20+ женщин, которые создают сногсшибательные наряды своими руками и выглядят на миллион

Действительно крутые одежда и аксессуары зачастую стоят недешево. Пока одни только облизываются, глядя на шикарные модели, другие осваивают разные виды рукоделия, чтобы потом можно было из любого куска ткани или мотка пряжи создать изюминку своего гардероба.

«Сшила себе платье Уэнсдэй! Планирую носить его в повседневной жизни»

«Мне всегда нравились туфли Jimmy Choo, но я не могла себе их позволить. Вот моя версия за € 5»

«Захотела бальное платье. Ткань купила самую дешевую — креп-сатин (не жалко испортить), основные затраты пришлись на нитки для вышивки»

«Было много ехидных вопросов из разряда „Да куда оно тебе?“ и „Что, дома посуду мыть в нем будешь?“, но я пропускала их мимо ушей. Платье неожиданно пригодилось на работе (в библиотеке). В тот год было много мероприятий, посвященных Шарлю Перро, и это платье напоминало наряд Золушки».

«Хвастаюсь ярким костюмом из трикотажа с начесом. Сшила его сама. Очень довольна. Надоел этот оверсайз!»

«Создала платье в стиле 50-х годов»

«Я соорудила куртку-бомбер из старого пледа за $ 3»

«Порадовала себя платьем на День святого Валентина»

«Сшила корсет, стилизованный под одежду XVIII века. В качестве косточек использовала пластиковую имитацию китового уса»

«Я сделала сумку из ремней безопасности, вдохновившись своей обувью!»

«Сшила зимнее пальто по винтажной выкройке»

«Я влюбилась в свадебное платье, которое стоило $ 1 800, и решила сделать такое же. Шью я недавно, но кого это останавливало?»

«Мама сделала мне рюкзак. Он небольшой, сшит из нескольких пар джинсов, аппликация выполнена из фетра. На изготовление ушло около недели»

«Плащ в винтажном стиле из занавесок для душа»

«Сделала стеганое пальтишко для моей племянницы»

«Создала платье-рубашку и жилет с запахом, вдохновившись идеями в интернете»

«Сшила это платье в декретном отпуске. И самое приятное — то, что оно удобно для кормящих!»

Такое сочетание классики и авангарда может существовать только в единственном экземпляре

«Мне нравится маленькое черное платье, которое я сделала! Идеальный вечерний наряд для свиданий!»

«Впервые сшила себе джинсы и воплотила в них все свои самые смелые мечты. Они пропитаны духом хиппи и сидят на мне идеально»

«Наконец-то закончила этот комплект из 3 предметов»

«Много кожи и кружева, чтобы получить в итоге платье в стиле Диты фон Тиз»