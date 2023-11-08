20 жизненных ситуаций, над которыми каждый владелец зверушки плачет и смеется, смеется и плачет

Пожалуй, у каждого обладателя питомца есть та самая история, которой не грех поделиться с другими такими же счастливчиками. И, скорее всего, реакцией собеседника станет: «О, у нас тоже такое было». Твиты в нашей подборке описывают чуть ли не всю суть и прелести владения домашним животным.