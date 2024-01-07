20 женщин рассказали, как добавили в свою жизнь «дорого-богато» и теперь ходят счастливые
Порой кажется, что на себе можно и сэкономить, а покупать 15-й по счету флакон духов — просто блажь. Однако если именно они приносят радость и наслаждение от нового дня, то, быть может, на этих ощущениях не стоит экономить? Пользовательниц интернета спросили, какие вещи, не вписывающиеся в категорию «нужных» трат, тем не менее делают их счастливыми каждый день. И мы зачитались их ответами.
- Бюстгальтер-кошелек. У него есть карман, он идеально сидит и суперкомфортный. ©
Environmental_bat_1 / Reddit
- В принципе хороший бюстгальтер, божечки! Я годами носила всякие спортивные, вечно терпела безумную боль в спине. Решила попробовать что-то другое — и наконец-то у меня не ноют ни спина, ни плечи, будто заново родилась! © essentialcitrus / Reddit
- Может, это глупо, но я начала шить себе такие милые мочалки для умывания. Для лица. Они безумно мягкие, приятные, такие, знаете, с атмосферой 18 века. Кайфую. © mamapajamas / Reddit
- Умное освещение. С ним моя квартира стала какой-то сказкой, серьезно. Обычно все в таких красновато-золотистых тонах с акцентами розового, так что я практически целый день живу посреди заката. А теперь добавьте сюда кучу растений, одеяло с подогревом, полностью подключенную акустическую систему с моими любимыми мелодиями. Я превратила свою квартиру в самое расслабляющее место, которое только могла себе представить. © modus-ludus / Reddit
- А я каждую неделю покупаю себе цветы и расставляю по всей квартире. © Q-tipper / Reddit
- Свечки, миллиард свечек! Папа был пожарным, и все детство запрещал мне любой открытый огонь в квартире. Наконец-то я могу зажигать свечки, когда захочу! Правда, мне все еще слегка тревожно. © SassyPantsPoni / Reddit
- Только что закончили грандиознейший ремонт, и мой самый большой шок — я влюбилась в наш навороченный японский унитаз. Муж очень уж хотел, я сдалась, хотя и казалось, что просто деньги на ветер. Но божечки, как он оказался прекрасен! Сиденье с подогревом, сам открывается и подсвечивается при приближении, полноценное биде с множеством настроек памяти, смывает и закрывает крышку автоматически. Это смешно и глупо, но я радуюсь каждый раз. © Imaunderwaterthing / Reddit
- Домработница. Может, я не радуюсь ей прямо в моменте, но это освобождает кучу времени для более интересных и важных вещей. © ladylemondrop209 / Reddit
- О, то, что ко мне домой регулярно приходят убираться, просто изменило мою жизнь. Перестала обижаться, что всю работу по дому только я делаю. Стирка и готовка все еще на мне, но это небо и земля. © mermaid86 / Reddit
- А у меня есть мои блаженные утренние 20 минут в одиночестве, когда я сижу в кресле с кофе и пледом. © rumraisin / Reddit
- Сходила к стилисту и это было просто лучшее решение. Серьезно, я теперь выгляжу не хуже всяких знаменитостей. © Unknown author / Reddit
- Всегда покупаю платные версии всяких сервисов. Это не так дорого за то, чтобы избавиться от бесконечной рекламы. © kiwitathegreat / Reddit
- Мелочь, но я пью воду с лимоном через металлическую соломинку. Не знаю как, но вкус каким-то чудом становится лучше. © bluejellies / Reddit
- Раз в две недели выбираюсь куда-то поесть. У меня не очень много денег, но я такой радостью жду этих дней, что оно того однозначно стоит. © limpbisquick123 / Reddit
- Да, есть где-то вне дома — это потрясающе. В старших классах родители давали мне на обед $ 1,5 и я просто не могла себе позволить пойти куда-то с одноклассниками. Блин, было так неловко говорить им, мол, ой, не могу с вами пойти, увидимся позже. Иногда специально не обедала несколько дней, копила, чтобы все-таки пойти. Так что теперь я просто обожаю ходить по разным заведениями и пробовать всякие интересные вкусности. © 1percentsamoyedmama / Reddit
- Мой обожаемый матрас. 5 лет назад это казалось безумной тратой денег, но теперь я каждый божий день с нетерпением жду момента, когда настанет пора ложиться спать. Я больше не просыпаюсь с болью в теле! Во время путешествий безумно скучаю по своей кровати, вернуться домой — это настоящая роскошь. © alexxmurphy_ / Reddit
- Моя огромная коллекция пробников элитной нишевой парфюмерии. Я не могу решиться купить полную бутылку чего-нибудь дорогого, но время от времени могу потратиться на кучу упаковок пробников. У меня около 100 вариантов на выбор, обожаю их рассматривать и выбирать настроение на день. Я сегодня опасная ведьма, восхитительная принцесса, крутой бармен, загадочная русалка или милая деревенская девица? Или кто-то другой? Выбор парфюма на каждый день всегда приносит мне массу удовольствия. © siobhanenator / Reddit
- Недавно перешла на чай, который в 3 раза дороже, чем тот, что обычно покупала. Ну и мед стала вместо сахара добавлять. И разница просто огромная! © tommiroccia / Reddit
- Дома я каждый день добавляю взбитые сливки в кофе и у меня такое чувство, будто я потратила кучу денег на пафосный кофе в элитной кофейне. Просто, но так вкусно! © kayehareehs / Reddit
- Мой электрокамин. Я знаю, что это всего лишь обогреватель в красивой упаковке, но сколько уюта, я не могу. А еще у меня красная ванна на ножках. © LeighofMar / Reddit
А вот еще несколько людей, которые однажды купили вещь, а теперь нарадоваться не могут:
Фото на превью Bec / Flickr, CC BY-SA 2.0 DEED, Benjermon / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 женщин рассказали, как добавили в свою жизнь «дорого-богато» и теперь ходят счастливые
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