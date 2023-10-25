25 эпатажных доказательств того, что ресторан без тарелок — это модно, но местами перебор

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Когда люди идут обедать в крутой ресторан, они рассчитывают побаловать свои желудки вкусными блюдами, а глаза — эстетичной подачей. Но иногда шеф-повара так заморачиваются, чтобы соригинальничать, что явно перебарщивают с креативом.

«Были в одном из самых дорогих ресторанов Монреаля, заплатили за обед около $ 250 за каждого. Вот как там подали жареный сыр»

Оригинальная подача тако

«Жене принесли еду на тарелке. Но вверх тормашками»

Рулетики из свинины подали в продуктовой тележке

Прошутто развесили «сушиться», как белье

Все такие креативные — куда деваться

«Это макароны за $ 33»

«Мой сэндвич „приехал“ в грузовике без водителя»

«Напитки в капельнице — это новый уровень»

Надо было надеть шляпу

Кажется, по этому радио передают что-то про моллюсков

«Я никогда не думал, что это случится со мной»

«Были в бразильском ресторане. Еду подали на сухих листьях. Интересно, кто их собирает? Шеф-повар?»

Начос в собачьей миске

Ну или ешьте с руки

Есть еще вот такой вариант подачи

Вот и для старой доброй карбонары не нашлось тарелок

Зачем возиться с тарелками, если можно просто пользоваться сковородками, мисками и сотейниками?

Соусы и варенье подали в таре из-под яиц

«Я просто хотел немного хумуса, а вместо этого мне принесли нечто на камне»

Пицца, конечно, выглядит аппетитно. Но как подумаешь, что кто-то раньше вставал на этот скейтборд...

На каждой прищепке по две креветки. Кажется, прищепки тут в цене

Десерт в коробке... от часов

Это выглядит как антисанитария, но на самом деле подошва сделана из керамики

«Честно говоря, бургер был вкусным»