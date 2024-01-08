30+ эпичных фамилий, которые добавляют в жизнь их носителей огонька

Людям с фамилией Иванов или Сидоров вряд ли удастся понять тех, в чьих паспортах значится Выдра, Счастливая или Лось. Для представителей второй категории фамилия — это не просто набор букв, но и нескончаемый источник курьезных ситуаций. И наша статья — прямое тому доказательство.