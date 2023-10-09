30+ человек, к которым прозвища словно на клей «Момент» прилипли
В школе многим давали клички, и, казалось бы, эта традиция осталась в прошлом. Как бы не так: взрослые дяди и тети могут обрести прозвища даже на работе, если коллектив с юмором. В этой подборке расскажем о том, как и почему люди получили свои клички.
- Как-то я позвонил приятелю по прозвищу Питекантроп, а ответила на звонок его бабушка. Я немного замялся и спросил: «Здравствуйте! Э-э-э... Позовите, пожалуйста, Питекантропа». Бабуля, разумеется, сказала, что таких нет. Я переспросил, мол, а кто есть. И тут она выдала: «Из таких вот никого нет». © orionresort / Pikabu
- С друзьями поехали летом на озеро чисто мужской компанией. Один друг, назовем его Сашей, на пляже нашел красивый, по его мнению, камешек. Решил взять с собой домой. И так получилось, что у Саши на пляже то ли украли, то ли он сам потерял новенький телефон. Буквально только что был куплен. Печаль и беда, как мы все подумали. Но не Саша. Он восторгался своим камешком. Он вертел этот камень в руках и говорил: «Ну надо же, какой красивый камень! Надо скорее жене его показать». Так прозвище Пингвин и прицепилось к Саше. © ktoTOneJA / Pikabu
- Новичку на работе советовали быть поосторожнее, потому что клички тут быстро дают. Он ответил пренебрежительно: «Пусть дают. У меня в одно ухо влетает, в другое вылетает». Вот и прозвали его Сквозняк. © Alex090488 / Pikabu
- У нас была Валя Немадонна. Она вечно ярко красилась, над ней подшучивали и говорили, что она выглядит как Мадонна. А она отвечала: «Не Мадонна я». Так и прилипло — Немадонна. © kortesar777 / Pikabu
- Были у нас соседи: муж, жена и дочь Тамара (для своих просто Тома). Жена родила вторую дочку. Муж приходит в роддом навестить жену, та ему и говорит, чтобы сходил и зарегистрировал дочку определенным именем. Ну муж пошел в загс. Работница загса: «Как зовут дочь?» Тот растерялся: «Э-э-э... Тамара!»
После этого отдали ему свидетельство о рождении, и он как ни в чем ни бывало пошел восвояси.
Супруга выписывается из роддома, смотрит на свидетельство и чуть не падает: младшую дочь у них тоже зовут Тамарой.
Жена ему устроила выволочку, весь поселок хохотал в голос. Дочка с этим именем ходила недолго, а вот отец получил кличку Двухтомник. © Alex090488 / Pikabu
- У нас был парень с кликухой Без Пяти Два. Просто рост у него был 195 см. © Unknown author / Pikabu
- Знакомая с фамилией Жарикова пожаловалась мне, что в школе ее дразнили жар-птицей. Казалось бы, ну чего обидного? А у нее губы дрожали и слезы в глазах стояли, потому что этой милой кличкой ее 10 лет мучили. Зато в студенчестве была у меня соседка по прозвищу Жабка. Сама так представлялась, открытки подписывала «Ваша Жаба». Гордилась! А вся разница в том, что ей кличку не враги придумали, а друзья — за любовь к зеленому цвету и Crazy Frog. © Подслушано / VK
- Был у нас мужик с фамилией Половинкин, а кличка у него — Фифти Сент. © kalitkin/ Pikabu
- На работе одного парня звали Вещий Олег — за характерную привычку смотреть исподлобья. Потом, когда узнали, какой он чудак, Олег превратился в Оленя. А потом он как-то лез к своей подруге через забор, и его собака покусала. С тех пор мы звали его исключительно Бешеный Олень. © BeyKozloff / Pikabu
- У нас в классе Горыныч был — от имени Егор. В него одноклассница была влюблена, к которой половина школы неровно дышала, а ему она не нравилась, он ее игнорировал. Его, говорят, даже родственники так называли. © luckyoubeach / Pikabu
- Мой парень иногда называет меня Халком. Это не из-за того, что я невероятно сильная или каких-то крупных форм. Просто когда-то я умудрилась разлить на себя банку зеленки. Не маленькую, даже не средних размеров, а целый литр, который хранила моя бабушка у себя на полке. Я тогда больше недели ходила зеленая, будто настоящий Халк. Со временем зеленка вымылась, а вот прозвище, которое мне дали во дворе, осталось. Все бы ничего, но вот не хватает каких-то нежностей и приятных слов. Ведь кому-то «солнышко», кому-то «зайка», а мне — Халк. © Палата № 6 / VK
- Когда-то подростковые умозаключения мужа оборвали саркастической фразой: «Ты что такой умный, как Ботвинник?» С тех пор он Ботва. © лилия / ADME
- Только что гулял с малым. Услышал, как девочку по имени Мирослава (Мира) подружки лет 8–9 называют Мираторг. © Unknown author / Pikabu
- Папу зовут Генрих. Он работал в такси, когда оно еще было с шашечками и рациями и у всех водителей были порядковые номера для связи с диспетчерами. Общались между собой так: «14-й — центру: примите заказ». Ну вот у отца был номер 14. Мой старший брат иногда подменял папу. Своего номера у него не было. Однажды диспетчер не поняла, кто ее вызывает, брат ей и говорит: «Это Павел, сын Генриха 14-го». Их там потом все диспетчеры и водители называли королевской династией. © Name91 / Pikabu
- Подруга рассказывала о своей бывшей однокласснице. Звучало забавно: «Ко мне в гости пришла Печень», «Мне позвонила Печень» и все в таком духе. Я, конечно, поинтересовалась, откуда такое дивное прозвище. А оказалось, что это ее фамилия, которая стала прозвищем.
- Во 2-м классе ставили мюзикл «Кошкин дом». Я играла в массовке и сокрушалась, что не получила роль позначительнее. С другой стороны, девочка, у которой было много слов, играла Козу. И одноклассники ее до сих пор так зовут. А ей как бы за 30. Ну не так уж и плохо быть в массовке.
- Знакомого зовут Илья, своего сына назвал Кузьмой. А Кузьма Ильич с самого рождения Кулич. © StasKiter / Pikabu
- В моей семье есть тетя, которую мы называем Королева Англии, потому что она одевается так интересно — дешево, но с изюминкой. Пришла к нам как-то в белом пальто, и шляпка белая. Ну и дали ей прозвище. Так теперь мой папа, когда тетя приходит, фанфары ей с порога включает, на колено встает и руку целует. Смеемся, а она не обижается — наоборот, хохочет с нами. Люблю таких. © Подслушано / VK
- Моя младшая сестра начала называть меня Белоснежкой. Я немного похожа на эту героиню внешне. «Ну а что, миленько», — подумала я. В общем, была совсем не против. Пока однажды случайно не услышала монолог сестры перед зеркалом, где она называла себя королевой, разговаривала с тем зеркалом, злилась, что Белоснежка красивее ее, и что-то говорила про яблоко. Я теперь никакую еду из рук сестры не беру. © Палата № 6 / VK
- Работала на заводе по переработке красной рыбы. Смены были ночные, команда дружная. Заметили, что один из сотрудников собирает рыбные сердечки. Ну и стал каждый ему помогать, так и набрали примерно килограмм. Прозвище потом ему дали Сердцеед. © Подслушано / VK
- Я с рождения блондинка, но в универе решила сделать окрашивание хной. Получился цвет апельсин-вырвиглаз. Все стали называть меня Рыжей. Один парнишка сказал, что будет прикольно встретить меня через много лет и крикнуть: «Рыжая!» При этом все будут оглядываться, а отзовется блондинка. Полгода назад так и произошло в автобусе. Долго пассажиры ко мне приглядывались, пытаясь понять, а где, собственно, рыжая. © Zhanna Marinicheva / ADME
- У меня есть младший двоюродный брат по имени Ваня. Но так его почти никто не называет: для нас он Кирпич. И не потому, что он жестокий 5-летка с каменным лицом и черствой совестью, а потому, что материнский капитал, полученный благодаря рождению Вани, был потрачен на покупку кирпичей для строительства дома. Новые времена. Эх. © BritvaOkkama / Pikabu
- У нас в компании парень есть по кличке Котел, потому что один раз он отмазался хорошо. То есть у него голова варит. © Cranol / Pikabu
- Пацаны попросили воды принести из дома, чтобы попить, а парняга заупрямился. Спросили у него: «Ты парень или тряпка?» Он ответил: «Тряпка!» Ну и все, до сих пор он Тряпка. © Filinilin / Pikabu
- Мой парень предпочитает лечение народными средствами. Как-то раз он вычитал, что для здоровья очень полезно есть алоэ. Ну и это чудо съел с утра кусочек и потом вечером — большущий такой кусман напоказ. И ночью началось. Полоскало его, температура поднялась. Вызвали скорую. Так он заработал кличку Лекарь. © Подслушано / VK
- У меня есть знакомый по кличке Батя-ювелир. Откуда такая кличка? Все просто.
У него 3 дочки. Дата рождения старшей дочери — 01.01.2000. Средней — 01.01.2005, а младшей — 01.01.2010. Если бы я лично его не знал, никогда бы не поверил в такие совпадения. © Подслушано / VK
- У меня прозвище Хомяк. Не из-за частых перекусов, а из-за постоянных травм: фраза про хомяка, утонувшего в поилке, прямо про меня. Через неделю у сестры свадьба, я планировала быть в туфлях, активно разнашивала их 4 дня. Когда наконец с туфлями все получилось, я впервые за энное количество лет встала на самокат. И по закону хомяка мне прилетает ребром самоката прямо в голень. Итог: нельзя носить что-то иное, кроме кроссовок. Прозвище полностью оправдываю. © Подслушано / VK
- Жена — Полина. За 12 лет брака то, как я ее зову дома, претерпело такую трансформацию: Полина — Полинчик — Полтинчик — Полтос — Палтус. © lerroys / Pikabu
- Меня Катя зовут, лет в 14 в начале лета попала я в одну компанию, и там парнишка с юмором прозвал меня Китти Кэт — по сути, это означает «Кошка Кэт». Но тогда было смешно, как корм кошачий. Ну и прилипло. И как, вы думаете, меня называли в конце лета? «Вискас»! © Sorat / Pikabu
- Сидела с подругой в пельменной. В какой-то момент к нам подходит девушка с тарелкой нетронутых пельменей в руке и говорит: «Девочки, извините, это так неловко, но вы не хотите пельмешек? Я себе сильно много заказала, наелась до отвала, а они такие вкусные — жалко выбрасывать...» Вот так в нашем кругу подружек появилась еще одна, по прозвищу Пельмешка. © Палата № 6 / VK
- У нас в группе был парень по прозвищу Тафт-Три-Погоды, тогда как раз по телевизору реклама этой штуки была. А дали ему эту кличку за прическу: и в дождь, и в снег, и в ураганный ветер у него волосы стояли дыбом, совершенно не реагируя на внешние раздражители. © Mr.Snowman / Pikabu
А здесь мы рассказываем, какие необычные имена родители дали своим детям. Зигфрид и Евлампий — это еще цветочки.
AdMe/Народное творчество/30+ человек, к которым прозвища словно на клей «Момент» прилипли
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