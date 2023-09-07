20+ человек, которые вышли из самолета с полным чемоданом впечатлений

Самолет может быстро доставить пассажиров из пункта А в пункт Б, да еще и дает возможность увидеть города с высоты птичьего полета. И все бы в этом виде транспорта было великолепно, если б не одно «но»: эпичные пассажиры, от которых во время авиапутешествия невозможно ни спрятаться, ни уйти. Они способны любой полет превратить то ли в трагикомедию, то ли в фарс.