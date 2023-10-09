30+ человек, к которым прозвища словно на клей «Момент» прилипли

В школе многим давали клички, и, казалось бы, эта традиция осталась в прошлом. Как бы не так: взрослые дяди и тети могут обрести прозвища даже на работе, если коллектив с юмором. В этой подборке расскажем о том, как и почему люди получили свои клички.