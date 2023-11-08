20 жизненных ситуаций, над которыми каждый владелец зверушки плачет и смеется, смеется и плачет
Пожалуй, у каждого обладателя питомца есть та самая история, которой не грех поделиться с другими такими же счастливчиками. И, скорее всего, реакцией собеседника станет: «О, у нас тоже такое было». Твиты в нашей подборке описывают чуть ли не всю суть и прелести владения домашним животным.
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Если вам большинство из этих ситуаций знакомо, то можете почитать еще и вот эти твиты. Чтобы точно убедиться, что то, что учудила ваша кошка вчера, — не единичный случай.
AdMe/Народное творчество/20 жизненных ситуаций, над которыми каждый владелец зверушки плачет и смеется, смеется и плачет
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