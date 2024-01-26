20+ доказательств того, что зима — это не только шапки и перчатки, но и чудеса на каждом шагу

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Некоторые люди просто терпеть не могут зиму, потому что кругом много снега и очень холодно. Разумеется, в такую погоду приходится напяливать на себя стесняющие движения свитера, пуховики и тяжелую обувь. Однако есть те, кто видит в холодном времени года только красоту и позитив.

А в бонусной части вы узнаете, какие сюрпризы могут произойти по дороге домой.

«Да, было холодно. Примерно — 35 °C»

«У нас снег выпал раньше, чем опали листья»

«Во дворе у моих друзей снег оседает только на затирке швов»

«Пойдем на улицу? На лавочках постоим»

«Мое любимое время года»

До чего же красивый у вас глаз. Обалдеть! © Pel.meshka / Pikabu

Трамвайчик в зимний день

«Я это... Пойду гляну, что там. Не намело ли...»

«Вот такими узорами порадовало сегодняшнее утро. За бортом —29 °C»

«Собрались с друзьями и построили иглу. Вышло не по канонам, зато красиво»

Домик в деревне. Печка топится. Чай после баньки. Особая атмосфера тепла и зимнего уюта

Посмотрите еще на несколько зимних кадров, при виде которых челюсть брякает об пол.

«Порадуйтесь за меня: теперь у меня есть собственный замок!»

«Световые столбы»

«К нам на балкон периодически заглядывает белка. На этот раз мне удалось застать ее врасплох»

«Каждую зиму Байкал замерзает по-разному. Но каждый раз зрелище ошеломляет»

Спокойствие и мороз

«Выхожу утром из дома, а на перилах — такая красота»

«Мои собаки счастливы, что пошел снег»

«Температура упала до —50 °C. Пожалел, что не надел третьи штаны. А это фото из автобуса. Я тщетно пытаюсь определить, где мы едем»

«Вчера вечером пошла гулять с собакой и обнаружила клад»

«Когда прорвало трубу с горячей водой в городе, а сфоткался, словно в сказочном месте»

«Сделал это фото в прошлом году на нашей ферме. Не могу дождаться снега этой зимой»

Когда зашел в туалет в гостях у Снежной королевы

Бонус: Порой от таких сюрпризов голова идет кругом

Иду по улице, холод, слушаю музыку. Тут мужик идет навстречу, внезапно выдергивает мои наушники. Я даже не успела ничего сказать, а он мне: «Не иди домой, прогуляйся пять минут!» И мигом слился. Я в ступоре. Дошла до подъезда, стою и думаю. И вдруг передо мной как рухнет куча заледеневшего снега с сосульками. © Подслушано / Ideer