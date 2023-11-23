28 историй о родителях-наглецах, которых самих бы перевоспитать не мешало
Предполагается, что родители — это взрослые и осознанные люди. Но в жизни полным-полно исключений. И некоторые после рождения детей считают, что мир крутится вокруг них. Одни хамят всем без повода, другие требуют делиться всех и всем, третьи вообще считают, что все им должны. Не каждый может поставить на место подобных людей, но некоторым это все же удается.
- У нас за стенкой живет очень шумный и гиперактивный ребенок (не младенец, лет 5), к тому же лишенный нормального распорядка дня. Его топот, прыжки и вопли сотрясают нашу смежную стену иногда в 7 часов утра, а иногда — в полночь. Я пыталась спокойно поговорить с его мамой и попросить хотя бы в ранее утреннее время и позднее вечернее занимать ребенка чем-то более спокойным, а в ответ услышала: «Не нравится — сделайте у себя шумоизоляцию. Чего вы от нас хотите? Он же ребенок!» © Anastomus / ADME
- Я была проездом в городе, заскочила к знакомым. С собой у меня была переноска с птичкой, моей любимицей. Приятели предложили мне оставить питомца в переноске в комнате, закрыть ее и пойти на кухню с ними поесть. Пока я была в туалете, их ребенок впустил кота в эту комнату, а тот птичку начал ловить. Я целый час думала, что мой пернатый друг ушел в мир иной, пока он не шевельнулся. Я так рыдала все это время! А знакомые, родители ребенка, сказали мне: «Да ладно тебе — это всего лишь птичка!» Хотя они знали, что эта птичка — моя единственная радость и я очень ее люблю. Мой питомец выжил, но мне понадобилось несколько месяцев, чтобы вылечить его. Теперь я просто никому не доверяю. © Olha / ADME
- Столкнулся с «яжемамкой» в магазине. Шатается по супермаркету пацан лет 9-11, надкусывает все, до чего может дотянуться, — и кладет обратно. Я беру его за руку, нахожу мамашу, пытаюсь объяснить ей ситуацию, ну она давай орать на меня. А дальше самое смешное. Я в ответ соглашаюсь, что ребенка, может, трогать и не стоило, но объясняю, мол, вообще-то немытыми фруктами и отравиться можно — кто знает, чем их обрабатывали? Короче, кажется я был очень убедителен, и мамка помчалась вызывать ребенку рвотный рефлекс. © Unknown author / Pikabu
- Подрабатывала продавцом в магазине взрослой одежды. Помню: осень, в магазин заходят трое: мама, бабушка и мальчик лет 6. Пока взрослые выбирают вещи, ребенок садится пятой точкой прямо на аккуратно сложенные футболки и вдобавок ко всему начинает ногами, обутыми в грязные ботинки, бить по стойке. Мама и бабушка ходят мимо всего этого экспромта с невозмутимым видом. Поняв, что никто прекращать данное безобразие не собирается, старший продавец делает ребенку замечание: «Мальчик, слезь, пожалуйста, с одежды. Тут нельзя сидеть». О, что тут началось! Мать и бабушка налетели, словно коршуны, и начали кричать в два горла: «Какое право вы имеете?! Это ребенок, и он устал! Если в вашем магазине нет детского уголка, то и не вякайте, что ребеночек на вещах сидит!» Потом они попросили книгу жалоб и написали еще и туда. Ребенок все это время продолжал сидеть на вещах и бить ногами по стойке. © prum.yana / Pikabu
- Мы с мужем живем в хорошем доме с бассейном. Детей у нас нет. А по соседству с нами живет мать-одиночка с тремя детьми, у них бассейна нет. Мы иногда общаемся, но не вот прям дружим. Вчера утром, когда муж уже ушел на работу, я услышала шум со стороны нашего двора. Пошла посмотреть, что происходит, и застала такую картину: наша соседка со всеми своими отпрысками плескалась в нашем бассейне, как будто так и надо. Я сначала обалдела, потому что раньше она никогда не позволяла себе приходить без приглашения, но в итоге нашла в себе силы спросить, в чем дело. И соседка такая: «Ой, у меня выходной сегодня. Вот решила с детишками весело провести время в вашем бассейне. У вас-то детей нет, вам он и ни к чему». Я вежливо попросил ее уйти, а она в ответ: «Тебе что, жалко что ли?» Они свалили только тогда, когда я пригрозила вызвать полицию. Вот это наглость! © hippajibba / Reddit
- У меня есть младший брат, который один воспитывает 4-летнюю дочку (ее мамы не стало во время родов). Недавно он спросил меня, не посижу ли я с ней ночью, чтобы он мог сходить на свидание. Я отказался, потому-что, во-первых, у меня нет опыта общения с детьми, а во-вторых, просто не хочу. Но вечером около 19:00 я вдруг слышу, как в мою дверь кто-то стучит. Открываю — на пороге моя племянница. Одна. Я ее, конечно, домой впустил, а сам стал звонить брату. А он трубку не берет! Написал ему сообщение, что если он не вернется через 15 минут, то я заявлю на него в полицию. Он приехал за дочкой, но был в ярости и начал орать на меня прямо при ребенке. Я их выпроводил, но брат не успокоился: прислал мне кучу сообщений, что я ужасный дядя, потому что не люблю свою племянницу и считаю ее обузой. Как будто я должен решать его проблемы. © Money_Improvement274 / Reddit
- Знакомая рассказывала: одной «яжемаме» понравилось, как одевается ребенок подруги в садик. Она и говорит: «Мы вот тоже бы так хотели, но у нас денег нет». Подруга предложила отдать ей кое-какую одежду старшей дочери. Мамаша сначала согласилась, а потом высказалась, что думала, будто одежда будет с бирками и вообще, «могли бы взять мою дочь с вами „по магазинам“». © XeniySsun / Pikabu
- Подруга работает в промышленном холдинге по производству вышивального и швейного оборудования. Периодически они участвуют в выставках, после которых швейные машинки можно купить с большой скидкой (те, что после тест-драйвов посетителей). Однажды какая-то женщина написала им слезное письмо, что у нее 4 детей, она очень любит шить, но денег на машинку нет. Типа, подарите, вы ж богатые. Гендиректор разрешил подарить ей то, что после тест-драйвов осталась. Подруга на складе нашла хорошую японскую машинку, самую малость поюзанную, но с полным техобслуживанием и санобработкой от мастеров. И написала ответ матери, что, мол, располагаем японской фирменной машинкой, б/у, но в очень хорошем состоянии, готовы передать. А в ответ получила: «Зачем мне машинка после кого-то? А если ее трогали заразные люди? А у меня дети. Вы — богатая организация, которая даже не хочет помочь многодетной семье!» Гендир сказал, что больше ей отвечать не надо. © OlgaLeo / Pikabu
- Еду я в автобусе. Напротив села дамочка с ребенком. Пацан начал своим грязным ботинком бить по моим светло-серым джинсам. Я, естественно, стала возмущаться, а его мать мне: «Он же ребенок! Постираешь ты свои джинсы, тоже мне проблема». Ну я взяла и положила свой не менее грязный ботинок прям на светлый пуховик мадам. На ее возмущенные крики я спокойно ответила: «Моя мама говорит, что я ребенок» (Настя, 20 годиков). © HaHkA / Pikabu
- Я вел лабораторные работы по химии у первокурсников в колледже. После первой же работы мне на почту пришло письмо от возмущенных родителей: «Вы поставили нашему сыночку „4“, но наш ребенок никогда не получал в школе ничего, ниже „5“. Вы как-то предвзято к нему отнеслись, а мальчик только начинает обучение. Мы будем жаловаться!» Они наябедничали профессору. Тот лично посмотрел результаты лабораторной работы парня и поставил ему «3». © huphelmeyer / Reddit
- Пошли мы с мужем и сыном на шашлыки к пруду недалеко от дома. Расположились рядом с милым семейством из родителей и дочки лет 6-7. Через какое то время девочка подходит к нам и спрашивает: «Вы мяско жарить будете?» Муж сказал: «Да», улыбнулся, и милое дитя отчалило к своим. Когда шашлык был уже готов, девочка снова пришла и потребовала: «Дайте мне мяска!» Муж начал вилкой снимать с шампура мясо (ну мы ж не изверги — ребенку отказывать), но малышка просто забрала у него из рук шампур и ушла. Мы похохотали, надеясь, что это шутка, и сейчас ее родители вернут нам мясо, ну хотя бы предложат вернуть. Но нет. И когда я уже подошла к ним со смехом и сказала: «Шампур-то отдайте, господа. Могли б сами ребенку мяско купить!», родители девочки просто кинули шампур в сторону нашего мангала. «Для ребенка пожадничали!» — буркнула мама малышки, доедая наше мясо. © sowavochkah / Pikabu
- Летела в самолете. Передо мной сидела пара с ребенком. Меня укачивает во время полетов, поэтому я выпила таблетки и попыталась уснуть. Сначала меня разбудил плач малыша. Но это нормально: дети испытывают стресс во время полета, с этим ничего поделать нельзя. Меня возмутило другое: они начали менять чрезвычайно вонючий подгузник ребенку прямо на сиденьях, положив малыша на откидной столик. Надо отметить, что мы сидели в задней части самолета прямо у туалетов, в которых были столики для пеленания. Меня начало мутить от этого запаха, я рванула в туалет и еле успела. Вернулась, промолчала. Но когда через некоторое время услышала, что они снова собираются менять подгузник, то просто обалдела. Спросила их, не хотят ли они сделать это в туалете, чтобы не вонять на весь салон. Мама обиделась на меня и сказала: «Да ты понятия не имеешь, как это — путешествовать с детьми. Родишь — поговорим!» Я обратилась за помощью к стюардессе, и через несколько минут пилот объявил, что все смены подгузников нужно производить в туалетах. Парочка была в ярости. © No_Cartographer8186 / Reddit
- Знакомая крайне неудачно прикусила язык, лежит в больнице. Говорить нормально не может, рацион ограничен. И среди разрешенной пищи, как небольшая радость, есть зефир. Дальше рассказ со слов знакомой: «Лежу я в кровати, читаю. И тут ко мне в палату с грохотом вваливается дамочка, проклинает меня и желает мне всего самого недоброго. Ответить я не могу из-за зашитого языка и вообще не понимаю, что происходит. Оказывается, в эту же больницу легли 14-летний ребенок и его мать, которая не могла выдержать разлуки с „малышом“. И это дитятко залезло в мой шкафчик и сожрало целую упаковку зефира. И теперь по моей вине у него диатез. Уточню: 14-летнее дите залезло в чужой шкафчик, съело чужой зефир, было наказано аллергической реакцией, а я, как владелец шкафчика, была в этом виновата». © maltegosha / Pikabu
- Живу в таунхаусе, работаю из дома. Соседские дети 5 и 7 лет звонят мне в дверь по несколько раз в день, чтобы поиграть с моей собакой или спросить, не хочу ли я поиграть с ними. Я просила их прекратить — ноль эмоций. Их родители говорят: «Ну это же дети! Что мы можем сделать?» Малыши так меня достали, что я посадила «стену» из ежевики и малины с двух сторон своего сада, чтоб они не могли пробраться на мой участок. Некоторое время было тихо. Но неделю назад на кустах поспели ягоды. Соседи это заметили. Сначала я застукала мальчиков за сбором и поеданием малины, отругала их и отвела к матери, объяснив, что они воруют. Та только фыркнула и закрыла перед моим носом дверь. А вчера я застукала отца семейства с детьми посреди своего сада — они рвали ягоды. Я не стала ничего говорить и просто вызвала полицию. Полицейские приехали и объяснили папаше, что сбор чужих ягод считается воровством. Впервые я заметил страх на лице соседа. Надеюсь, теперь они успокоятся. © cactusloverforever / Reddit
- Свекровь подарила мне пальто стоимостью более $ 20 тыс. Я даже не подозревала, что оно такое дорогое, но моя 16-летняя племянница открыла мне глаза. Я стала относиться к вещи крайне бережно. И вот на прошлой неделе, собираясь уходить от сестры, я надеваю пальто и чувствую удар в спину. Племянница начинает ржать, в воздухе витает запах краски. Девчонка даже не извинилась, а потом еще и выложила в сеть ролик со словами: «Я собираюсь бросить в пальто моей тети за $ 20 тыс. шарик с краской. Посмотрим, как она отреагирует». Сестра сказала, что оплатит мне химчистку, но пальто оказалось безнадежно испорчено, поэтому я потребовала полного возмещения стоимости. А она в ответ: «Если ты хочешь новое пальто, то попроси муженька его купить, а я за это платить не собираюсь!» Я сказала, что пойду в суд. После долгих препирательств мы пришли к следующему решению: машина моей племянницы будет продана, и если этих денег не хватит — ей придется устроиться на работу и выплатить мне остаток. Вот так-то. © throooowaaaayt / Reddit
- Летела я на самолете. Вытерпела 3 часа детских воплей и стуков в спинку кресла. Когда ребенок схватил меня за волосы, я не выдержала и сделала родителям замечание. Ответ папашки меня убил: «Нам что, что-то сказали? Я не понял». © Инна / Dzen
- В 5 или 6 классе подруга-одноклассница позвала к себе на дачу на выходные. Разумеется, с родителями. В первый день мы купались и загорали, ягоды с куста ели. А вечером ее мама уже орала на меня ультразвуком: «Ты что это, отдыхать сюда приехала?! Да я в твоем возрасте уже всю картошку прополола бы! Да вот соседская девчонка, которую с собой брали в прошлый раз, весь домик помыла и ковры выбила! А ты — лентяйка!» Мой шок трудно себе представить. У нас в семье не орали, и уж тем более на меня. Было это давно, ни мобильных, ни интернета, ни даже телефонной будки в этом поселке не было. Родителям не сообщить, самой не уехать. Вот и пришлось остаток выходных пахать, как на плантациях.
С тех пор я ни с кем, кроме родителей, на дачи не ездила. © Immergruen / Pikabu
- Каждый день езжу на работу в автобусе. Удалось сесть. Через 4 остановки заходит папашка с мелким совсем дитем. Уступила. Через много-много остановок (а еду я далеко) заходит мамашка с таким же мелким. Их я вижу каждый день, обычно уступаю им место. И когда она увидела, что я не сижу, то начала на меня орать, мол, я ей место не приберегла. Ну офигеть теперь! Она, оказывается, мне «спасибо» не говорила не потому, что я в наушниках, а потому что я ей «обязана» была место отдавать. О как! © Подслушано / VK
- Работала учителем начальных классов. Был у меня в классе мальчик, с которым я ладила хорошо, оценки у него были тоже вполне нормальные. Но в один «прекрасный» день его мамаша прибежала ко мне с криками и угрозами. Оказывается, сын дома рассказал ей, что я его оскорбляю, унижаю, поэтому в школу он ходить не будет. Хорошо, что директор был адекватный и разрулил ситуацию. Вроде все пошло хорошо, но нет-нет, да и прибегала эта мамашка с точно такими же претензиями. Уволилась я по семейным обстоятельствам, со временем стала консультирующим психологом. И вот 8 лет спустя в один «прекрасный» день открывается дверь моего кабинета, влетает та же мать с криками о том, что я угробила жизнь ее ребенка! На вопрос: «Каким образом?» был дан ответ, что он начал обманывать еще в начальной школе, а я, как учитель, это не пресекла. © Подслушано / VK
- Мне 24 года, я инженер-программист. У меня есть основная работа за $ 40 в час и подработка за $ 60 в час. На Рождество я гостила у родителей. Моя двоюродная сестра с 3 детьми и мужем тоже была там. Сестра спросила, могу ли я посидеть с их детьми 3 дня, чтоб они могли навестить друзей без малышни. Я сказала, что вообще-то планировала поработать удаленно. Она предложила мне заплатить за то, чтоб я нянчилась с ее детьми. Я не стала загибать цены и сказала: «Ок. За $ 35 в час я попробую». И тут она просто взбесилась, крича, что это очень дорого, а я — эгоистка и пытаюсь на ней заработать. А ее муженек добавил: «Девочка, ты сама почти ребенок, твое время столько не стоит!» Я просто сказала: «Поищите кого-то по вашим средствам». © HENNYDEFN / Reddit
- В автобусе чье-то дитятко изгадило самокатом мое белое пальто. Я, естественно, возмутилась, а его мамаша заявила: «А нечего тут расфуфыренной ходить — тут дети ездят. Лучше бы детей рожала!» А когда я ей сказала, что у меня вообще-то уже внуков двое, дамочка прошипела: «Тогда с внуками сиди». © Вирулентная Фати / Dzen
- Ехал днем в маршрутке. Людей мало, проходы пустые. Зашла мамашка с ребенком. Сама села, а ребенок садиться отказался, носился по салону движущегося транспорта. На очередной остановке водитель не очень аккуратно затормозил. Пацан, естественно, полетел вперед. От падения его спас какой-то мужчина. А мамаша еще и наорала на мужика из-за того, что с мальчика шапка на пол упала, и стирать ее придется. Вот что у нее в голове творится?! © Палата № 6 / VK
- Стою в регистратуре детской больницы, на часах 22:15. Медсестра снимет трубку, оттуда ор. Кричит мамаша, что ее сын 12 лет плачет в палате. Он заказал доставку чипсов и газировки, их привезли, а ему не несут! Медсестра с железной выдержкой выдала, что в 22.10 она выполняет свою работу по оформлению детей, которых привезла скорая, и разносить чипсы с газировкой не входит в ее обязанности. Дальше ор, который слышен из трубки на весь кабинет, что обижают и расстраивают больного ребенка. Медсестра объяснила, что матери, прежде чем звонить и ругаться, надо хотя бы посмотреть на часы. В 22.15 в отделении дети должны спать, а не жрать. Все это выступление длилось минут 7, после чего медсестра положила трубку телефона, выдохнула и спокойно начала делать свои дела. Видимо, уже привыкла к общению с «волшебными на всю голову» мамашами на этой работе. © Катаруся / Dzen
- Летели в Таиланд, 8 часов в небе. Угораздило нас сесть перед мамашей с двумя детьми 3-4 лет. Им стало скучно, они начали тупо пинать наши кресла. Потом стали бегать и орать. На замечания мамаша отвечала: «А что я сделаю?! Если можете, успокойте их!» Экипаж не помог. И тогда я выдал: «У меня есть литр газировки. Если вы сейчас же не успокоите своих детей, я вылью ее на вас. И до конца полета вы будете лететь мокрые и липкие». И, знаете, помогло. © PikaYika / Pikabu
- У меня была соседка, которая любила приходить ко мне в гости со своим старшим сыном. Мальчик вел себя, как дома, заглядывал в холодильник и вообще хозяйничал, где хотел. Во время их третьего визита я увидела, как он вынимал батарейки из пульта от телевизора. Я сказала об этом соседке, но та только пожала плечами, мол, что тут такого. Я потребовала от ребенка отдать мне батарейки, но тот просто смотрел на меня с наглым выражением лица — и все. Тогда я залезла в его карман и забрала батарейки, а ребенок начал требовать их обратно. Тогда я не выдержала и сказала: «Молодой человек, твоя мама явно тебя очень любит, поэтому и мирится с твоим поведением. Но ты наглец и хам, а я никому в своем доме так себя вести не позволю». После этого они собрались и ушли. А когда через несколько недель я сказала соседке, что мы давно не болтали, она выдала: «Я знаю. Но мой сын сказал, что я не могу с тобой дружить, потому что ты не дружишь с ним». Я переживу. © Crysti Drake / Quora
- В молодости занимался я в секции карате. Было мне тогда лет около 25. Набрали новую группу детей, чтоб дисциплине и боевому искусству обучать. Я сразу обратил внимание на двух братьев-погодков лет 11: сами они ничего не могут, между собой скандалят, оба льют слезы и истерично друг на друга орут. Однажды после тренировки захожу в раздевалку, а там их мамашка перегородила мой шкафчик и с невозмутимым видом завязывает шнурки одному из дитяток. Вежливо говорю, мол, мадам, подвиньтесь, я спешу. Она мне в грубой форме выдает: «Подождешь. Видишь, у меня дети!» Я спрашиваю: «А в туалет вы их тоже за руку водите? Здесь секция карате, тут люди спортом занимаются и иногда даже удары отрабатывают». И она грозно: «Пусть только кто попробует их ударить!» © StanleyD / Pikabu
- Моя подруга Катя гуляла с 3-летней дочкой на детской площадке. Мелкая только уселась на качели, как подбежала нервная дама и начала орать, чтобы девочка слезала, потому что ее сын уже давно хотел покачаться. Подруга вежливо ответила, что ее дочь никуда не уйдет. В ответ неадекватная мамаша назвала ее ведьмой и прошлась по ее внешности. А надо сказать, выглядит Катерина довольно колоритно: тату, черные волосы, черная одежда, мрачный макияж. И вот эта готичная дива встает и начинает монотонно зачитывать вслух латинские крылатые выражения. Скандалистку как ветром сдуло, а Катя наконец-то поняла, зачем она учила латынь на 1-м курсе истфака.
- Вечер, почти пустой автобус. Заходит мамаша с сыночком лет 8, садится позади меня. Пацан начинает пинать ногами мое кресло. Я попросил так не делать — не помогает. Мамашу просил, ребенку говорил — на 2 минуты успокаивается, а потом все по новой. Тогда я сделал ход конем: сел позади пацаненка и начал бить по спинке его сидения. Ребенок минуты 2 терпел, а потом пожаловался мамаше. Она обернулась на меня и говорит: «Прекратите!» Но я сделал вид, что ее не слышу. Буркнув: «Больной какой-то!», она сгребла сыночка в охапку и пересела на другой конец автобуса. © zveidx / Pikabu
AdMe/Народное творчество/28 историй о родителях-наглецах, которых самих бы перевоспитать не мешало
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