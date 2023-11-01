20+человек, у которых в шкатулочке не просто побрякушки, а украшения с историей на миллион

Интересные истории стоят не только за роскошными украшениями из музейных коллекций. У колечек, сережек и браслетов, которыми мы дорожим, тоже есть прошлое. Кому-то драгоценности достались по наследству и хранят частичку семейных преданий, кто-то нашел настоящее сокровище в коробке с бижутерией, а кто-то вложил всю душу в изделие, сотворив его своими руками.

«У бабушки есть очень ценное для нее кольцо. Она всегда говорила, что однажды передаст его мне»

«Я — первый человек в нашей семье, получивший степень магистра. На выпускной она подарила мне его точную копию и сказала, что гордится мной».

«Мы с мужем вместе 6 лет, 2 года из них женаты, я на 7-м месяце беременности и только что получила обновленное обручальное кольцо своей мечты»

Обручальные и помолвочные кольца, как поется в одной песне, «не простое украшение». Они всегда по особенному дороги своим владелицам.

«За $ 30 купила банку сломанных украшений. Думала, что там сплошной хлам, пока не наткнулась на эту викторианскую золотую брошь с аметистом»

Людям, которые умудряются находить на барахолках настоящие сокровища, остается только позавидовать. Не всем удача улыбается настолько лучезарно, как этим счастливчикам.

«24-каратное кольцо, которое моя бабушка передала мне по наследству. Кажется, сама она получила его, когда окончила медицинскую школу»

«Сегодня на блошином рынке нашел это изящное ожерелье из стерлингового серебра за $ 20»

«Это кольцо с голубым топазом и бриллиантом моей прабабушки попало ко мне. Кто-нибудь когда-нибудь видел драгоценные камни с такой огранкой?»

«Бабушка отдала мне кольцо. Оно мне нравилось, но стиль вообще не мой. Поэтому я взяла и сделала вот что»

«Я сделала эти кольца из желтого золота и сапфиров пастельного цвета»

«Кулон, который я недавно сама сделала»

«Мой парень подарил мне это великолепное кольцо на день рождения»

«Он родом с Гавайев и хотел, чтобы у меня было что-то олицетворяющее его родину. Кольцо из золота в форме листьев маиса с черным кораллом, который является драгоценным камнем штата».

«На блошином рынке женщина продавала украшения своей матери»

«Она просила по доллару за вещь, потому что „это все подделки, ведь мама никогда не могла позволить себе настоящие драгоценности“. Выбрал вот это кольцо из 14-каратного золота с камнями. Рассказал ей настоящую стоимость украшения и заплатил за него $ 100».

«После 8 лет совместной жизни он наконец-то сделал мне предложение. Я в восторге!»

«Я только что унаследовала браслет моей бабушки с 11 бриллиантами, который она подарила мне на окончание колледжа. Я до сих пор в шоке»

«Хотела посмотреть, как жемчуг будет смотреться с медью, поэтому сделала вот такое украшение»

«Я не большой любитель украшений, но эта маленькая медная брошь-мотылек была слишком уникальной, чтобы оставить ее в комиссионке»

«В восторге от своего „нового“ поздневикторианского кольца с гранатом и жемчугом»

«У меня есть небольшая коллекция антикварных колец, но я думаю, что это мой новый фаворит».

«Браслет из желтого золота с бриллиантами и рубинами, который я изготовила, используя старые украшения своих клиентов»

«Купила это мужское антикварное кольцо с опалом и не могу нарадоваться — настолько великолепен камень»

«Мама подарила мне кольцо. Оно ценное?»

Не надевайте его даже на денек, пока не закрепите лапки! Вы можете потерять очень дорогой бриллиант. © australian_girly / Reddit



«Свекровь мне подарила кольцо своей матери и разрешила изменить его, как я захочу. Вот что я с ним сделала»

«Лучшее, что осталось от моего брака, не считая сына, — обручальное кольцо бывшей свекрови»

«Фишка колечка в том, что желтые камни подвижны и могут двигаться вокруг бриллианта».