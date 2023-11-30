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25 комментаторов, которые легко могут завоевать звание «Остряк года»

Народное творчество
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Умение шутить — талант, который зачастую проявляется еще с малых лет и прокачивается с годами все больше. Некоторые просто смешат близких и друзей в самых обыденных жизненных ситуациях, а другие оттачивают свое мастерство в интернете и под постами в соцсетях, оставляя там свои комментарии.

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Для создания этого материала был использован источник: kamaz987 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Tseunov / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Lunada / Pikabu

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Люди, которые не лезут за словом в карман, определенно достойны отдельной награды, за умение добавить перчинку любой ситуации.

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AdMe/Народное творчество/25 комментаторов, которые легко могут завоевать звание «Остряк года»
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