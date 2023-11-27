27 историй, которые доказывают, что бестактность часто идет рука об руку с наглостью
Пожалуй, каждый из нас хоть раз встречался с наглыми, бестактными людьми, для которых проще простого и в очередь у кассы влезть, и одежду у подруги без спроса забрать, и в долг у малознакомых людей попросить. Иногда их напор просто обескураживает окружающих и те идут у них на поводу.
- Есть у меня бабуля (просто знакомая), которую я навещаю раз в неделю-две: ну там, в магазин сходить, в аптеку (к слову, я не соцработник). Как вдруг ей занадобилась моя помощь через день. Объясняю, что у меня еще три бабули, кроме нее. Ответ шедеврален: «Скажи им всем, что существует соцслужба, а в тебе нуждаюсь я!» Я выпала в осадок... © Дэнэ Эллеро Ахэ / ADME
- Встречаются такие кадры: встанешь с одним товаром позади покупателя с доверху наполненной тележки, терпеливо ждешь своей очереди. Нормальная, обыденная ситуация, но тут подваливает еще одна такая же телега и хозяин заявляет: «А я вместе с ним/ней», и показывает на того, кто передо мной. То есть я должна его пропустить и ждать 20 минут их обоих? Ну, скандалить не стала, просто ушла в другую кассу. © Tanya Barnes
- Мамина коллега однажды сестре моей сказала что-то типа «Ой, ты так на Таню стала похожа, а раньше такая хорошенькая была» © МегаТанчик / ADME
- Мне было 18 лет, я ехала к родителям на пригородном автобусе. Общественным транспортом я пользовалась раз в тысячу лет и, разумеется, именно в этот раз автобусу нужно было сломаться. Вызываю такси, насчитали 1 200. А для того города это и сегодня считается дорого. Следующий автобус прибудет бог знает когда, делать нечего, вызвала.
Потом обратилась женщина с просьбой захватить ее. Я наивно обрадовалась, что мой ущерб уменьшился вдвое. Но она удивленно похлопала глазками: «Какие деньги?» По ее логике, если я уже вызвала такси, значит и деньги оплатить у меня есть, а у нее — нет. Но мне же якобы все равно: место мне нужно только одно, а их много... Я зависла от такой наглости, а другие пассажиры из автобуса все подходят, уже начинают ругаться за места. Решили они между собой, кто едет, а кто ждет следующий автобус. В итоге в такси село 4 человека с кучей пакетов и один ребенок.
Хотела бы я, чтобы это была история о том, как я их послала. Но нет, сидела, зажатая, на заднем сиденье, потому что спереди взгромоздился тучный мужик. После того случая у меня случился жесткий нервный срыв и моя внутренняя скромность превратилась в ненависть ко всем. © Подслушано / Ideer
- Недавно встретила знакомую, с которой дружили в детстве. Пообщались, обменялись номерами телефонов. Она предложила сходить семьями на шашлыки. Я согласилась, и мы назначили день. Время подходит, звоню ей, чтобы уточнить, что покупать, куда и во сколько пойдем, а она не берет трубку. Думаю, ну, может, занята. Мужа своего предупредила, он сразу взял отгул на этот день. Звонила знакомой еще дня три. В итоге запланированный день прошел, мы никуда не сходили. А через неделю она пишет: «Одолжи денег». Я выпала от такой наглости. © Подслушано / Ideer
- Я очень не люблю, когда встречаешь подругу из прошлой жизни (а она знает, что ты развелась) и спрашивает: «А твой бывший женился?» © Natalia Cebotari
- Одноклассница при встрече сказала мне: «Как ты постарела!», на что я ей ответила: «Да и ты не помолодела!» © Галина Абромчик
- Когда-то приехала к подружке на день рождения в другой город. И друг ее брата вызвался погулять со мной, показать город. Погуляли, поболтали, в конце прогулки он сообщил, что в моем городе у него есть тетя и он ее иногда навещает. И мог бы мне позвонить при случае. Я дала свой телефон и сказала, что буду рада в свою очередь погулять с ним у себя, пусть звонит.
Вернулась домой, через неделю звонок: «Слушай, я приехал, сейчас на вокзале. Где ты живешь?» Я говорю: «Может, ты сначала к тете заедешь, вещи положить хотя бы?» А он: «У тети однокомнатная квартира, там жить нельзя, я к тебе приехал». Сюрприз! Мне 19, живу с родителями, а главное, из чего же он мог сделать вывод, что я его жить пригласила? Вообще история вышла неприятная, через несколько месяцев пришлось купить ему обратный билет, чтобы он только убрался. Вот как он до такого додумался? © Татьяна Лобанова / ADME
- Будучи беременной я работала с людьми. На 8-м месяце я обслуживала клиентку и она просто подошла ко мне и начала гладить мое пузо. Мне хотелось ее по рукам треснуть. Но пришлось просто отойти от нее подальше и попросить менеджера ее обслужить. © Лена По
- У меня один раз на собеседовании спросили, что со мной не так, если в том возрасте, когда у всех нормальных людей уже есть дети, у меня их нет? Хочу признаться, что ответила на этот вопрос я еще более бестактно. © Светлана Ивакина
- Езжу к маме раз в год с двумя активными детьми, у меня всегда с собой рюкзак с развлечениями для моих деток. Но обязательно к нам подсылают еще какого-то ребенка. А мне своих двоих за глаза. В прошлый раз бабуля с внуком ехала, говорит: «Поиграй с детками, веселее будет». А я прекрасно понимаю, что «веселее» — это ад для меня и всех окружающих. © Azarika / ADME
- Ехали в поезде с сыном. В купе вся семья — я, муж, сын, мама. Сын познакомился с мальчиком, где купе тоже целиком принадлежало одной семье. Родители отправили своего сына к нам. Я спокойно реагирую на это. Думаю — почему нет, сначала у нас, потом парни у них будут. Мальчишки играют в планшет вместе. Все отлично. Сын захотел перекусить. Мальчик наравне с ним съел и черри, и печенье, и шоколад. Тоже спокойно отреагировала. Потом мама моя захотела поспать. Отправила сына в купе мальчика (у нас они были долго, если что). Так через минуту они вернулись. Его родители сказали, что они хотят отдохнуть, дети им мешают и пусть тусят здесь. Вот тут я уже возмутилась. В итоге их сын сидел у них в купе, а мой развлекался у нас. © DrDonna / ADME
- Хожу в тренажерный зал. На днях обалдела, когда увидела в женской раздевалке маму с мальчиком лет 7-8 (явно школьник уже). Спрашиваю ее, мол, какого фига? А она такая: «Ну что мне его, одного к голым мужикам отпускать?!» Нет, конечно, пусть на голых женщин пялится. © Маруся / ADME
- Однажды в поликлинике была ситуация: пришла мама с ребенком лет 7 с ДЦП. Это была очередь к дежурному врачу, все в порядке общей очереди. Ребенок сразу пошел в детский уголок играть с остальными детками, а вот его мама начала требовать пропустить их без очереди, потому что ему трудно ждать.
А там была мама с грудничком, она уже должна была заходить в кабинет и сказала, что не пропустит, потому что она и так с малюткой в очереди уже давно сидит, извините, мол, малыш устал, но нам быстро.
Так та мама начала вопить (прям натурально вопить), что ее 7-летнему ребенку хуже, и в силу своих особенностей он ждать не может: «Вы что, не видите, как он устал?!» В ответ ей прилетает: «Если бы вы обратили внимание на своего ребенка, то увидели бы, что он совершенно спокойно играет с другими детками».
Правда, ее пропустили сразу следом за той мамой с грудничком. © Holy.Guakomole / ADME
- Подруга взяла у меня пальто на фотосессию. А потом еще пришла в нем ко мне на день рождения. Я у нее спросила, как так-то? А она мне: «А че такова?» В общем, святая простота. © Tatiana Dzhigkaeva
- Закончила техникум с отличием. Через какое-то время подходит знакомая, которая тоже там учится, и спрашивает: «Умеешь решать задачи по технологии? Помоги, с меня магарыч!» Сделала я ей контрольную, приносит она мне порцию шашлыка за помощь. Но проходит несколько дней, прибегает ко мне и, запыхавшись, говорит: «Ты ела шашлык? Заплати за него, у меня ревизия и недостача». Я заплатила... © Svetlana Jalenco
- У меня была знакомая, я ей как-то говорила, что пеку торты. Так она попросила испечь торт на работу на ее день рождения. Я испекла, отдала. Потом она позвонила, говорит: «Забери свою тарелку». Я говорю ей, мол, время будет, заберу, пусть подлежит. Хотя, я так думаю, нормальный человек должен был сам принести. На следующий день я сама пошла за этой тарелкой, как она выразилась, хотя это был круглый фарфоровый поднос. Прихожу, а он на лестничной площадке валяется... У меня был просто шок, мне было неприятно, не укладывалось в голове, что так могут поступить. © Lolita Yusupova
- Я пригласила гостей на свой ДР. И попросила подругу с ее мужем, чтобы они свою дочку оставили бабушке, так как наличие детей на празднике не предполагалось. Но они все равно пришли с дочкой (4 года). Ребенка «бросили» на гостей. А мне, к слову, другие гости подарили картину, написанную маслом, я ее очень ждала, заказывала 2 года назад. Художник тоже был на празднике и предупредил, что краски еще не просохли... Но после праздника я обнаружила всю исцарапанную картину и разрисованный кожаный диван, так как мама решила отвлечь ребенка шариковой ручкой... © Наталья Юркова
- А я как-то встретила «яжбатю». Проходила медкомиссию, раздеваюсь у хирурга, слышу в коридоре суматоха какая-то, а через минуту входит «яжбатя» со взрослым сыном на коляске. Я, конечно, все понимаю, но когда этого мужика выгоняли из кабинета уже сами врачи, мол, уже идет осмотр человека, он продолжал настаивать, что сейчас его очередь. © Adolf Grey / ADME
- Давно это было... Один парень, назовем его Вася, долго упрашивал моего друга, назовем его Коля, дать ударную установку для работы на сезон. Установка была дорогая и, естественно, Коля совершенно не хотел ее давать на такое длительное время. Но Вася его умолял ежедневно и все-таки уговорил.
По прошествии сезона Вася привез установку с пробитым пластиком, сломанной педалью басового барабана, треснутой тарелкой. Коля, естественно, возмутился: «Ты же обещал вернуть все в первозданном виде!» А Вася ответил: «Так надо было мне не давать свою установку!» © Артур Маркевич
- Дело было в мои студенческие годы. Пригласила я двух подруг на день рождения в кафешку, фастфуд поесть, так как денег было немного. Но за нами увязалась девочка Маша из другой группы (имя изменено). Пришли мы в кафе, Маша заказала огромное количество всего. Когда мы подошли к кассе, чтоб оплатить, Маша говорит, показывая на меня пальцем: «У нее день рождения, пусть она и платит». © Alexandra Shapiro
- Ой, помню по молодости зашла ко мне в гости соседка-подруга, бесцеремонно так, раскрыла двери платяного шкафа и стала инспектировать мои обновки. Присмотрела одну блузку и давай уговаривать отдать ей, заявляя: «У тебя их много». Самое печальное, я тогда стеснялась ставить людей на место. И подарила блузку.
В благодарность она принесла подаренную ей на работе маленькую мягкую игрушку (для моего ребенка). Еще и не постеснялась сказать, что она ей не нужна. © Юлия Вишня
- Лет 20 назад купили мы себе с мужем два новых мобильных телефона, каждый что-то около $ 200. Дружили тогда с соседями (по-соседски). И вот муж соседки узнает про телефон и просит продать, мол, некогда ему по магазинам ходить. Нет проблем: вот коробка-чеки, все дела, абсолютно новый, только из магазина. А сосед говорит: «Деньги потом». Ну ок, нет проблем. И вот проходит полгода (!), сосед все это время пользуется телефоном, мы это постоянно видим, соседи же. Ну, в общем, муж уже говорит прямым текстом: «Когда деньги ждать?» И тут он совершенно серьезно говорит: «Так как он уже не новый, то отдам только половину суммы». © Alla Kupchynska
- Приехали на дачу и видим три ямки, в которые мы посадили цветы (их сотрудница нам везла издалека вместе с дерном). Заходим к соседке и видим у нее ровно столько же цветов, сколько ямок у нас. Соседка говорит: «Ой, откуда взялись? Сама не понимаю!» Ага, видимо сами перебежали на соседний участок. © Lyubov Shabashova
- Соседка попросила сковородку, чтобы блины пожарить. А когда я недели через две попросила вернуть мою посуду, она с возмущением ответила: «Я еще плов готовить буду, сковородка мне еще нужна!» В итоге я купила себе новую, хотя моя старая была качественная. © Ольга Панишева
- Иногда вяжу на заказ и была такая ситуация. Обратилась женщина с просьбой связать ей шаль, спросила, сколько это будет стоить. Я называю расходы на пряжу и она тут же с радостью сообщает, что ее все устраивает. Но я тут же указываю цену за свою работу, на что барышня удивленно и одновременно возмущенно спрашивает меня: «О какой работе идет речь?» Она решила, что я просто свяжу шаль, отправлю ей за свой счет, а она оплатит только пряжу. Как-то так... © Evgeniya Rudenko
- Угораздило меня как-то вылечить мать своего друга. Денег за консультацию и лечение я, разумеется, с нее не взял — мама друга все-таки. Так она мой телефон щедрой рукой раздала своим подругам предпенсионного возраста со словами: " Какой хороший доктор — и бесплатный!" Мой телефон начал разрываться от звонков с жалобами типа «внутре все горить», " когда пью чай, чешется левая пятка«, «а вот мне доктор в поликлинике назначил лекарство, а вы чего скажете, пойдет?». Какое-то время я старался вежливо и спокойно отвечать, что телефонотерапией не занимаюсь, но, в конце концов, меня достали. И вот при очередном звонке состоялся следующий диалог:
— Але, здрасте, мне ваш телефон дала (имя матери друга).
— Я вас слушаю.
— Знаете, доктор, у меня живот болит уже 3 дня, чего мне попить?
— Приходите на консультацию, поставлю диагноз, назначу лечение. Кстати, вы в курсе, сколько стоит моя консультация?
— Ой, чего это, денег еще платить?
— Да. Это моя работа и воздухом я не питаюсь.
— А по телефону не скажете?
— Нет, я не занимаюсь лечением по телефону. Я должен вас осмотреть.
— Это к вам идти надо?
— Можете вызвать меня к себе, в этом случае стоимость консультации такая-то.
— А можно я вам звонить буду иногда, спрашивать?
— А можно я с вас за это деньги брать буду?
Бросила трубку. Теперь у меня репутация хапуги и рвача. Зато меня больше не достают по телефону. © Ripost / ADME
Поведение персонажей нашей подборки покажется вам цветочками, когда вы познакомитесь с этими людьми: у них беспардонность прет из всех щелей.
AdMe/Народное творчество/27 историй, которые доказывают, что бестактность часто идет рука об руку с наглостью
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