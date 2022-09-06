25+ крутых вещей, которыми стоит раз воспользоваться, так потом не сможешь жить без них

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Многие повседневные предметы, которые нас окружают в быту, кажется, уже давно продуманы до мелочей. Но, как говорится, нет предела совершенству. И даже поясная сумка, свитер или посудомоечная машина могут быть дополнены полезной функцией, которая вызывает «вау-эффект».

Мы в ADME считаем, что такие крутые вещи должны стать для нас привычным делом. А пока нам всего этого очень не хватает.

«Купил поясную сумку, внутри которой есть небольшой фонарик»

У этого текстовыделителя прозрачный наконечник, чтобы было удобнее выделять

«Недавно переехал в квартиру, где кухня уже была встроена. Так вот в ней оказалось выдвижное отделение, представляющее собой табурет-стремянку»

«В моем душе есть ручка напора и ручка выбора температуры. Теперь у меня всегда будет вода идеальной температуры»

«Сегодня мне наложили на лодыжку водостойкий гипс. На вид он мягкий, но на самом деле твердый, как обычный гипс»

«Моя посудомоечная машина проецирует оставшееся время на пол, потому что у нее нет дисплея»

«Эти металлические бутылки для воды сообщают через приложение, сколько в них остается воды»

На этой одежде ярлык пришит к небольшому лоскутку ткани, а не к воротнику. Поэтому, если его срезать, ничего не будет вызывать зуд

А в этой рубашке к боковой бирке пришита запасная пуговица

Удобное отверстие для указательного или большого пальца делает отсоединение вилки безопасным и легким

Благодаря такой защитной крышке можно пить напиток из банки, не беспокоясь о пыли, грязи, микробах

«В японском многоквартирном доме работает лифт, в котором на случай его неисправности установлен контейнер с едой и водой, также есть переносной туалет»

Песочница, в которой могут играть колясочники

На упаковке сока есть объяснение, как правильно наливать напиток

Теперь не нужно искать маленькие буквы L и R на своих наушниках

В этом туалете дверная задвижка сделана так, чтобы ее можно было двигать локтем

В упаковке есть язычок для легкого открывания. Теперь не нужно использовать ножницы или резать пальцы об острый пластик

«В моем наборе садовых инструментов была перчатка с „когтями“»

Такие перчатки позволяют выполнять мелкую работу в саду: делать ямки, рыхлить, окучивать, убирать.

Защелка для туалета одновременно является держателем аксессуаров (кошельков, телефонов и других вещей)

В стульчак для унитаза встроено сиденье для малышей

В этой коробке с печеньем есть складки, чтобы ее можно было согнуть и с комфортом доставать вкусняшку

У этих светофоров в Корее есть дополнительные световые секции на земле

«В самолете есть держатель-подставка для телефона. Никогда раньше не видел такого»

«В двери гостиничного номера есть второй глазок, предназначенный для колясочников»

«У меня есть вафельница, которая печет вафли с изображением черепа»

«Дверца моей сушилки может открываться в двух направлениях»

Швейные иглы продаются с уже вставленной нитью