25 рукодельников, которые воплотили в жизнь такую идею, что все вокруг ахнули от восторга

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Пожалуй, каждый человек в чем-то талантлив. Один пишет стихи, другой готовит потрясающей красоты торты, а третий шьет себе крутую одежду. А вот герои нашей статьи создают своими руками такие вещи, что окружающие приходят в дикий восторг и налюбоваться ими не могут.

1. Реальный дом (на верхнем фото) и его макет (на нижнем фото)

«Бабушке заказчика 87 лет и до сих пор все хозяйство держится на ней. У нее 9 правнуков! Очень большая семья»

«Забор и ворота сделали такими, какими они были раньше».

2. «Игрушка, о которой мечтали 10 лет»

3. «Я изготовила тарелочки из синего стекла с нежными одуванчиками»

4. «Подруга попросила изготовить для нее „злую чашку“»

5. «Мне заказали копию домашнего животного. Вот, только что закончила валять. Мне нравится, какая получилась милая мордочка»

«Тьфу ты! Я сначала подумала, что это реальная собака. Отличная работа!» © Material_Zombie / Reddit

6. «Причудливые дедушкины часы. Делать их было весело»

7. «Браслеты из полимерной глины, полностью ручная работа⁠⁠»

8. «Сделал годовалому сыну игрушечный грузовик»

9. «Ручная роспись на футболке для любителей котиков⁠⁠»



10. «Сделала картонный макет дома, в котором прошло детство моего мужа»

«Какой замечательный и гениальный способ сказать: „Я люблю тебя!“ Да, и конечно же это потрясающая работа!» © Beach***129 / Reddit

11. «Я сделал гигантскую новогоднюю гирлянду»

«Ее длина 15 метров, „лампочки“ сделаны из 2-литровых бутылок, „вилка“ — из мусорного ведра и пенопласта, „провода“ — из теплоизоляции для труб».

12. «Я сама изготовила эти коврики»

13. «Вручную вышила этот кошелек-попугай»

14. А вот сумочка в виде совы

15. «Сделала снежного человека из мусора. Хотя пришлось купить немного искусственного меха и еще несколько материалов для рукоделия»

16. «У меня ушло 40 часов на разрисовку этого скейтборда»

17. «Сделал деревянный корпус для компьютера»

18. «Только что закончила вязать сумочку»

19. «Я изготавливаю подвески из одуванчиков и, наконец, усовершенствовал процесс»

20. «Купил напольные часы в комиссионном магазине и перекрасил их»

21. «Мне надоели банальные квадратные журнальные столики. А как вам такой дизайн? Он, кстати, весит 40 кг»

22. «Думаю, мои серьги получились довольно милыми»

23. «Я построил стол с ручьем»

24. «Я сделал из дерева ягуара и украсил статую бисером»

25. «Я соорудил трехъярусную кровать для своих детей»

«Верхняя и средняя кровати имеют размеры 80×200 см, нижняя — 140×200 см. Каркас очень прочный и может легко удержать взрослого человека».