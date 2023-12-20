20 знакомых нам с детства фраз, без которых и Новый год — не Новый год

В преддверии праздников мир делится на счастливчиков, у которых новогоднее настроение появляется с первым днем зимы, и простых людей, которые любыми способами пытаются это настроение поймать. Кто-то включает Синатру, смотрит любимые комедии и составляет меню на новогодний стол, а мы решили вспомнить фразочки, которые звучат в это время в каждом доме. Вот скажешь: «Не трогай, это на Новый год», — и сразу аж в детство переносишься.

«Уже знаешь, как отмечать будешь?»

«На этот раз точно до утра досижу»

«А может, в этом году просто спать ляжем?»

«Елку у окна поставим, чтобы с улицы видно было»

«Блин, там кот мишуру ест!»

«Ты горошек не забыл купить?»

«Не трогай, это на Новый год»

«Сколько-сколько за салют? Да ну нафиг, у соседей посмотрим»

— Давай «Один дома» включим!

— Не-е, давай лучше «Иронию судьбы»

«Алло! Спасибо, и вас...»

«Уже темнеет, зажигайте елку скорей»

«А это у нас год кого будет?»

«Ну все, несите стол в комнату»

«Давайте уже подарки открывать»

«Как не лезет? Там еще тортик есть»

«Желание все загадали?»

«Пойдемте салют смотреть!»

«А поехали на елку!»

«Давайте нарядимся и пойдем соседей поздравлять?»

«Ешь, пока не испортилось!»

Конечно, мы наверняка собрали не все расхожие фразочки, без которых ни один Новый год не обходится, ведь в каждой семье есть что-то свое, что поймут только близкие.

А если вам немножко не хватает веры в добро и чудо, предлагаем почитать добрые новогодние истории.