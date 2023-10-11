20+ жизненных историй, которые показывают всю подноготную учебы на одни пятерки
Кто из нас в первом классе не горел желанием получить пятерку в дневник? И как же расстраивали тройки, ну а двойку схлопотать — это был вообще конец света. Но вот мы выросли и многое переосмыслили. Не в оценках счастье.
- C детства меня маман тюкала по поводу образования, в первом написал текст с одной ошибкой — все перечеркнули и заново писать. С тех пор писать от руки ненавижу. Не дай бог принести домой четверку — скандал. В вуз поступал на самый престижный факультет — «Финансы и кредит». Быстро понял, что не мое, но все равно учился на отлично, как так за четверки ругали. В итоге красный диплом валяется дома. А как влияние маман ослабло, ушел работать в IT. Женился на «разведенке с сыном», а не на «вон той богатой девочке». Уф, выговорился. © Tehnik25 / Pikabu
- У маминой подруги дочь была отличница, школу с медалью окончила. После поступила, чуть поучилась, бросила, опять куда-то поступила под нажимом матери, бросила. Работает кассиром в супермаркете и ей нормально. Она ничего не хочет, человек выгорел в детстве, либо никогда и желания не было учиться, но против мамы тогда не попрешь. © poema.vi / Pikabu
- В кружки я была записана с 6 лет. Мой день выглядел так: школа часов до 13, потом шахматы, танцы, прикладное искусство. Стала постарше, добавился настольный теннис, легкая атлетика, художка. Все закончилось хорошо — для меня. Когда, придя на обед к бабуле между кружками, я уснула с ложкой супа во рту, у нее возникли вопросы к маман, и ей устроили разбор полетов. После этого меня спросили, где я хочу остаться. А я радостно заорала: «Нигде!» И несколько лет у меня была стойкая аллергия на слова «кружок» и «секция». А потом я таки нашла свое занятие, но это уже другая история. © sheyhAli / Pikabu
- Так обидно, что меня с детства загружали работой. Куча обязанностей с 6 лет, и нет, это не просто заправить кровать, а «посуда на тебе, чистка картошки на тебе, подметание на тебе», а позже еще и готовка добавилась. Сидели над душой с учебой, чтобы отличницей была. А братья, видите ли, сами могут учиться, а работой их загружать не обязательно. Малой до сих пор просит меня, чтоб я ему сосиски в микроволновке пожарила, а ему 11! Мне сейчас 24. Домой приезжаю, мне даже после 9-ти в магазин выйти нельзя. Начала жить с парнем, мама как с цепи сорвалась.
С чего у родителей такое отношение? Почему во мне целенаправленно убивали личность, делая из меня типичную терпилу-женушку, которая и по хозяйству, и на работе успевает (иначе зачем требовали учебы была аж на золотую медаль, да еще и наказывали за «непокорность»). А братья просто жили, как обычные дети. © FoxNoDead / Pikabu
- Когда мой сын отличник принес четверку в четверти, я сказала, что это круто, ведь математика ему трудно очень дается. Если он вытянул такую сложную четверть — он просто умница. После этого сын успокоился и стал спокойно получать даже тройки. Я не хотела, чтобы у него был синдром отличника. © Мария / ADME
- Со мной в классе училась девочка, типичный гуманитарий — английский, диктанты, изложения, история — все на отлично, причем без особых усилий. Но ее батя решил, что она должна поступать в политех (он там работал преподом). С 9-го класса она начала ходить к репетиторам: математику и физику подтягивать. В 11-м классе у нее были синяки под глазами и жуткий дерматит на руках, подозреваю, что от стресса. В политех она все-таки поступила на бюджет, как папа хотел. Но начала там беспредельничать: сачковала пары и так далее. Из универа ушла, сейчас работает костюмером на телевидении. А ее мама с отцом позже развелась. © Инга из Вартейга / ADME
- Была у меня одна подруга, круглая отличница. На олимпиаде по органике я «посмела» получить больше баллов, чем она. Она мне на полном серьезе заявила, что такого случиться не должно было, что проверяющие явно придирались к оформлению ее работы. А я так же серьезно с ней соглашалась и успокаивала ее (это не сарказм, я действительно верила, что не могу быть лучше нее). Потом я получила больше баллов на экзамене. Она страдала 2 дня. Синдром отличника не прибавляет в жизни счастья. © Mykiss / Pikabu
- Я в конце экзамена по биологии передала учительнице привет от своей тетки, ее кумы по совместительству, и она сказала: «А чего ты молчала? Я бы тебя на пятерку вытянула». Тогда я, наверное, впервые столкнулась с таким методом решения вопросов. © Morgana / ADME
- Меня ругали за четверки как за двойки. «Только 5!», «Замуж только за арабского шейха, не меньше!» Мама очень обиделась, когда я бросила «перспективного парня», которому все покупали родители, и начала встречаться с другим (сейчас мой муж), в которого была влюблена с пеленок. У него «ржавая пятнашка», которую кстати, он купил сам. Сейчас мама говорит, что надо срочно отдать внучку (ей 5 лет) на занятия английским, немецким, французским, еще на балет, на скрипку и учить химию и физику. Ну и шейха искать уже. © laskuna59 / Pikabu
- Мне нравилось учиться. Но! Мама была педагогом. Более того, директором этой же школы. И все одноклассники были уверены, что оценки мне завышают. Как-то раз меня обвинили в том, что моя мама стояла под дверью во время экзамена и подсказывала мне через полкласса. И ни один не догадался, что на самом деле мама-директор — это еще и подлянки от учителей, которые где-то напортачили, получили выговор и в итоге мстили через ребенка. Поэтому сочинения я писала с копировальной бумагой. А то потом откуда-то неожиданно возникали новые знаки препинания. © Orlana.88 / Pikabu
- Со мной в колледж поступала девочка с золотой медалью, и ей нужно было сдать только один экзамен. Она вышла из кабинета после экзамена вся в слезах, прислонилась к стенке и долго не могла ничего сказать. Наконец на вопрос: «Что тебе поставили? Неужели четыре?» — ответила: «Пять». Ожидающих экзамена было человек 15, и все в один голос: «Ну так чего плачешь, чего тебе еще нужно? Шесть, что ли?» И девочка, изменившись в лице, как завопит на весь коридор: «Я устала!» После чего просто унеслась вдаль. На учебу она не пришла, а что с ней потом было, никто не знал. © Ta** / Pikabu
- Как-то писали контрольную, у меня все полностью списали 2 сидевших рядом разгильдяя. Я получил 4, а списавшие — 3 и 5. © Иван Петров / ADME
- Когда я был маленьким, дядя привез мне из-за границы подарок на день рождения — вертолет на радиоуправлении. Взрослые решили его опробовать, прежде чем мне дать. В итоге они его сломали. Они знали, как я мечтал об этом подарке. Ради него я целый год отлично учился и завершил его с одними пятерками. С тех пор уже 35 лет прошло, а я все помню их фразу: «Ты извини нас. Мы, кажется, немножко сломали». А новый мне так и не купили. © Подслушано / VK
- В 6-м классе перешла в другую школу. Учительница истории меня невзлюбила. Ставила четверки за устные пересказы по 2 причинам: «очень кратко, нет подробностей»; «очень длинно, так подробно не надо». Ну придиралась, и ежу понятно. Я проговорилась об этом (читай: наябедничала) в дружеской беседе с другим учителем. Больше устно меня не спрашивали, а за письменные работы всегда были пятерки. © Holy Guakomole / ADME
- Не знаю почему, но в 10-м классе я оказался любимчиком учительницы химии. Просто она меня почти не спрашивала, не более того. Дама в возрасте, я ей в сыновья годился. За 2 недели до выпускного экзамена остановила меня на перемене и шепнула: «Учи первый билет». В день икс зашел с первой шестеркой, она мне пододвигает билет. Открываю — первый! Надо ли говорить, что я его без подготовки оттараторил. 35 лет прошло, а вопросы оттуда помню. Что это было и почему — не знаю до сих пор. © Дмитрий Гудков / ADME
- Читала про одну «правильную» девочку. Все как у всех отличников: школа с медалью, красный диплом. Она осталась сиротой, направлять стало некому, но при этом девочка продолжала «правильно» жить по инерции. Вставать надо в 7 часов: в будни, в праздники — неважно! Голову мыть раз в 10 дней хозяйственным мылом, щи варить из перекисшей капусты. И неважно, что голова на второй день выглядит не очень, а после щей у нее изжога. К ней сестра двоюродная на недельку приехала, и тогда «правильная» девочка в возрасте 40 лет с удивлением узнала, что голову можно мыть хоть каждый день, притом шампунем, а суп варить по-другому. Я просто обалдела... Это насколько надо уничтожить в ребенке все человеческое, чтобы получилось такое? © LadyCactus / Pikabu
- Класса до 7-го училась на отлично и вела себя почти так же. Заслужила безупречную репутацию, а потом начала взрослеть. Училась хорошо, правда больше выезжала за счет отличной памяти и сообразительности. Но с дисциплиной стало местами совсем плохо. Однако, поскольку у учителей осталось в памяти «это же такая умная и хорошая девочка», они преимущественно относились к моим манерам весьма снисходительно. Объективно физику и алгебру в 11-м классе я уже не тянула на нужном уровне. Твердое «хорошо» — да. Но в аттестате стоит «отлично». © Огонек / ADME
- Мать моей одноклассницы хотела сделать из дочери вундеркинда: та училась на отлично, на олимпиадах занимала первые места. Но девочка была постоянно уставшей, под глазами мешки. Никакой личной жизни, никаких развлечений, только учеба. Окончила школу с серебряной медалью. Мать устроила ей скандал, мол, почему не золотая. В итоге заперла дочь дома, а сама сидела и отмечала выпускной за столом с родителями. Одноклассница потом поступила в столичный вуз, а ее мать всем жаловалась, что неблагодарная дочь с ней не общается. © dif1362 / Pikabu
- Папа с моих школьных времен все время повторял, что если я буду плохо учиться, то пойду торговать сосисками в палатке. Я хорошо окончила школу, институт с красным дипломом. Отец гордится дочерью, которая не просит у него денег. А я не знаю, как рассказать, что вот уже третий год работаю уборщицей. После института столкнулась с банальной проблемой: без опыта не берут, а если берут, то это не работа, а каторга, причем за гроши. Подруга устроила меня к своему отцу в компанию по уборке. Меня назначили главной в нашей группе. Более того, я встречаюсь с прекрасным парнем, с которым познакомилась во время уборки его дома. И все хорошо, но как сознаться в этом отцу? © Подслушано / VK
- Помню, мы писали какой-то очень сложный диктант. Я оказалась чуть ли не единственной в классе, кто получил четверку. У всех остальных тройки и двойки. Но мама сказала: «Меня не волнуют остальные, у тебя всегда должна быть пятерка». Это было ужасно обидно, та четверка стоила многих пятерок. Сейчас подобное называют словом «обесценивание».
- Наша учительница химии любила только мальчиков. В том смысле, что всем улыбчивым пацанам ставили высший балл просто потому, что они красавчики, а девочки выше тройки не видели ни при каких условиях. © Очень интересное имя / ADME
- Надя была обязана учиться только на пять. Четверки оспаривались скандальной мамашей. Если Наденька оказывалась в чем-то второй, то мать сначала выносила мозги ей, а потом окружающим. В особо тяжелых случаях родительница могла позволить себе обратиться к «конкурентам» дочери и сказать, что их победа незаслуженная. Моя знакомая офигела, когда мама Нади после родительского собрания подошла к ней и возмущенно выпалила: «Ну вы же понимаете, что это Надя — настоящая отличница?! А ваша дочь просто на пятерки учится! Понимаете, да?!» © Jekaver / Pikabu
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