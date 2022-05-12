25+ перлов из девичьих дневников, которые никто и никогда не должен был видеть

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Дневник — верный друг девочки-подростка. Ведь далеко не все можно рассказать родителям или друзьям. А бумага, как гласит мудрость, стерпит все. Потому юные леди поверяют разрисованным цветочками страницам и свои переживания, и планы на будущее, и меткие наблюдения о жизни. А спустя годы перечитывают эти рукописи с улыбкой на лице.

В паблике «Мам, ну не читай» пользователи делятся фрагментами из своих личных дневников. Мы в ADME не могли пройти мимо этих секретных архивов и нашли там настоящие жемчужины.

У каждого человека есть призвание

В свободное время можно думать о чем угодно

Вот что можно положить в капсулу времени

Когда ты рождена, чтобы управлять

Немного самокритики не повредит

Думаем, у каждой была подруга Настя

Беда явилась, откуда не ждали

У каждого свои недостатки

Будем знать, к чему снятся пчелы

Хочется сказать: «Мы тоже!»

Вот оно как, оказывается

Ничего не понятно, но очень интересно

Когда ты очень любишь «Сумерки»

Душа поет, а ноги рвутся в пляс

Ни отнять, ни прибавить

Ох уж эти непоседливые дедушки!

Главное, чтобы баба Люба ни о чем не догадалась

Разделяем предпочтения автора

Любовь — штука непредсказуемая

Как ужасный день превращается в нормальный

Постигаем основы стиля

Когда предстоит ну очень неприятное дело

Пятница, 13-е — день непростой

Вот такие они неоднозначные, эти философские изречения

Когда в тебе есть предпринимательская жилка

Главное, чтобы баланс был соблюден

Наверное, надо было брать больше

Кому праздник, а кому сплошное огорчение

Ох уж этот Пашин взгляд!