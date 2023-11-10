20+ женщин, которые решились на пластику и получился просто космос

Кто-то считает, что пластическая хирургия — это блажь, а кто-то уверен, что слегка уменьшенный нос может изменить жизнь. Но если у кого-то после операции за спиной вырастают крылья и загораются глаза — оно действительно того стоило.

«Мне почти 30, а эти морщины у меня с детства. Я уже трижды колола ботокс. В этот раз решила обновить лицо перед свадьбой»

«Мне говорят, что теперь я выгляжу моложе. Со своим старым носом я выглядела минимум на 5 лет старше»

«После родов у меня был паралич Белла с левой стороны. Теперь делаю инъекции ботокса, чтобы выровнять лицо»

«Если бы мне давали десять центов каждый раз, когда кто-то говорил, чтобы я лучше высыпалась, эта операция была бы бесплатной»

«Теперь, когда отеки спали, я могу сказать, что моя ринопластика прошла успешно!»

Твой нос стоит каждой копейки. © shinygemz / Reddit

«Вот я спустя 3 месяца после липосакции подбородка»

«Прошло три недели после ринопластики»

«До сих пор не могу узнать себя. Не ожидала, что скину столько лет»

Как это вообще возможно, ты выглядишь как собственная дочь! © Tackybabe / Reddit

«9 дней после ринопластики и подтяжки бровей»

«Довольна результатами, и теперь сомневаюсь, стоит ли делать пластику носа. Всегда думала, что хочу этого, но мне теперь так нравится все остальное. Задумалась»

«Подтяжка бровей и губ, 6 месяцев после операции»

«В целом, я довольна результатом, однако процесс восстановления был психологически сложным»

«Прошло 9,5 месяцев после операции на челюсти!»

«Скучаю по своему старому носу, но с этого ракурса раньше я себе никогда не нравилась»

«Спустя год после ринопластики»

«Я сделала это! Мои до и после филлера в подбородок»

«Каждый раз, когда вижу свои фотографии до операции, просто не узнаю себя»

«Я хотела этого 13 лет. И это лучшее, что я когда-либо делала для себя»

До и после инъекций в область лба

«Я все еще привыкаю к изменениям. Трудно видеть себя другой»

Вот это да! Вы сразу помолодели лет на 15. © Galbin / Reddit

Тот случай, когда на фото «после» будто совсем другой человек

Божечки, она стала выглядеть как дорогая подружка какого-то известного мужика. © ouaispeutetre / Reddit

«Прошло 9 месяцев после операции»

Твой хирург — просто художник. © ratboi213 / Reddit