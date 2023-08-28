22 человека, чей язык такой острый, хоть яблоки им режь
Чувство юмора — лучшее оружие в борьбе с тревогой. Особенно, когда попадаешь в неловкие ситуации, как авторы твитов, которые сумели посмеяться над собой. Ведь ни грязные полы, ни неухоженные ноги, ни какая другая напасть — это повод не для стыда, а только для веселья!
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Когда друг присылает очередной старый мем, хочется закатить глаза и ответить: «Видел». Но авторы остроумных твитов всегда найдут повод для свежей шутки.
AdMe/Народное творчество/22 человека, чей язык такой острый, хоть яблоки им режь
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