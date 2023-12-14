30 человек, после встречи с которыми в голове сразу же крутится: «Простота хуже воровства»

Некоторые люди считают абсолютно незазорным втискиваться где бы то ни было в очередь, лезть в холодильник в чужом доме, брать себе то, что им не принадлежит. А когда их начинают взывать к совести, чаще всего от них можно услышать: «А что такого?» И смотрят на окружающих непонимающим невинным взглядом. Встречи с такими личностями запоминаются надолго. И как раз о них рассказали наши читатели.