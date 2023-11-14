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20+ женщин, которым судьба подарила не просто мужчину, а золотой самородок

Народное творчество
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Практически каждая женщина хочет, чтобы мужчина делал для нее все. Одни мечтают, чтобы ее носили на руках, другие ни дня не могут без подарков, а третьи просто балдеют от чувства юмора своего избранника. Героини нашей статьи поведали о своих вторых половинках, от которых просто без ума.

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Кстати, посмотрите еще на переписки, которые отражают всю суть отношений между мужчиной и женщиной.

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Многие женщины знают, что совместная жизнь со своим избранником просто не может быть скучной. Ведь каждый мужчина — это слегка повзрослевший ребенок, который часто преподносит сюрпризы.

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AdMe/Народное творчество/20+ женщин, которым судьба подарила не просто мужчину, а золотой самородок
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