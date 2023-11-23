28 историй о родителях-наглецах, которых самих бы перевоспитать не мешало

Предполагается, что родители — это взрослые и осознанные люди. Но в жизни полным-полно исключений. И некоторые после рождения детей считают, что мир крутится вокруг них. Одни хамят всем без повода, другие требуют делиться всех и всем, третьи вообще считают, что все им должны. Не каждый может поставить на место подобных людей, но некоторым это все же удается.