20 знакомых нам с детства фраз, без которых и Новый год — не Новый год
В преддверии праздников мир делится на счастливчиков, у которых новогоднее настроение появляется с первым днем зимы, и простых людей, которые любыми способами пытаются это настроение поймать. Кто-то включает Синатру, смотрит любимые комедии и составляет меню на новогодний стол, а мы решили вспомнить фразочки, которые звучат в это время в каждом доме. Вот скажешь: «Не трогай, это на Новый год», — и сразу аж в детство переносишься.
«Уже знаешь, как отмечать будешь?»
«На этот раз точно до утра досижу»
«А может, в этом году просто спать ляжем?»
«Елку у окна поставим, чтобы с улицы видно было»
«Блин, там кот мишуру ест!»
«Ты горошек не забыл купить?»
«Не трогай, это на Новый год»
«Сколько-сколько за салют? Да ну нафиг, у соседей посмотрим»
— Давай «Один дома» включим!
— Не-е, давай лучше «Иронию судьбы»
«Алло! Спасибо, и вас...»
«Уже темнеет, зажигайте елку скорей»
«А это у нас год кого будет?»
«Ну все, несите стол в комнату»
«Давайте уже подарки открывать»
«Как не лезет? Там еще тортик есть»
«Желание все загадали?»
«Пойдемте салют смотреть!»
«А поехали на елку!»
«Давайте нарядимся и пойдем соседей поздравлять?»
«Ешь, пока не испортилось!»
Конечно, мы наверняка собрали не все расхожие фразочки, без которых ни один Новый год не обходится, ведь в каждой семье есть что-то свое, что поймут только близкие.
А если вам немножко не хватает веры в добро и чудо, предлагаем почитать добрые новогодние истории.
AdMe/Народное творчество/20 знакомых нам с детства фраз, без которых и Новый год — не Новый год
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