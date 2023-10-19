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20+ женщин пошли в салон красоты, но даже не подозревали, каким провалом это обернется

Народное творчество
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Поход в салон красоты обычно сопровождается радостным предвкушением перемен. Новый цвет или длина волос, маникюр и макияж, как правило, делают нас чуточку счастливее. Однако практика показывает, что и в этой бочке меда не обходится без ложки дегтя. Бывает, что результат работы мастера вызывает у клиента громкий вздох разочарования.

«Вот какую пробную свадебную прическу мне навертели. Просто катастрофа. Вообще не похоже на то, что я просила сделать»

«Я бы никому не позволила выходить замуж в таком виде».

«Я просто в осадок выпала, когда увидела свой макияж на выпускной. И мне еще пришлось за это заплатить»

«Когда мастер закончила и спросила, нравится ли мне маникюр, я просто заплакала»

«Вот как я обычно выгляжу. И вот я со свадебным макияжем за $ 350. Как же я расстроена»

«Заплатила за этот позор $ 70. Что это вообще за форма ногтей такая? С боем, но вернула деньги»

«Прическа и макияж от профессионала. И это я еще сама губы накрасила. Весь вечер чувствовала себя неуютно из-за желтого тональника, который подчеркивал шелушение на коже»

«Решила сделать татуаж бровей у крутого мастера. Когда я увидела результат, просто разрыдалась. Чувствую себя такой уродливой теперь»

«Я думала, мои ногти выглядят мило, пока не посмотрела на них сбоку»

«И как теперь вернуть деньги за испорченные брови?»

«Вот какую прическу я просила и вот что мне сделали. Да уж, пожалуй, пойду в другой салон»

«Как только мастер начала делать мне маникюр, я поняла, что на хороший результат даже надеяться не стоит»

«Пришла наращивать ресницы, попросила, чтобы все выглядело естественно и не слишком заметно. И вот что мне сделали. Я теперь даже глаза до конца открыть не могу»

«Сделала, называется, свадебный маникюр. Пришлось срочно идти к другому мастеру»

«Моя свадебная прическа. Что-то мне она не нравится»

«Хотела окрашивание как на фото слева, а из меня сделали блондинку. Заплатила нехило так. Дама, которая меня красила, была очень милой, поэтому я ничего не сказала»

«В эти выходные я была подружкой невесты. Она наняла 2 визажистов, чтобы сделать нам всем макияж. В итоге меня размалевали как клоуна»

«Вот почему мне пора учиться делать маникюр самой»

«Сходила в салон. А ощущение такое, как будто меня какой-то зверь погрыз»

«Ну что, мне выпала худшая стрижка из возможных. Чувствую себя опустошенной»

«Все, пора учиться делать ногти самой. Надоело вот так разочаровываться»

«Пошла на маникюр в местный семейный салон. Крайне разочарована»

«Полюбуйтесь, во что превратился мой сделанный профессионалом маникюр спустя два дня»

К счастью, такие провалы скорее редкость, чем правило. Куда чаще преображения внешности оказываются удачными и хочется показать свой образ всем вокруг. Здорово, что с появлением интернета это можно сделать в два клика.

Фото на превью DaikonEmotional283 / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20+ женщин пошли в салон красоты, но даже не подозревали, каким провалом это обернется
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