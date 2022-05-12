25+ перлов из девичьих дневников, которые никто и никогда не должен был видеть
Дневник — верный друг девочки-подростка. Ведь далеко не все можно рассказать родителям или друзьям. А бумага, как гласит мудрость, стерпит все. Потому юные леди поверяют разрисованным цветочками страницам и свои переживания, и планы на будущее, и меткие наблюдения о жизни. А спустя годы перечитывают эти рукописи с улыбкой на лице.
В паблике «Мам, ну не читай» пользователи делятся фрагментами из своих личных дневников. Мы в ADME не могли пройти мимо этих секретных архивов и нашли там настоящие жемчужины.
У каждого человека есть призвание
В свободное время можно думать о чем угодно
Вот что можно положить в капсулу времени
Когда ты рождена, чтобы управлять
Немного самокритики не повредит
Думаем, у каждой была подруга Настя
Беда явилась, откуда не ждали
У каждого свои недостатки
Будем знать, к чему снятся пчелы
Хочется сказать: «Мы тоже!»
Вот оно как, оказывается
Ничего не понятно, но очень интересно
Когда ты очень любишь «Сумерки»
Душа поет, а ноги рвутся в пляс
Ни отнять, ни прибавить
Ох уж эти непоседливые дедушки!
Главное, чтобы баба Люба ни о чем не догадалась
Разделяем предпочтения автора
Любовь — штука непредсказуемая
Как ужасный день превращается в нормальный
Постигаем основы стиля
Когда предстоит ну очень неприятное дело
Пятница, 13-е — день непростой
Вот такие они неоднозначные, эти философские изречения
Когда в тебе есть предпринимательская жилка
Главное, чтобы баланс был соблюден
Наверное, надо было брать больше
Кому праздник, а кому сплошное огорчение
Ох уж этот Пашин взгляд!
А вы вели в детстве дневник? Перечитывали его, став взрослыми? Какие записи вам показались забавными?
Фото на превью мам ну не читай / VK
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