26 детских перлов, которые застали взрослых врасплох
Говорят, устами ребенка глаголет истина. С другой стороны, дети — постоянный источник каламбуров. В этой подборке мы собрали перлы, которые заставили взрослых растеряться и посмеяться. Впрочем, иногда детишки могут сказать такое, что заставляет здорово задуматься о жизни.
- Купила дочке гирлянду с разноцветными лампочками. Намотали на карниз в ее комнате, выключили свет и включили огоньки. Манька стоит, в глазенках восторг, и тихонько так выдает:
— Мама, вот это то счастье, которого я ждала всю жизнь.
Как же я хочу быть снова маленькой! © Катя Игнатова / det.org
- Держали курс с сыном из садика домой. По пути нам встретились рабочие в форме, укутанные-перекутанные, зима же, даже носов не видно. Спускаются в канализацию что-то чинить. Сын теребит меня за пальто, излагает:
— А ты говорил, что черепашек-ниндзя не существует. Может быть, еще и Человек-паук ненастоящий? А, папа? © pn6 / det.org
- Сын (6 лет) спрашивает:
— Мама, а когда дети вырастают, они живут отдельно от родителей?
— Да, сынок, отдельно.
Немного подумав:
— И куда ты пойдешь? © Адель / det.org
- Успокаиваю плачущую новорожденную малышку. Рядом 5-летний сын спрашивает:
— Мама, что она все время плачет?
— Ну, сынок, может, у нее болит что-нибудь?
Сын, удивленно:
— Да что там может болеть? У нее же все новое! © Ежик в тумане/ matushki
- Ездили в деревню к родственникам. Там у кошки маленькие котята. Моя Аленка (4 года), естественно, решила взять над ними шефство, нянчила их, таскала везде с собой. Вечером забегает в дом и обеспокоено кричит с порога:
— Папочка, там один котенок все личико в молочке себе испачкал! Он теперь грязный будет ходить?
Муж, лениво:
— Да нет, его мама вылижет.
Аленка поворачивается ко мне:
— Мам, вылижешь?! © leqor / Pikabu
- Еду в автобусе. Впереди — бабушка с внуком лет 8-ми. Внук спрашивает, пойдет ли бабушка с ним в кино на «Чебурашку?» А бабушка говорит, что не пойдет, потому что Чебурашка — ненастоящий. Они начинают спорить.
Внук: Нет, он настоящий!
Бабушка (насмешливо): Ну и где же он живет?
Внук: В лесу где-нибудь.
Бабушка: Неужели? И что же он ест?
Внук (закатив глаза, потому что об этом знают даже грудные младенцы): Апельсины!
Все, спор закончен победой внука.
- Дочь (4 года):
— Можно мне конфетку?
— Что сказала мама?
— «Нет».
— Тогда почему я должен разрешить?
— Но ведь мама же тебе не начальник!
Это ловушка. © XplodingUnicorn / Twitter
- Дочка подруги любила играть с моим сыном. Однажды она спросила, придет ли сын сегодня. Я ответила, что у него после школы драматический кружок. Девочка задумалась и выдала: «Он там страдает, да?» © Jill Kinnard Muhlenbruch / Quora
- — Мам, дай мне кисточку.
Мама дает сыну кисточку для рисования.
— Нет, мам, не такую!
— А какую же?
— Ну ту, которой ты себе брови подметаешь! © Petr / det.org
- «Достала реклама!» — сказал мой сын сегодня громко и отчетливо во сне. Ну что, и не поспоришь. © sergevna0603 / Twitter
- Мне было 5 лет, я уже умела читать. Гуляли с мамой по улице Льва Толстого, и я прочитала табличку. Глубоко удивленная, спрашиваю: «А что, этот лев был очень толстый?»
- Я пошла в кино на индийский фильм. Среди зрителей оказалась маленькая девочка, которая давала шикарные комментарии: «Ну почему все романтические фильмы должны быть такими сопливо-сентиментальными? И обязательно есть песня о любви, под которую они танцуют». © Prachi Goswami / Quora
- Мои родители в очередной раз немного повздорили между собою и разошлись по разным комнатам. Мама позвала моего младшего брата (3 года) и произнесла: «Иди и скажи своему папаше все, что я о нем думаю!» Ну, брат, недолго думая, идет в соседнюю комнату, подходит к папе и загадочным голосом ему говорит: «Папа, а мама о тебе думает!» Это было самое быстрое их примирение. © Иван Носков / ADME
- Моя дочь года в 2-3 года выдала как-то: «Я хотела нарисовать человека, но у меня не получилось, и я нарисовала... папу». Муж был счастлив, конечно. © August / ADME
- Некоторые дети слишком много смотрят телевизор. Однажды я пришла домой и говорю маме: «Обедать не буду: с утра болит живот». Мой племянник, которому тогда было 4 года, тут же сказал: «Может быть, у тебя скоро будет ребенок?» © EM / Quora
- На даче мама кричит 4-летнему мальчику: «Сын, неси скорей телефон, мы жуков сфоткаем!» Сын, недоуменно оглядываясь: «Мам, каких мужиков? Нет тут мужиков никаких!» © Galina K / ADME
- Сын — 5 с половиной лет — хотел играть на телефоне, а я не разрешала. Он залез в мою сумку, а когда я спросила, что он там забыл, ответил, что хочет найти там мамину вредность и сломать ее! © Alisa Saysnskaya / ADME
- Я присматривала за маленькой девочкой и ее братом. Мы включили мультики, малыш сел рядом со мной. Девочка воскликнула: «Не сиди рядом с ним! У него мальчишеские микробы!» © Natalie Karlsson / Quora
- От 3-летнего сына: «Мам, а ты знаешь, почему наш тренер с нами в бассейн не заходит, а снаружи со свистком стоит? Я догадался! Она просто плавать не умеет!» © Galina K / ADME
- Недавно младший сын обронил такую фразу: «Когда мы ложимся спать, сегодняшний день полностью стирается из нашей жизни» Черт побери, он чертовски прав.
М. А. Белоусов, 5 лет. © AwBelousov / Twitter
- Четырехлетний сын спросил, откуда он появился на свет. Мама говорит: «Из моего животика». Ребенок, сильно нахмурившись, спросил: «Мама, почему ты меня съела?» © Andrew Lemke / Quora
- Самый сложный вопрос мне задал 4-летний ребенок, когда спросил: «Кем ты стала, когда выросла?» © alya_luntik* / Twitter
- Доча сказала, что нам нужен новый папа, так как этот ее ругает. © Ejja1650 /Twitter
- Племянница в 4 года впервые увидела фотографию, на которой я держу ее на руках. Последний раз виделись с ней, когда ей было 1,5 года. Она спросила: «Что это за лысый дядька тут со мной?» © Badger4712 / Reddit
- — Сегодня холодно, тебе нужно одеться потеплее.
— Не нужно, если я останусь в кровати.
Моя 7-летняя дочь определенно нашла лазейку. © XplodingUnicorn / Twitter
- Сын, 9 лет: «Когда у меня будет паспорт, я буду гулять до часу ночи».
Я: «Я тебе не разрешу гулять до часу ночи до 18 лет. А потом ты жениться собрался — будешь спрашивать у жены».
Сын: «О-о-о... Почему женщины правят миром?!» © Конфета / ADME
А еще у нас есть комиксы о том, что дети — это счастье и немного дергающийся глаз.
AdMe/Народное творчество/26 детских перлов, которые застали взрослых врасплох
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