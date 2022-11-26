25 доказательств того, что с тещами и свекровями нужно быть начеку каждую секунду

После свадьбы в жизни практически каждого человека появляются люди, которых многие ласково называют вторыми мамами и папами. Да, порой с ними бывает нелегко, а временами даже очень весело, ведь неслучайно истории о взаимоотношениях тещи и зятя и свекрови и невестки являются основой для многих популярных анекдотов. В жизни, конечно, все куда сложнее и найти взаимопонимание с родителями мужа или жены бывает совсем не просто.