25 историй о том, что отдавать вещи даром или продавать задешево — это всегда вынос мозга
Когда человек решает расхламить жилье и избавиться от каких-то ненужных вещей, у него всегда возникает дилемма: продать их или отдать даром? И понимает, что гораздо проще все выбросить, но превалирует жажда легких, пусть и небольших денег, а также желание помочь малоимущим. Он размещает объявления на разных площадках и вот тут чаще всего начинаются мексиканские страсти. В качестве доказательства — 25 историй от наших читателей.
- Отдавала б/у угловой диван знакомой, бесплатно, срочно. Фото, размеры — пожалуйста, только увезите, у меня ремонт, вот-вот будет новую мебель доставят. Я еще и вычистила его. Диван знакомой понравился. Уговаривала она меня подождать неделю, не продавать. Хорошо. Потом забрали, все довольны.
Через пару дней претензия от нее: «Он у нас в комнату не вошел! Забирайте обратно!» Послала ее подальше. Свою комнату к дивану я не предлагала, а вашей не видала. Лучше бы продала. © Евгения Брычук
- Перед переездом продавала разные вещи (в т. ч. и детские) и бытовую технику. На объявление про соковыжималку позвонил мужчина, начал интересоваться, как буду отправлять и потом разговор начал переходить в другое русло: «А куда переезд? У меня есть фура, давай я все перевезу». Я отшучивалась и не говорила куда переезжаю. Тогда он сказал: «Что-то вы сильно скрытная. Так! А что вы еще продаете?»
При этих словах перешел на страницу моих объявлений и начал комментировать: «Ага, подогреватель для детского питания... Значит, дети есть, но уже выросли... Велосипед, вышиванки... А где же мебель? Если переезд, то и мебель должна быть на продажу! Чего врешь, что переезжаешь?! А ну-ка дай трубку своему мужу! Сейчас я с ним поговорю! Или и мужа никакого нет?!» Поняла, что соковыжималка человеку не интересна и положила трубку. © Fotinia Grygola
- Отдавала подгузники, несколько штук осталось в пачке, сын перерос размер, выбросить рука не поднималась. Пишет дама, что готова забрать. Пишу ей адрес, она мне: «Вы не поняли, привозите сами, у меня грудной ребенок, я не могу разъезжать». Я ей пишу, что вообще-то у меня тоже. На что дама мне ответила: «Деньги на дорогие памперсы есть, значит и на такси есть». И адрес свой присылает. Я даже не стала отвечать, так она потом заваливала меня звонками и сообщениями типа «Ну-у? Вы где? Сколько можно ждать?» © Ольга Янкова
- Продавала новую фритюрницу. Ее подарили родственники, но она нам была не нужна. Не пользовались ей ни разу. Естественно, продаем дешевле в 2 раза, чем в магазине. Так один дядечка выносил мне по телефону мозг где-то неделю, требуя не только еще снизить цену, но и дать гарантию на год на обслуживание. Еле-еле от него отцепилась, продала нормальным людям через какое-то время. Так тот тип где-то через месяц звонил и возмущался, что продали кому-то другому. © Майя Алексеенко
- Я больше не продаю свою обувь через интернет, а просто выставляю у мусорки. Бездомные счастливы. Это после случая, когда неопрятная дама с грязными ногами стала неаккуратно мерить мои чистенькие красивые кроссовки и, чтобы сбавить и так скромную цену, стала их хаять. © Nelli Verkhovska
- Я выставила на продажу 5-6 пакетов детских вещей за 1 кг апельсинов. Приехал мужик, забрал все пакеты, апельсины мне не привез. Хотя его жена уточнила, за что именно я отдаю вещи. А у меня не повернулся язык спросить о них у мужика. С тех пор я либо отдаю бесплатно, либо устанавливаю цену. © Виктория Васильева
- У меня на продаже были миски для собаки и несколько контейнеров, в которых во время поездок брала собаке еду. За 100 ₽ всего весь наборчик. Боже, как же мне выносили мозг люди из категории «я никогда ничего не куплю, мне просто сейчас делать нефиг...» И диаметр им, и глубину, и донышко показать, и влезет ли туда стакан воды. © Екатерина Майсте
- Я продавала консоль и очень красивые рамки для фото. Покупала все общей стоимостью за $ 300, отдавала за $ 30, т. е. почти даром почти. Первой позвонила дамочка и сказала, что заберет через 3 дня, мол, никому не отдавайте. Я согласилась, хотя звонков было масса. Через три дня она подъезжает и буквально требует, чтобы я доставила все вниз к ее машине. Я, весом в 48 кг в то время, и консоль, с 10 рамками в металлической оправе. Все это я должна была тащить ей за 30 $! После перебранки и угроз она так и не поднялась. И, к моему удивлению меня, забанили в группе, где я все это продавала, т. к. она пожаловалась на меня. © Di Kodzoyeva
- Я иногда выставляю вещи в форуме местном «Бесплатно». Все время надеюсь, что заберет кто-то действительно нуждающийся. Первый раз на вещи был большой спрос и я случайным образом выбрала женщину, которая написала, что у нее двое детей и младенец на подходе. И ей бы мои вещи были огромной помощью. Приехала женщина в брюликах и на Мерседесе... Второй раз что-то отдавала, тоже приехала дама на Мерседесе. Буквально на прошлой неделе должна была приехать дама за ящиком детских книжек. Муж смеялся: «Сейчас опять на Мерседесе приедут». Приехали на «Тесле»! © Katya Lo
- Собрала дочкины вещи, из которых выросла и выставила на продажу в интернете. Вещи были хорошие: платьица, махровые халаты, пижама, костюмчики и т. д. Цену поставила вообще чисто символическую, чтобы быстрее купили. Так и написала: «Продам пакет детских вещей за...» Одна мозг долго выносила, хотела, чтобы я все ей перефоткала, куча вопросов, типа «а зачем мне два костюма», «пижама мне не нужна» и т. п. А когда я спросила: «А если бесплатно отдам?», сказала: «Заберу». То есть и пижама уже нужна, и 2 костюма. Я психанула и раздала вещи соседским детям. © Лариса Коломийцева
- Подавала брендовое платье, написала все замеры. Купила девушка с предоплатой, а после получения написала, что хочет это платье вернуть, так как оно ей не подошло. Я спрашиваю, что не так, если я все описала. А она сказала, что не смогла в него влезть. Оказывается, она просто рассчитывала похудеть к тому времени, как получит посылку от меня с платьем. А доставка, прошу заметить, заняла два дня. © Алена Гончарова
- Продавала детские сапоги. Образовалась очередь. Первой была тетя, которая хотела подумать с 9 утра до 9 вечера. Вечером она не объявилась, на звонки не отвечала. В 10 вечера мне другие люди внесли предоплату за сапоги. А тетя объявилась уже утром и устроила скандал. Помню до сих пор. © Olga Svetlova
- 90 % потенциальных покупателей, такое ощущение, не читают объявления от слова совсем. Я всегда подробно пишу, в каком состоянии вещь, несколько фоток прикладываю, цвет, размеры-параметры, нюансы. И все равно: «А какой это размер?» «А сколько сантиметров каблук?» «А ремень какой длины?» Ааааа! Я для кого пишу объявление?!
У меня было несколько сломанных телефонов. Дала объявление, что отдаю даром для ремонта или на запчасти. Позвонила девушка, долго расспрашивала, про модели, цвета и говорит: «А что, можно все 3 забрать?» Я: «Да, желательно». Она «А они как работают, не глючат? Я: «Они вообще не работают. Об этом написано в объявлении». Она: «Так они сломаны, что ли?! Так зачем вы их отдаете?!» И таких пруд пруди... © Ольга Дока
- Отдавала пакет б/у вещей бесплатно, но самовывоз. Чего только не наслушалась: «Привезите мне домой, у меня маленький ребенок», «Ой, а вещи, что б/у?», «А какие бренды? Вы не написали»... И т. д. и т. п. В итоге пакет отдавала месяца 4, уже выбросить хотела. Пока одна дама в день обновления объявления не забрала.
Еще пыталась отдать полусломанный утюг. От удара у него отломилась подошва, но при этом он отлично нагревал и остальные функции сохранились. Т. е. мужик с руками из нужного места и паяльником легко мог это исправить. Но мне пытались доказать, что это должна сделать я, а уже потом отдавать. Но если бы я могла это сделать, его и отдавать не было бы смысла. Пришлось сдать на переработку. © Natalia Korstin
- Отдавала даром новое платье, а потенциальная хозяйка платья попросила, чтобы я ей выслала его за свой счет. Аргумент — платье же бесплатное, а почему доставка должна быть платной. © Adelya Bikulova
- Продавала детское кресло в автомобиль. Одна дама хотела купить для внука, я ждала 3 дня, она не вышла на связь. Другой человек купил кресло сразу в течение часа. А та женщина позвонила через неделю и заявила, что она «возможно, купит автокресло». Я сказала, что уже продала. Так она пришла в бешенство, ведь я ей обещала. Кто не успел, тот опоздал. И я не магазин. © Nina Kern
- Тоже приключения были на торговой платформе. Выставила бесплатно полусапожки. Помыла, все дела. Один какой-то с кукушкой пишет, мол, а можете пройтись на улице в них и сфоткать подошву?" Шта? © Ольга Колесникова
- Продавала покрывало по дешевке. Так одна дама требовала, чтобы я привезла его в отдаленный район. А жара на улице, я говорю: «Нет, давайте хоть в центре встретимся». 3 дня договаривались кое-как, по чайной ложке в сутки (есть такие люди, которые заходят в интернет один раз, с утра). Но вдруг другая женщина мне за 5 минут деньги перевела и забрала покрывало. Ох, меня и проклинали потом, и в личку, и в отзывах, и мошенница я, и аферистка, и она первая была... Ну, ладно, если бы оплатила, а то ведь с утра — одни ленивые смс... Проклинала, пока я не пообещала в полицию обратиться. © Vika Boo
- Собиралась менять окно, старое выставила на продажу. Договорилась с мужчиной, что как только демонтируют, он его сразу заберет. В тот день у меня было много дел и я попросила разобраться с окном молодого человека, скинула ему номер покупателя. Он позвонил тому, спросил про окно, а тот ответил: «Нет! Не нужно!» Я перезваниваю мужчине, он говорит: «Нужно, нужно, я просто испугался мужчину». © Дама Червонная
- Даром отдавали пианино с самовывозом. Живем на 5-м этаже. Звонит женщина и говорит, что согласна забрать инструмент с условием, что я ей привезу его сама, либо дам денег на грузчиков с машиной. Так как ее муж инвалид и у них сложное материальное положение. © Лариса Рудченко
- Продавала телефон. Один парень завалил меня сообщениями и звонками... Я должна была ему еще уступить в цене и срочно привезти телефон ему на адрес, где он проживает. До 17:00 я должна была успеть. © Виктория Степанова
- Продавала какие-то вещи. Предложили мне обмен на новые кожаные перчатки моего размера. Согласилась. Договорились. Девушка выехала на машине по моему адресу. Пришлось мне работать «навигатором». Сказала девушке, что встречу в холле дома (чтоб она не поднималась на этаж и прочие сложности ей не доставлять). Жду. Не едет, хотя по времени уже должна бы. Звоню, а она говорит: «Я проехала мимо, так как у меня принцип — раз в квартиру зайти не предлагают, то я не встречаюсь». Занавес. © Наталья Борисова
- За ненадобностью отдавала бесплатно гейзерную кофеварку в идеальном состоянии. Одна тетя сначала расспрашивала, какого она размера, из какого металла сделана, нет ли дефектов, и потом со словами «ладно, уговорили, беру» предложила привезти ей кофеварку через весь город. Я вежливо отказалась, так как дорога в другой конец города стоит времени и денег, а кофеварка — бесплатная. Она стала возмущаться. В итоге кофеварка отправилась на мусорку, это было проще. С тех пор я ничего не раздаю бесплатно. © Anna Afortunada
- Я старенький айпад дочери продавала. Выставила его за честные 10 тысяч. Нашелся претендент (их было много, конечно, но именно он меня возмутил) и начал просить дополнительные фото. А начал с фразы: «Уступите немного?» Ну, говорю, немного уступлю. В итоге после получасовой фотосессии айпада он мне заявил, что прямо сейчас готов забрать за 7 тысяч. Я ему говорю: «Не кажется ли вам, дорогой товарищ, что скидка в 3 тысячи с 10 не выглядит „немного“?» На что он ответил: «Ну, так он же не новый». Я ему скидываю ссылку на интернет-магазин с новым айпадом, где минимальная цена 43 тысячи и предлагаю прогуляться за новым в магазин.
Он еще некоторое время пытался меня убедить продать ему айпад за 7 тысяч, но я отправила его в блок и повысила стоимость айпада до 12 тысяч. В итоге он же и забрал этот айпад, за 10 тысяч, написав мне с другого аккаунта. Причем, мигом прилетел, чтобы планшет никто другой не успел купить. Мастера торга иногда слишком отчаянные попадаются.
P.S.: Я поняла, что это один и тот же чувак по стилю письма: оба, якобы разные покупатели, задавали одни и те же вопросы, допуская одни и те же грамматические ошибки. © Галина Карпова
- Мы так колеса продавали. Мужику показалось странным, что так дешево. Назвали цену в полтора раза больше — тут же взял. Что-то, а торговаться мы любим! © Ксения Зе
Вот еще 16 человек, которые просто хотели продать свои вещи в интернете, а попали в бразильский сериал.
AdMe/Народное творчество/25 историй о том, что отдавать вещи даром или продавать задешево — это всегда вынос мозга
Поделиться этой статьёй