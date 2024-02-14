20+ женщин, которые с рождением ребенка открыли ящик Пандоры

Рождение детей многое меняет в жизни женщины. Приходится заново познавать свое тело, привыкать к бессонным ночам и одиноким вечерам без друзей. Для кого-то это оказывается серьезным испытанием, другие же воспринимают новые обстоятельства как вызов.