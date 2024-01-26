20+ доказательств того, что зима — это не только шапки и перчатки, но и чудеса на каждом шагу
Некоторые люди просто терпеть не могут зиму, потому что кругом много снега и очень холодно. Разумеется, в такую погоду приходится напяливать на себя стесняющие движения свитера, пуховики и тяжелую обувь. Однако есть те, кто видит в холодном времени года только красоту и позитив.
А в бонусной части вы узнаете, какие сюрпризы могут произойти по дороге домой.
«Да, было холодно. Примерно — 35 °C»
«У нас снег выпал раньше, чем опали листья»
«Во дворе у моих друзей снег оседает только на затирке швов»
«Пойдем на улицу? На лавочках постоим»
«Мое любимое время года»
- До чего же красивый у вас глаз. Обалдеть! © Pel.meshka / Pikabu
Трамвайчик в зимний день
«Я это... Пойду гляну, что там. Не намело ли...»
«Вот такими узорами порадовало сегодняшнее утро. За бортом —29 °C»
«Собрались с друзьями и построили иглу. Вышло не по канонам, зато красиво»
Домик в деревне. Печка топится. Чай после баньки. Особая атмосфера тепла и зимнего уюта
Посмотрите еще на несколько зимних кадров, при виде которых челюсть брякает об пол.
«Порадуйтесь за меня: теперь у меня есть собственный замок!»
«Световые столбы»
«К нам на балкон периодически заглядывает белка. На этот раз мне удалось застать ее врасплох»
«Каждую зиму Байкал замерзает по-разному. Но каждый раз зрелище ошеломляет»
Спокойствие и мороз
«Выхожу утром из дома, а на перилах — такая красота»
«Мои собаки счастливы, что пошел снег»
«Температура упала до —50 °C. Пожалел, что не надел третьи штаны. А это фото из автобуса. Я тщетно пытаюсь определить, где мы едем»
«Вчера вечером пошла гулять с собакой и обнаружила клад»
«Когда прорвало трубу с горячей водой в городе, а сфоткался, словно в сказочном месте»
«Сделал это фото в прошлом году на нашей ферме. Не могу дождаться снега этой зимой»
Когда зашел в туалет в гостях у Снежной королевы
Бонус: Порой от таких сюрпризов голова идет кругом
- Иду по улице, холод, слушаю музыку. Тут мужик идет навстречу, внезапно выдергивает мои наушники. Я даже не успела ничего сказать, а он мне: «Не иди домой, прогуляйся пять минут!» И мигом слился. Я в ступоре. Дошла до подъезда, стою и думаю. И вдруг передо мной как рухнет куча заледеневшего снега с сосульками. © Подслушано / Ideer
Порой холода и гололед доставляют массу неприятностей в повседневной жизни. Однако не стоит забывать, что зима — это нереально красивое время года.
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что зима — это не только шапки и перчатки, но и чудеса на каждом шагу
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