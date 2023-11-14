20+ женщин, которым судьба подарила не просто мужчину, а золотой самородок

Практически каждая женщина хочет, чтобы мужчина делал для нее все. Одни мечтают, чтобы ее носили на руках, другие ни дня не могут без подарков, а третьи просто балдеют от чувства юмора своего избранника. Героини нашей статьи поведали о своих вторых половинках, от которых просто без ума.