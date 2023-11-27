27 историй, которые доказывают, что бестактность часто идет рука об руку с наглостью

Пожалуй, каждый из нас хоть раз встречался с наглыми, бестактными людьми, для которых проще простого и в очередь у кассы влезть, и одежду у подруги без спроса забрать, и в долг у малознакомых людей попросить. Иногда их напор просто обескураживает окружающих и те идут у них на поводу.