20 животных, которые выбрали себе любимого человека и больше никогда-никогда его не отпустят

Не зря говорят, что не только люди выбирают животных, но и животные — людей. Именно поэтому нередко домашние питомцы выделяют любимчиков среди всей семьи и готовы проводить с ними круглые сутки. Искренние объятия, желание вместе спать, работать, играть и даже посещать туалет — это ли не проявления любви, которая умиляет как хозяев, так и всех вокруг.

«„Тебе 30?“, „Ты не женат и живешь один?“, „Подожди-подожди, сколько у тебя кошек?“ и другие стандартные неловкие вопросы, которые ждут меня на следующем семейном застолье»

«Никогда не хотел кота. И только посмотрите на нас теперь!»

Он считает себя ручной собакой

Когда ты днями ухаживаешь за 5 подобранными котятами, но все они в итоге любят твоего парня больше, чем тебя...

«Наш новый друг — мистер Милкшейк»

Самые искренние объятия

«Знакомьтесь: кот, которого мой папа не хотел»

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Является ли такое милое поведение законной причиной опоздания на работу?

«Вот как спят 2 главных мужчины в моей жизни»

«Вчера Маугли впервые посетила ветеринара. Она так сильно дрожала в переноске, что мне не оставалось ничего другого, как завернуть ее в свой свитер. Она провела всю дорогу домой в тепле и уюте»

«Меня взяли в заложники, пришлите подмогу»

«Прошло уже 2 дня, как мы взяли ее домой из приюта. С тех пор она не перестает вот так меня обнимать»

«Мы просто не могли не забрать его, когда он вот так вцепился в ногу моего папы и не отпускал ее!»

«Только что подарила дом этой милой даме в годах, и теперь нет никого счастливее меня!»

«Крошечный пушистик все время хочет залезть прямо на меня»

«Она может провести так весь день, если я ей разрешу»

«Мой кот точно знает, как найти удобное местечко»