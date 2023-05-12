20+ женщин отправились к профессионалам, чтобы просто навести марафет, но их планы полетели в тартарары

Многие из нас знакомы с некомпетентными мастерами, которые даже за высокую плату не могут качественно выполнить свою работу. Бывает, что даже салоны красоты, куда обращаешься в надежде на профессиональный сервис, порой приходиться покидать разочарованной и недовольной результатом. Именно это произошло с героинями нашей статьи.

1. «Как выглядели мои волосы до похода в салон. То, что я попросила. И что получилось в итоге»

2. «Когда случайно сделала маникюр у худшего мастера в стране»

3. «Сделала макияж на свадьбу подруги»

Да тебя состарили лет на 20! © Plasticcat7 / Reddit

4. «Первое фото сделал мой парикмахер, когда стрижка была готова. Второе — я сама, когда поняла, что он пытался скрыть с помощью локонов и яркого света»

Это безумие! Они должны вернуть вам деньги. © themistoclesia / Reddit

5. «В салоне мне сделали стрижку как у героини мультика „Даша-путешественница“»

6. «Я попросила парикмахера покрасить волосы, как на фото»

7. «Я всегда была довольной своими бровями, но не в этот раз»

8. «Что я просила и что мне сделали...»

«В качестве компенсации я буду каждые 2 месяца приходить к ним и они бесплатно будут пытаться вернуть мне мой прежний стиль. Мне сказали, что это займет несколько лет».

9. «Мой макияж на выпускной»

10. «Это не то, что я хотела»

11. «Моя новая прическа выглядит просто ужасно»

12. «Я хотела маникюр цвета розового мрамора — получила цвет мраморной говядины»

13. «Заплатила $ 700 за это неравномерное окрашивание. И да, на него ушло 10 часов. Это вообще нормально?»

14. «Неудачный французский маникюр от моего мастера»

15. «Отвалила парикмахеру $ 400. Проревела весь день»

Беги назад и требуй вернуть деньги! © Working-Raspberry185 / Reddit



16. «Заплатила за маникюр $ 70. Думаю вернуться и потребовать часть денег назад»

Мастеру должно быть стыдно за то, что она позволила вам уйти с такими ногтями. © Momo222811 / Reddit

17. «Пошла в салон в надежде, что они смогут покрасить мои волосы, не навредив им»

18. «Попросила сделать французский маникюр с тонкими кончиками... Рыдаю»

То есть вы просто сидели и спокойно за этим наблюдали? © veturoldurnar / Reddit

19. «Отправилась в претенциозное хипстерское заведение за розовым омбре. Дела сразу не заладились...»

20. «Что я просила сделать и что в итоге мне сделали»

21. «Впервые пошла на акриловый маникюр. Скажите, пожалуйста, они слишком толстые? Я сама не в восторге от них. Заплатила еще $ 75»

«Позже я написала женщине, которая мне сделала маникюр, и она неохотно согласилась вернуть деньги».