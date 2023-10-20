20 женщин позволили себе не оглядываться на окружающих и накрасились так, как велит душа

Каждая женщина относится к макияжу по-своему. Кому-то нравится колдовать над образом ежедневно, а кто-то наоборот, пользуется только тушью, и то раз в полгода, предпочитая естественность. Конечно, здесь нет правильного или неправильного выбора, но с одним фактом мы спорить не можем — косметика способна поменять внешность кардинально. Героини нашей подборки знают об этом не понаслышке.

«Да, сегодня утром я немного нервничала. Чтобы немного успокоиться, сделала макияж. Пойду так на собеседование»

«Сделала себе макияж „без бровей“, потому что люблю эксперименты»

«Мне нравятся эти необычайные всплески цвета. Хотя, может, это и немного странно»

«Сегодня я чувствовала себя феей»

«Я впервые накрасилась и сделала фото после пластики носа»

«Протестировала новую подводку»

«Мой любимый мейкап с эффектом раскрасневшихся глаз»

«Макияж не испортился, хотя я отработала в магазине целую смену»

«Мой сегодняшний образ с галактическим платьем»

«Такой внешний вид мне очень нравится»

«В последнее время я много грустила, поэтому решила попробовать по-новому использовать косметику. Мне даже полегчало»

«Пыталась накраситься так, чтобы макияж сочетался с платьем. Мне нравится, как все получилось»

«Сестра попросила помочь ей с макияжем перед концертом Билли Айлиш»

«Кто так же одержим яркой внешностью, как и я?»

«Раз маме мой вид показался странным, значит выгляжу я здорово. Теперь этой мой любимый цвет теней»

«Один из моих старых образов. Было весело»

«Мой вчерашний нереалистичный мейк для работы»

«Мой вчерашний макияж на работу. Очень довольна»

«Я была одной из немногих, кто решил не платить за макияж на свадьбе»

«Делаю такой макияж вот уже 7 лет подряд»