26 детских перлов, которые застали взрослых врасплох

Говорят, устами ребенка глаголет истина. С другой стороны, дети — постоянный источник каламбуров. В этой подборке мы собрали перлы, которые заставили взрослых растеряться и посмеяться. Впрочем, иногда детишки могут сказать такое, что заставляет здорово задуматься о жизни.