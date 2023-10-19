20+ женщин пошли в салон красоты, но даже не подозревали, каким провалом это обернется

Поход в салон красоты обычно сопровождается радостным предвкушением перемен. Новый цвет или длина волос, маникюр и макияж, как правило, делают нас чуточку счастливее. Однако практика показывает, что и в этой бочке меда не обходится без ложки дегтя. Бывает, что результат работы мастера вызывает у клиента громкий вздох разочарования.

«Вот какую пробную свадебную прическу мне навертели. Просто катастрофа. Вообще не похоже на то, что я просила сделать»

«Я бы никому не позволила выходить замуж в таком виде».

«Я просто в осадок выпала, когда увидела свой макияж на выпускной. И мне еще пришлось за это заплатить»

«Когда мастер закончила и спросила, нравится ли мне маникюр, я просто заплакала»

«Вот как я обычно выгляжу. И вот я со свадебным макияжем за $ 350. Как же я расстроена»

Да ты вообще на себя стала не похожа! Тебя просто состарили. © it-tastes-like-bread / Reddit

«Заплатила за этот позор $ 70. Что это вообще за форма ногтей такая? С боем, но вернула деньги»

«Прическа и макияж от профессионала. И это я еще сама губы накрасила. Весь вечер чувствовала себя неуютно из-за желтого тональника, который подчеркивал шелушение на коже»

«Решила сделать татуаж бровей у крутого мастера. Когда я увидела результат, просто разрыдалась. Чувствую себя такой уродливой теперь»

«Я думала, мои ногти выглядят мило, пока не посмотрела на них сбоку»

Теперь они больше похожи на кошачьи лапы. © scythematter / Reddit

«И как теперь вернуть деньги за испорченные брови?»

«Вот какую прическу я просила и вот что мне сделали. Да уж, пожалуй, пойду в другой салон»

«Как только мастер начала делать мне маникюр, я поняла, что на хороший результат даже надеяться не стоит»

«Пришла наращивать ресницы, попросила, чтобы все выглядело естественно и не слишком заметно. И вот что мне сделали. Я теперь даже глаза до конца открыть не могу»

«Сделала, называется, свадебный маникюр. Пришлось срочно идти к другому мастеру»

«Моя свадебная прическа. Что-то мне она не нравится»

Парикмахеру должно быть стыдно выпускать тебя с такой прической. © ecstaticptyerdactyl / Reddit

«Хотела окрашивание как на фото слева, а из меня сделали блондинку. Заплатила нехило так. Дама, которая меня красила, была очень милой, поэтому я ничего не сказала»

«В эти выходные я была подружкой невесты. Она наняла 2 визажистов, чтобы сделать нам всем макияж. В итоге меня размалевали как клоуна»

«Вот почему мне пора учиться делать маникюр самой»

«Сходила в салон. А ощущение такое, как будто меня какой-то зверь погрыз»

«Ну что, мне выпала худшая стрижка из возможных. Чувствую себя опустошенной»

«Все, пора учиться делать ногти самой. Надоело вот так разочаровываться»

«Пошла на маникюр в местный семейный салон. Крайне разочарована»

«Полюбуйтесь, во что превратился мой сделанный профессионалом маникюр спустя два дня»