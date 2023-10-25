25 эпатажных доказательств того, что ресторан без тарелок — это модно, но местами перебор
Когда люди идут обедать в крутой ресторан, они рассчитывают побаловать свои желудки вкусными блюдами, а глаза — эстетичной подачей. Но иногда шеф-повара так заморачиваются, чтобы соригинальничать, что явно перебарщивают с креативом.
«Были в одном из самых дорогих ресторанов Монреаля, заплатили за обед около $ 250 за каждого. Вот как там подали жареный сыр»
Оригинальная подача тако
«Жене принесли еду на тарелке. Но вверх тормашками»
Рулетики из свинины подали в продуктовой тележке
Прошутто развесили «сушиться», как белье
Все такие креативные — куда деваться
«Это макароны за $ 33»
- Беги оттуда! © AlienMajik / Reddit
- И сковородку забирай! © oechsph / Reddit
«Мой сэндвич „приехал“ в грузовике без водителя»
«Напитки в капельнице — это новый уровень»
Надо было надеть шляпу
Кажется, по этому радио передают что-то про моллюсков
«Я никогда не думал, что это случится со мной»
«Были в бразильском ресторане. Еду подали на сухих листьях. Интересно, кто их собирает? Шеф-повар?»
Начос в собачьей миске
Ну или ешьте с руки
Есть еще вот такой вариант подачи
Вот и для старой доброй карбонары не нашлось тарелок
Зачем возиться с тарелками, если можно просто пользоваться сковородками, мисками и сотейниками?
Соусы и варенье подали в таре из-под яиц
«Я просто хотел немного хумуса, а вместо этого мне принесли нечто на камне»
Пицца, конечно, выглядит аппетитно. Но как подумаешь, что кто-то раньше вставал на этот скейтборд...
На каждой прищепке по две креветки. Кажется, прищепки тут в цене
Десерт в коробке... от часов
Это выглядит как антисанитария, но на самом деле подошва сделана из керамики
«Честно говоря, бургер был вкусным»
Приступ безумного креатива может случиться с кем угодно. Поэтому не стоит слишком строго судить шеф-поваров, ведь они старались как могли.
Фото на превью saamenerve / Reddit
AdMe/Народное творчество/25 эпатажных доказательств того, что ресторан без тарелок — это модно, но местами перебор
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