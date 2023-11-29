30+ соседей, которые такое вытворяют, что остальным жильцам приходится не прекращая пить валерьянку

Когда мы заезжаем в арендованную или свою квартиру, то в глубине души молимся, чтобы соседи попались адекватные. Потому что слишком уж хорошо наслышаны про тех, кто любит музыку по ночам слушать, тех, кто что-то сверлит круглый год, и про тех, кто стучит по батарее при малейшем шуме на верхнем этаже. Но это все цветочки. Вот нашим героям с соседями «повезло» капитально.