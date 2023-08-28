22 человека, чей язык такой острый, хоть яблоки им режь

Чувство юмора — лучшее оружие в борьбе с тревогой. Особенно, когда попадаешь в неловкие ситуации, как авторы твитов, которые сумели посмеяться над собой. Ведь ни грязные полы, ни неухоженные ноги, ни какая другая напасть — это повод не для стыда, а только для веселья!