30+ эпичных фамилий, которые добавляют в жизнь их носителей огонька
Людям с фамилией Иванов или Сидоров вряд ли удастся понять тех, в чьих паспортах значится Выдра, Счастливая или Лось. Для представителей второй категории фамилия — это не просто набор букв, но и нескончаемый источник курьезных ситуаций. И наша статья — прямое тому доказательство.
- Приехали в заводской профилакторий отдохнуть. Нам говорят: «Идите в бассейн, там никого нет, только Лось плавает». Оказалось, Лось — это фамилия начальника отдела кадров. © Евгения Ляховская / Dzen
- Знакомая по молодости говорила, что выйдет замуж только за принца на белом коне. Вышла она замуж, и теперь ее фамилия Белоконь. © Наталия Шестакова / Dzen
- Был на работе парень по фамилии Девятов. Срочно направили его в командировку. Руководство обещало послать телеграмму, чтоб его там ждали, но парня на месте никто не встретил. Он еле добрался до пункта назначения и спросил обозленно: «Почему не встретили? Вам же телеграмму отправили!» А те в ответ: «А мы-то второй день понять не можем, что за телеграмма!» И показывают ему бланк, в котором написано: «Встречайте Девятова десятого». © Толя Коркин / Dzen
- В классе у сына была одноклассница Саша по фамилии Мальчик. Сын говорил, что весь класс ржал, когда учитель произносил: «Мальчик Саша, к доске», а выходила девчонка. © Михаил Ч. / Dzen
- Есть у меня знакомый с «говорящей» фамилией Короткий — крепкий такой мужик. Много лет назад пришло время его жене рожать. Привезли жену в роддом, спрашивают фамилию. Она успела только сказать, что Короткая.
— Хорошо, что короткая, а какая?
— Фамилия у меня Короткая.
— Сейчас дошутишься, и мы тебя домой отправим! © А. Борцов / Dzen
- В отделе канцтоваров у нас работали на складе люди с фамилиями Рак и Приставко. Когда первый раз услышал от начальника :"Где Рак и Приставка?«, слегка завис. © Андрей_К. / Dzen
- У меня была молодая подчиненная Катя. Вышла она замуж за парня с фамилией Великий. Когда по рабочему телефону я говорила: «А по этому вопросу обратитесь к Екатерине Великой!», то в ответ часто слышала паузу, а потом уточнение: «Ко Второй, что ли?» На это я невозмутимо отвечала: «Уточните у нее сами, внутренний номер такой-то». Потом, конечно, все привыкли. © Елена шаблинова / Dzen
- В параллельном классе учились Оля Синица и Андрей Голубь. На биологии вечно их подкалывали вопросом: «Что будет, если скрестить Синицу с Голубем?» Они поженились. Получилась у них хорошенькая дочка, которую назвали Голубь Мира. Потом, правда, Синица развелась и вышла замуж за Чайку. © Оксана Субботина / Dzen
- В роддоме со мной в одной палате лежала женщина по фамилии Подъем. Так когда утром медсестра заходила и говорила: «Подъем, на уколы!» — мы всей палатой вскакивали. © zAuNa / Pikabu
- В детстве летом работал помощником комбайнера. Его все звали Курочка, а он — под 2 метра ростом и косая сажень в плечах. И я удивлялся: почему он отзывается на Курочку и терпит такое обращение? Оказалось, это его самая что ни на есть настоящая фамилия — Курочка. © Kos Pol / Dzen
- Младшей дочери было 4 года. Пришла она из садика, возмущается: «Не нравится мне мое имя и моя фамилия! Все зовут Женькой, а воспитатель как крикнет: „Шкляр!“, как будто ругается. Вот подружку мою так красиво зовут — Алена Грибок!» © Валентина Шкляр / Dzen
- А у меня фамилия Шатунов и зовут меня Юра. И каждый юморист, узнав об этом, считает своим долгом пропеть про белые розы. © Bocha882 / Pikabu
- Работал я инженером-технологом на одном авиазаводе. У нас был инженер по фамилии Колбаскин, а в моем цехе работал опытный мастер по фамилии Хлебников. Их часто посылали вместе в командировки на предприятия-филиалы, расположенные в разных уголках страны, для консультаций, доработок, мелких ремонтов опытных машин. Везде на местах их называли «столичный бутерброд». © Андрей Мещеряков / Dzen
- Лежал в больнице с ангиной. Там был парень с фамилией Баран. Молоденькая медсестра ни разу за 2 недели не смогла без смеха произнести: «Больной Баран!» © Михаил Шавшун / Dzen
- В молодости мой отец работал на заводе. У них там была женщина с весьма неблагозвучной фамилией — Кривоногова. И внешность паспортным данным соответствовала. Она страстно мечтала выйти замуж и сменить фамилию. И вот в возрасте глубоко за 30 она встретила свою судьбу, выскочила замуж и стала Косолапова! © Наталья / Dzen
- У нас в Самарской области есть райцентр Кошки. А в каком-то поселке был председатель по фамилии Кот. Естественно, ему часто приходилось звонить коллегам по телефону, а в те времена это был только «межгород». Телефонная связь была так себе, поэтому представьте себе обычный разговор: «Алло! Алло! Кошки? Кошки, вы меня слышите? Говорит Кот! Безобразие, опять трубку бросили!» © Lydia L. / Dzen
- Работала я на заре своей юности секретарем судебного заседания. Была у нас судья по фамилии Ребенок, а секретарем у нее была девушка по фамилии Колбаса. Вот так в решениях и в протоколах писали: «В составе судьи Ребенок, при секретаре Колбаса...» © Ольга Ольга / Dzen
- Придя на работу, однажды застала всех коллег — а это около 40 человек — плачущих от хохота. Когда узнала причину, заплакала сама. Оказалось, наша сотрудница по фамилии Толкушкина вышла замуж и стала Мешалкина! © Сентябрина / Dzen
- У меня в отделе работали Синицина, Сорокина, Бекасова, Соловьева, Снегирева. Постоянно приходил программист Курочкин. Наш отдел называли курятником и очень веселились. © НастяМногомать / Dzen
- Я в библиотеке работала. Заходит новый посетитель. Надо завести формуляр, записать данные. А он и говорит: «Выдра!» Ничего себе, думаю, обращение. Но он добавил сразу: «Фамилия такая...» И улыбается. © Светлана К. / Dzen
- В школе историю нам преподавала Лариса Григорьевна Серая. И вот на каникулах в выпускном классе всю школу потрясают 2 новости: она вышла замуж за товарища по фамилии Черный, а накануне свадьбы угодила в ДТП и разбила машину товарищу по фамилии Белый. © krroal / Pikabu
- Со мной в пионерском лагере несколько смен подряд были брат и сестра, двойняшки: Толик и Света, с фамилией Леля. Леля Толя и Леля Света. Слышал, как вожатый, прикалываясь, говорил Толику: «Когда вырастешь, женишься и у тебя родится дочка, назови ее Леля. Будет Леля Анатольевна Леля». Не знаю, прислушался Толик к этому совету, или нет. © Эцих С Гвоздями / ADME
- В детстве в поселке была один стоматолог с фамилией Криворучко. Я не понимала, что это фамилия, думала, прозвище такое из-за того, что она ничего не умеет. Очень не хотелось к ней идти. Потом у нее сын вырос, тоже стал стоматологом, чтобы фамилия зря не пропадала. © Amalteya / Pikabu
- Знакомый рассказал: повысили его в должности и отправили руководить новым отделом. При знакомстве с работниками он попросил их представиться. Все называют свои фамилии, а один работник представляется: «Василий». Знакомый объясняет, что он предпочитает формальные обращение, по фамилии, мол, это дисциплинирует.
— Как ваша фамилия, Василий?
— Противный. Меня зовут Василий Противный, но ко мне здесь никто по фамилии еще не обращался. © Arvid Dron / Dzen
- Фамилия моя по первому мужу Малмалаева. Однажды в каком-то учреждении дядечка-начальник пытался пошутить:
— Малмалаева, а у вас муж Балбалшой?
На что я ответила:
— Да нет, средний (хотя он под 2 метра ростом), а вот кулак у него очень балбалшой. © Валери / Dzen
- Одна девушка с фамилией Мухина вышла замуж, стала Тараканова. Однако семейная жизнь не сложилась, развелась. Вышла замуж во второй раз, теперь уже стала Блохина. Опять развелась. Потом вышла замуж в третий раз. Подруга ее спрашивает:
— Ты теперь случайно не какая-то Микробова?
— Нет, теперь у меня действительно хорошая фамилия — Мамонтова! © Unicum / Dzen
- У нас на заправке работает девушка с фамилией Счастливая, а зовут ее Любовь. Вот так думаешь, что не бывает счастливой любви, а она на кассе стоит, улыбается. © Владимир Максимов / Dzen
- У моей одноклассницы фамилия Абажер. Она сдала тетрадь на проверку, а новая учительница исправила ее фамилию на Абажур. Вот смеху-то было! © Ляйла Ахмерова / Dzen
- Родители рассказывали. Работали они лет 30-40 назад на заводе химволокна. Был у них директор с фамилией Продан. Периодически у них там что-то случалось, и завод останавливался на капитальный ремонт. Естественно, выпуск продукции прекращался. Потребители забрасывали руководство звонками, требовали свое. И вот всем им приходили письма, которые заканчивались примерно так: «Волокна нет. Завод на капремонте. Директор Продан.» © Big T. / Dzen
- Мама как-то сидела в гостях у соседки, та предупреждает: «Сейчас лысая, которая надо мной живет, к нам подойдет». Мама сразу возмутилась, что нехорошо так про женщину говорить, может, у нее онкология или алопеция, всякое бывает... А соседка как давай ржать и объяснять, что фамилия у той дамы просто такая — Лысая. ©HEBECTA.KOTA / Pikabu
- Дружим с семейной парой. Лена до замужества была Десяткина, вышла за Серегу и стала Половинкина. Мама ее называет теперь Пятерочка. © Оксана Шеянова / Dzen
Влипнуть в курьезную историю можно не только благодаря своеобразной фамилии, но и даже при попытке продать свои вещи через интернет. Ведь порою встретить адекватного покупателя — это та еще задача со звездочкой.
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