25+ фото, которые хочется рассмотреть внимательнее, чтобы понять, что к чему

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Иногда жизнь погружает нас в рутину, и каждый новый день кажется похожим на предыдущий. Все вокруг уже давно не вызывает удивления, и даже прекращает радовать. Именно в такие моменты приходит время замедлить темп и обратить внимание на окружающее: возможно, чудо происходит прямо здесь, главное — заметить его. Герои нашей подборки оказались внимательными и обнаружили что-то впечатляющее в самых обычных вещах.

Перец горошком, выращенный своими руками

«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что здесь происходит»

«Сегодня проснулся, посмотрел в глаза коту и понял, что за ночь они сильно изменились»

«Котик в порядке. Сделали все необходимые тесты, и врач сказал, что это из-за циклов сна».

Какая длинная лапша, да?

«Гляньте: вместо бегунка на молнии моего ланчбокса — крошечная ложка»

Удобно устроилась

«Новый бюстгальтер оказался с неожиданными вставками. Жаль, примерила уже после покупки»

«Вода в нашем бассейне будто вздулась»

«У меня есть кабель для зарядки телефона длиной 13,5 м»

Струйка дыма над баком? Нет, просто солнечные блики

«Поставил алюминиевую кружку на беспроводную зарядку, и она стала ее заряжать»

Позади стоящим людям так и хочется обнять эту парочку. Хотя подождите...

Это керамические стаканчики. Выглядят совсем как помятые пластиковые

Пузырьки на дне стакана будто в шифр сложились

«Как вам такое: у меня на джойстике есть встроенная клавиатура»

Вы чего это на меня уставились? Не видите, книгу читаю?

«В пачке соленой соломки мне попался настоящий соломенный монстр»

«Мои следы на песке. Ума не приложу, да как так-то?»

Видели когда-нибудь лед в форме бабочек?

Пес-ковер

«Достала сорбет из морозилки, а там такое»

«Мне это уже не развидеть»

В этой ванной вся стена выложена мелкими монетками

«У моей девушки какая-то странная рука»

Эти яйца не крашены! Просто их снесли куры разных пород

Песель с человеческими ушами? Окей!

«В пакетике чая увидел кусочки сахара в виде крохотных лам»

Как-то странно она встала

А вот так выглядит эскалатор без ступеней