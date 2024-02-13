20 женских квартирок, от которых веет таким теплом, что так и хочется прийти погреться

Дом — это место, где всегда можно спокойно расположиться, выдохнуть и набраться сил. Мы выбрали фотографии уютных уголков, которые женщины кропотливо создавали для себя. Почувствуйте, сколько тепла и заботы в этих интерьерах.

«Хотела такую же кровать, как у старшеклассниц из фильмов 90-х и нулевых. Вы тоже чувствуете эту атмосферу?»

Мне уже хочется развалиться на этой кровати, чтобы начать слушать компакт-диски и читать подростковые журналы, ха-ха. © hmbmelly / Reddit

Да! И накручивать на палец телефонный шнур, пока я болтаю с лучшей подругой! © luvmydobies / Reddit

«Этот угол бесил меня, но бывший не давал навести порядок. Вот что я сделала, как только он съехал»

«Год, как рассталась с абьюзером, который не позволял мне украшать вообще ничего, чтобы квартира не выглядела по-девчачьи»

«Это мой домашний офис. Начальник каждый раз удивляется, почему я хмурая, когда выбираюсь из дома на работу»

«Переезжаю к своему парню и просто рыдаю, оставляя эту квартиру»

Твой парень, должно быть, чертовски горяч, если ты ради него уезжаешь отсюда. © everyonesaysso / Reddit

«Дочкин уголок для творчества. Тут особенно уютно, когда идет дождь»

«Гостиная наконец-то выглядит единым целым»

«Я долго не звала к себе гостей, потому что они смеялись над моим интерьером. Но теперь я поверила в себя!»

«Как-то раз допустила ошибку, пригласив в гости новых „друзей“. Они были в шоке от моей кровати под балдахином и гирлянд. От души посмеялась над их словами о том, что здесь, мол, всем уже за 30. И что?»

«Подвесила над окном кусок коряги — самое то для моих растений!»

«Переехала с детьми в новую квартиру. Первые месяцы после развода были самыми трудными»

«А сегодня, готовя кофе, я ахнула, увидев восход солнца в окне. И поняла, как сильно я люблю свое новое жилище».

«Мое „ведьминское“ жилище»

«Моя детская комната и моя теперешняя спальня»

«Еще год назад я бы никогда так не переделала комнату. Я жила в мире бежевых оттенков»

«Пережила разрыв и направила всю энергию на декорирование гостиной»

«Мое место силы»

«Дочь только что закончила читать книгу „Гарри Поттер и кубок огня“. В честь этого устроили с ней уютный кинопросмотр 4-й части»

«Развелась с мужем, и это теперь моя личная спальня. Переделала комнату по своему вкусу»

«Мой любимый уголок на кухне. А теперь угадайте мой любимый цвет»

«Я теперь не вылезаю из своей ванной»

«Моя супердевчачья спальня после развода»