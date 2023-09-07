20+ человек, которые вышли из самолета с полным чемоданом впечатлений
Самолет может быстро доставить пассажиров из пункта А в пункт Б, да еще и дает возможность увидеть города с высоты птичьего полета. И все бы в этом виде транспорта было великолепно, если б не одно «но»: эпичные пассажиры, от которых во время авиапутешествия невозможно ни спрятаться, ни уйти. Они способны любой полет превратить то ли в трагикомедию, то ли в фарс.
- Летели в самолете. Позади меня сидела маленькая девочка, которая твердила папе, что у нее выпал зуб и она его потеряла, а отец со всем возможным недовольством пытался его найти. И тут парень, сидевший рядом, сказал: «Эй, малышка, я слышал, что если потерять зуб в самолете, зубная фея даст тебе $ 50». На что папа выдал: «Эй, смотри, милая, зубная фея летит в самолете прямо рядом с нами!» © monkeysolo69420 / Reddit
- Однажды я сел на свой рейс, у меня было среднее место в конце салона. Осмотревшись, я подошел к стюардессе и сказал: «В 21-м ряду нет среднего места». Конечно, она настаивала на том, что оно там есть, но я попросил ее посмотреть самой. Она вернулась, пытаясь не заржать на весь салон. Дело в том, что места у окна и у прохода были заняты двумя очень крупными борцами сумо, и они были такими огромными, что сиденье между ними просто потерялось. В итоге меня пересадили в первый класс. © Donald Loughlin / Quora
- Села в самолет и жутко переживала, боялась полета. Рядом со мной сидел мужчина, перед которым я даже извинилась за свою излишнюю нервозность. Он сказал: «Я знаю, что сделать, чтобы вы чувствовали себя лучше» и начал показывать мне видео, на котором он играет на гитаре для стада оленей. Я была настолько в шоке от увиденного, что даже бояться перестала. © eisify / Reddit
- Летели ночью. В салоне целый час, не переставая, визжала девочка лет 4. Родители просто сидели и делали вид, что их там нет. В итоге одна женщина не выдержала и спросила: «Вы будете что-то с этим делать? Нам лететь еще 3 часа!», на что получила невозмутимый ответ: «Поорет и успокоится, мы будем ждать». Я после этой женщины уже тоже гаркнула на родителей, чтоб приняли меры. И знаете, помогло. © zlayamatreha / Pikabu
- Приехал сегодня в аэропорт за 2 часа до вылета. Спокойно прошел контроль и за час подошел к гейту. Стою с филосовским взглядом, смотрю на летное поле. Слышу о начале посадки, краем глаза вижу, что очередь начала двигаться. Жду, чтобы не толпиться. И когда очередь подходит к концу, встаю в нее и осознаю, что это очередь в соседний гейт, а на мой рейс посадка уже закрыта. Таким тупым я себя давно не ощущал. © AlexFly2019 / Pikabu
- Рядом со мной в самолет сел парень лет 20 с сумкой, какая обычно бывает у доставщиков пиццы. Открывает он ее, а там и правда штук 5 пицц. Я его спрашиваю: «Зачем тебе так много?», а он в ответ: «Перелет долгий, я могу продать это по $ 5 за кусочек». Мы взлетели, по салону поплыл запах еды. И люди реально начали ее покупать! Когда мы прилетели, парень уже практически отбил стоимость перелета благодаря продаже пиццы. © Thomas Barnidge / Quora
- Когда я впервые собрался за границу, родители помогали паковать мне сумки, и мама, конечно же, положила мне туда еды на месяц. Взвесили чемодан дома — 2 лишних кг, но такой перевес допустим. Однако в аэропорту весы показали 4 лишних кг, и мне сказали, что как минимум, от 2 кг надо избавиться. Выкидывать еду было жалко, поэтому я решил схитрить: достал всю одежду, что была внутри, и начал надевать ее на себя. В итоге на мне оказались 2 футболки, 3 рубашки, кожаная куртка, а внизу — спортивные штаны и джинсы одновременно. Люди вокруг меня хихикали, но мне было наплевать. В итоге перевес уложился в норму и меня пропустили. © Krishnakumar Shetti / Quora
- Летела в самолете на местах, где можно вытянуть ноги. Позади меня сидела мать с мальчиком лет 5-6, который развлекался, бросая свою игрушку мне через голову, та падала мне в ноги. Первые 2 раза я подняла игрушку и отдала ребенку. В третий раз я любезно попросила мать, чтобы она угомонила мальчика. Та лишь закатила глаза и сказала: «Это же просто ребенок! Он так играет». Я предупредила, что больше ничего подавать не буду. И вот игрушка перелетела мне через голову в четвертый раз. Я надела наушники и просто сделала вид, что ничего не заметила. Через несколько минут мальчик начал плакать и бесится. В итоге маме пришлось вызывать стюардессу, чтобы забрать игрушку. Но ее ребенок сделал это снова! В этот раз стюардессу пришлось ждать дольше, мальчик орал. В итоге мамаша наконец убрала игрушку и дала своему сыну планшет. А в очереди после полета эта странная женщина еще и начала отчитывать меня за то, что я испортила им с ребенком полет. Но вообще-то я в няньки и аниматоры не нанималась. © Prior-Elderberry7303 / Reddit
- Летели с бывшим на самолете. И тут пилот объявляет по громкой связи, что у парня на таком-то сидении есть срочное дело. В этот момент мой бывший опускается передо мной на колени, в руках у него коробочка с кольцом, он говорит, вероятно, что-то очень романтичное, но мне ничего не слышно из-за шума двигателя. Я вижу, что парень что-то спрашивает, но не слышу — что. Потом он нетерпеливо повторяет: «Ну что, скажешь „да“?!» А я ответила: «Ну, посмотрим». Никто ничего не расслышал, но люди начали аплодировать. Он надел кольцо мне на палец, слезы счастья и все такое. А на следующий день он меня бросил. © Consistent-Pound572 / Reddit
- Летела рядом с мамой и ребенком. Нам раздали перекус. Печенье я сразу есть не стала, оставила на потом. Женщина попросила его для своего сына, но я отказала. И тут мамаша как заорет: «Посмотрите-ка на нее! Сама не ест и голодному ребенку не дает!» Я так же громко выдала: «Ты сама спорола печенье своего сына. Не хватило что ли? Мое понадобилось?» Мамашка начала что-то орать в ответ, но я надела наушники и абстрагировалась. А потом пришла стюардесса и сказала, что женщина может купить дополнительную еду для своего сына, если он голоден. © throwAirline424 / Reddit
- Мы как-то летели лоукостером из Англии в Португалию, рейс задержали где-то на час, когда мы уже сидели в самолете. Девушка-пилот подробно рассказала по громкой связи, почему не летим и чего мы ждем, постоянно держала нас в курсе, шутила. Когда стало понятно, что это не на пару минут, предложила всем по очереди сфоткаться в кабине, сначала детям, потом взрослым. До сих пор жалею, что постеснялась и не пошла, типа я серьезная дама, лечу по делам. Больше, сколько ни летала, фоткаться никто не предлагал. © Елена Макарова / ADME
- Летела с родителями. Во втором салоне громко плакал ребенок. Малыш орал так громко, что даже наушники не помогли. Мама моя не выдержала, позвала бортпроводника и попросила передать маме ребенка, чтобы она хотя бы спела малышу колыбельную (она сама всегда так делала). Через минуту младенец затих. Я не удержалась и встала посмотреть, как удалось утихомирить малыша. И увидела удивительную картину: бортпроводник сидел на своем кресле и убаюкивал ребенка. Это было самое прекрасное, что я видела в самолетах за мои 40 лет. Позже мы узнали, что женщина летела с тройняшками и просто не могла справиться со всеми разом. © Shadee Jalal Ali
- Летел в самолете. Женщина рядом со мной была так взволнована лодкой своего нового бойфренда, что болтала об этом без умолку. Я пару раз кивнул для приличия, а потом надел наушники и стал слушать музыку. А через минуту эта дамочка вытащила наушник из моего уха и заявила: «Я не договорила!» © _joeBone_ / Reddit
- Лететь 15 часов. Я планировала поспать, но не тут-то было. За нами с мужем сидела семья с ребенком лет трех. Первые пару часов малыш пинал наши кресла, хватал меня за волосы, кидал какие-то бумажки. Мы ничего не говорили, так как знаем, что путешествовать с детьми бывает сложно. Наконец, когда ребенок угомонился и уснул, я решила, что тоже могу отдохнуть. Я откинула кресло и уже хотела вздремнуть, как мама малыша похлопала меня по плечу и заявила: «Вы кресло-то поднимите, а то мне неудобно!» Я подумала, подумала и не стала ничего менять, потому что мы ее ребенка терпели — и она потерпит. © mngirl2465 /Reddit
- Приехал в аэропорт. На стойке регистрации мне сказали, что у них овербукинг, надо подождать. В итоге на борт меня так и не пустили. В кассе авиакомпании сказали, что отказ в перелете был не обоснован, и предложили в качестве компенсации $ 200 (в эту сумму входил один обед, одна ночь в отеле и бронирование билетов на завтрашний рейс). Я возразил, что компенсация за отказ в посадке составляет $ 400, и мне их выдали. Я хорошо пообедал в ближайшем отеле, провели день и вечер в Осло, переночевал в гостинице аэропорта, позавтракал и зарегистрировался на рейс. И снова мне не досталось места, как и еще двум пассажирам! Но незадолго до закрытия регистрации меня все же позвали к стойке и дали билет в бизнес-класс. Это был мой первый полет в бизнес-классе. © Mike Eisler / Quora
- Летела как-то в самолете, сидела у иллюминатора. На двух соседних местах мама с дочкой лет 6, наверное. Друг другу не мешали, все было спокойно. В полете я задремала. Когда проснулась и повернула голову, натурально офигела, не сказать хлеще — девочка спокойно сидит на крайнем кресле, то ли рисует, то ли читает — не помню точно, а в центре ее мама занимается йогой! Понятия не имею, как так можно было вывернуться на этом сиденье, чтобы с абсолютно непроницаемым лицом задрать вверх обе ноги, опираясь руками на спинку спереди, но зрелище спросонья было, мягко сказать, поразительное. © Палата № 6 / VK
- Это было лет 30 назад, но помню, как вчера. Сидела во втором салоне у прохода, во втором ряду. Передо мной сидел мужчина. Он заснул и вытянул ногу в проход. Стюардесса выплыла из-за шторки с подносом пирожных, споткнулась об ногу мужчины, упала. Поднос полетел на меня. Хорошо, что пирожные были без крема — песочные кольца с орешками. Стюардесса поднялась, стала собирать с меня пирожные и ругаться с мужиком, который ничего не понимал, ибо только что проснулся. Естественно, передо мной никто не извинился. Я могла бы подумать, что мне это привиделось, но весь мой модный свитер был в орешках. © Рыбка_Омуль / ADME
- Летели с семьей в Афины. Дневной перелет длиной в 3 часа. В салоне собралась колоритная компания: справа ревел малыш; чуть дальше по диагонали девушка смотрела на ноутбуке кино, боевик какой-то, без наушников, на полную громкость; где-то сзади сидели итальянцы и довольно бурно что-то обсуждали; за мной девочка 4 лет все время ногами лупасила кресло. Ну летим и летим, день, светло, разгадываем втроем головоломки, смеемся — я, сын и муж. И тут ко мне подходит стюард и говорит, что девушка лет 20 впереди меня пожаловалась на нас, что мы ей спать мешаем! Я просто обалдела, сказать было нечего. © Станислава Лавренова
- Я была маленькая (4 года максимум). Мы летели в Египет, это был мой первый сознательный полет. Я думала, что раз мы летим на самолете, а самолеты падают, то наш обязательно упадет. Морально подготовила себя к этому, и когда самолет уже садился, я проснулась и громко так, что слышал весь салон, спросила у мамы: «Мы уже упали?!». Не знаю, испугала я их или рассмешила, но это был провал. © Палата № 6 / VK
- Мой день рождения выпал на день вылета в командировку. Я немного расстроилась, но решила, что отмечу, когда вернусь. Зарегистрировалась на рейс, прошла все контроли, у входа на борт показала паспорт и села в самолет. Спустя полчаса после взлета пилот объявил, что в салоне есть именинница. Стюардессы подошли ко мне с праздничным сэндвичем и напитком. Пассажиры хлопали. Было неловко, но дико приятно. © Палата № 6 / VK
- В самолете за мной сидел ребенок лет 10-12, достал всех своим планшетом. Принесли еду. Тишина, красота! Он поел и как даст мне в спинку ногами, и еще раз, и еще. Поворачиваюсь, говорю: «Парень, прекрати!» Сажусь, и тут мне на голову выливают сок. Хороший сок апельсиновый. Но его мало, поэтому у меня только голова и ворот майки мокрые. Я встаю и как вылью на парня свою бутылку воды 0,5 литра. Крики, оры, проклятия, пацан сидит с мокрыми от воды штанами. Бортпроводница попросила прекратить конфликт. Остальная часть полета прошла в тишине и без пинков. При посадке все трое пулей бежали из самолета. А в аэропорту меня встречал отец семейства, который жаждал или денег, или возмездия. Вел он себя так, что в итоге его забрала полиция аэропорта. © zaharius.e70 / Pikabu
Положительные впечатления от полета зависят от множества факторов: соседей, членов экипажа, погоды за бортом. Но есть способы облегчить себе авиапутешествие, используя которые можно избежать множества неприятных ситуаций.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые вышли из самолета с полным чемоданом впечатлений
Поделиться этой статьёй