить младенцев обратно в живот к мамам, когда они ночью начинают орать. © Shefali Naidu / Quora
- Мне было 36 лет, когда я впервые стала мамой. К этому возрасту я успела наслушаться всякого: «А вот Маша уже третьего рожает», «А у Юли уже сын школу заканчивает». Так вот, когда еще мало кто знал о моей беременности, звонит мне тетушка и говорит: «Все еще без ляльки? А вот у твоей одноклассницы уже внук родился!» Внук, Карл! Вот такой чудесный возраст — 36 лет. У кого-то первенец, а у кого-то уже внуки пошли. © Мамдаринка / VK
- А я родила дочку в 35. Многое, конечно, изменилось в моей жизни, но самое главное — я неожиданно почувствовала невероятную уверенность в собственных силах. Как будто наконец-то повзрослела. Год сидела в декрете, потом вернулась на работу и дала там все жару. Во-первых, я поняла, что умна, предприимчива и обладаю массой полезных умений. Во-вторых, выясняла, что карьерные успехи — это не главное. Если у меня не получится на этой работе, просто поищу что-то другое. Если уж родительские обязанности оказались мне по плечу, значит, я справлюсь с чем угодно. © oh-no-varies / Reddit
- После рождения ребенка я все время потею — мне постоянно жарко. То же самое было и с моей мамой, а я вечно ругалась, когда она кондей зимой врубала. Прости меня, мамочка, я наконец-то поняла, в чем тут соль. © not_bens_wife / Reddit
- Только с появлением малыша я поняла истинное значение слова «усталость». Серьезно, в какой-то момент из-за недосыпа я была готова отрубиться где угодно: хоть в туалете, хоть прямо на ходу. И да, я понимаю, что это свинство, но меня начали бесить люди без детей, которые жалуются на усталость. Просто я настолько вымоталась, что меня раздражает уже все на свете. © Amanda Bankston / Quora
- Теперь я понимаю, почему многие мамы постоянно ходят в легинсах. Я всегда была худенькой, а после родов у меня появился животик и бедра стали шире. Теперь выбор штанов — это настоящий квест. Пока я стою, брюки сидят идеально, но стоит мне присесть — я начинаю задыхаться. Зато накачала бицуху, постоянно таская малыша. © Elle919 / Reddit
- Когда у меня родился ребенок, я всем твердила, что буду делать все сама, никаких помощников мне не надо. С этим благим устремлением прожила первые 3 месяца. При этом, сама того не замечая, начала потихоньку ехать кукухой, а в один прекрасный день у меня случилась форменная истерика. Готова была бить посуду и собирать вещи, чтобы сбежать из дома. Благо рядом оказался муж и успокоил меня. Даже не представляю, чем бы все это закончилось. Ровно с того дня я обеими руками за, если кто-то хочет помочь или посидеть вечером с сыном, чтобы мы с мужем отдохнули. © Мамдаринка / VK
- Я недавно получила опеку над племяшкой. Ей чуть больше года и она чудесный ребенок, но сложно привыкнуть к тому, что твоя жизнь полностью изменилась буквально за один день. Еще недавно я путешествовала в свое удовольствие, проглатывала сотню книжек в год и в ус не дула, а теперь, если мне и удается что-то почитать, то только когда она спит. Но, кажется, эта ответственность идет мне на пользу. © Aloevera987 / Reddit
- Со старшим сыном у меня уши стали как у рыси. Если ребенок замолкал — пиши пропало. Как-то оставила я сынулю с пирамидкой играть и пошла посуду мыть. Минут через 15 понимаю, что в комнате подозрительно тихо. Прибегаю, и у меня аж челюсть отваливается. Ребенок умудрился стянуть с себя памперс и равномерно распределить его содержимое по полу. А потом начал радостно на этом «катке» на попе кататься. Отмывала я мое сокровище и пол часа два, наверное. И потом еще месяц с сынули глаз не спускала.
- К третьим родам я наконец-то выяснила, как бороться с болью во время схваток. Надо просто считать вслух и стучать себя чем-то по лбу. Звучит странновато, но мне реально помогает. © lynn / Reddit
- Начинаю понимать, почему такой высокий процент разводов после рождения ребенка. В принципе складывается впечатление, что ребенок нужен лишь маме. Только мама остается родителем 100% времени. Папа же появляется в те моменты, когда мама его просит об этом. У папы есть рабочий день, после него ему надо отдохнуть. В конце недели у папы встреча с друзьями, а в выходные — отсыпное утро. У мамы рабочий день не заканчивается. Когда ее отпускают отдохнуть, предполагается, что она пойдет загружать стирку, развешивать белье или готовить. И еще этот сакраментальный вопрос: «Ты чего все время злишься, дорогая?» © Naughtygrl / Pikabu
Кстати, многих мам можно назвать настоящими супергероями. За день они умудряются совершить массу подвигов, что, к сожалению, замечают не все домашние.
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