20 женщин рассказали, как добавили в свою жизнь «дорого-богато» и теперь ходят счастливые

Порой кажется, что на себе можно и сэкономить, а покупать 15-й по счету флакон духов — просто блажь. Однако если именно они приносят радость и наслаждение от нового дня, то, быть может, на этих ощущениях не стоит экономить? Пользовательниц интернета спросили, какие вещи, не вписывающиеся в категорию «нужных» трат, тем не менее делают их счастливыми каждый день. И мы зачитались их ответами.