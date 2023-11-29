30+ соседей, которые такое вытворяют, что остальным жильцам приходится не прекращая пить валерьянку
Когда мы заезжаем в арендованную или свою квартиру, то в глубине души молимся, чтобы соседи попались адекватные. Потому что слишком уж хорошо наслышаны про тех, кто любит музыку по ночам слушать, тех, кто что-то сверлит круглый год, и про тех, кто стучит по батарее при малейшем шуме на верхнем этаже. Но это все цветочки. Вот нашим героям с соседями «повезло» капитально.
- Когда жили в съемной квартире, соседка под нами решила, что ей надоел цвет в подъезде. И перекрасила целый этаж в ярко-красный цвет. Чтобы жизнь стала веселее, наверное. © Мария Сухалет
- У соседей сверху, судя по звукам, находится мастерская, причем ночная. До часу ночи, до двух и даже до трех включают станки, стучат, перетаскивают что-то, роняют, волочат, рассыпают металлические предметы на полу. Стучались к ним раз 100 за эти 7 лет, не открывают... © Наталия Богданова
- Однажды соседи сверху всю ночь на полную громкость слушали песню «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она». Это было еще в эпоху кассетных магнитофонов, они тупо перематывали на начало песни (причем, практически всегда попадали) и слушали в сотый раз. © Анастасия Ясенецкая
- Наши соседи по лестничной клетке (семейная пара и трое детей) никогда не заходят в свою квартиру, пока еще кто-то стоит рядом с ними. Например, если мы одновременно поднялись в лифте, то они стоят и ждут около лифта, пока мы зайдем, и только после этого открывают свою квартиру. Что у них там такое таинственное, что боятся показать? © Ирина Данильченко
- Мои соседи — восторг просто! Весь день тусили, песни горланили. Сижу, звонок в дверь. Стоит соседка, шатается: «Вы нас топите!». Спрашиваю: «Где топим?» Она нагло: «Пошли смотреть». Прихожу к ним, а она мне на кухне на пол тычет, мол, вот. А там на полу лежит разбитая банка с солеными огурцами. © Подслушано / Ideer
- У меня был реальный случай. Я жила на 1-м этаже. И одна соседка пожаловалась, что я ее заливаю. И, кстати, это была соседка из соседнего подъезда и значительно выше этажом. © Яна Бекенова
- Соседи кормили кошек рыбными отходами. И все бы ничего, но они кормили их, складывая «еду» просто на лестницу, а жили они на 5-м этаже. Кошки и люди растаскивали это дело по всей лестнице до первого этажа, в подъезде вонь и мухи. Когда сделали замечание и попросили, чтобы они хотя бы клали в тарелочку и потом ее убирали, на нас стали орать, что это наша собака гадит. © Карина Рагимова
- Соседка снизу вызывала не реже 2-х раз в месяц наряд полиции, чтоб остановить работающие у нас по ночам печатные станки, на которых мы печатаем фальшивые евро. Печатали специально, чтобы не давать ей спать. В первый же вызов наряд указал ей на причину шума — внешний блок кондиционера квартиры из соседнего подъезда, стоявший близко к окну ее спальни. Но она сказала, что мы с полицейскими заодно и регулярно вызывала других. За что однажды просто была увезена ими куда-то надолго... Вернулась она и стала намного тише, но мы уже переехали в другую квартиру, в соседний дом. © Геннадий Мазур
- У нас соседи сверху сделали перепланировку туалета и ванной, и постоянно нас заливали. Когда мы пожаловались на то, что у нас течет с потолка, они не пускали работников ЖЭКа и заявили, что у них все нормально, а мы просто не умеем пользоваться туалетом. © Марина Ятко
- Мои соседи сверху жаловались, что я недостаточно отапливаю свою квартиру, из-за этого у них полы холодные. © Tatiana Bondareva
- Вспомнился сосед по коммуналке, который в течение месяца весь дом держал в смятении и страхе. По ночам вдруг раздавался гулкий громкий и частый стук неизвестного происхождения. Звук этот будил мирно спящих людей. Теорий было много — от разбушевавшейся толпы барабашек и параллельных вселенных до инопланетян. Все открылось случайно. Одинокий дед лупил палкой со всей дури по водосточной трубе со своего балкона. Объяснение было смехотворное: «А чего они?! За стенкой спать мешают молодожены своими стонами да скрипами! Не люблю я этого безобразия!» © Elena Molchanova
- Мы залили соседей. Пятый этаж. Старый дом. Старые трубы. Ночь. Лето. Никого нет дома. Четвертый этаж, конечно, пострадал очень. Благо ремонт там не делался лет 30. Ковры кругом. И не один. Так что третий зацепило слегка. Вовремя мы перекрыли воду. В общем, мы выплачивали компенсацию. Когда уже все практически разгребли, приходит соседка со второго этажа (приехала с дачи в конце лета). И нагло говорит: «Сделайте мне ремонт в ванной и туалете». «Почему, — спрашиваю. — Ваша же квартира не пострадала». Отвечает: «Ну и что, вы же деньгами разбрасывались, когда соседей залили, значит и мне ремонт сделайте». © Таисия Цимбаленко
- Есть у меня соседи сверху. Слышимость очень хорошая. Так раздражает, когда у них телефон лежит на полу и вибрирует. Да вибрирует так, что у нас в квартире слышно. Уже который раз хожу по квартире в поисках своего телефона, думая, что это мне звонят! © Подслушано / Ideer
- В квартире у нас газовый котел для отопления. Меняем систему отопления — трубы и батареи, в газовое хозяйство никто не лезет. Работают специалисты из фирмы, у которой на производство данного вида работ есть вся необходимая документация. Прибегает сосед:
— Я позвонил в горгаз и сказал, что вы залезли в газовую систему и срезаете газовые трубы.
— Ты нормальный вообще? С какого перепуга ты звонишь в горгаз и ставишь всех на уши, если ты даже не знаешь, что происходит в соседской квартире? © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
- Живу в частном доме, забора между участками практически нет, есть лишь резной в полметра. Соседи установили прямо напротив моего окна, метрах в трех, каркасный бассейн. А после того, как я у себя дома несколько раз подошла к своему окну, они обвинили меня в том, что я за ними подсматриваю! Ответила, что если они думают, что там есть на что посмотреть, то сильно ошибаются. И в итоге именно я оказалась хамкой и грубиянкой. А у меня просто конфетки на подоконнике в коробке лежат, вот я и подхожу к окну. © Подслушано / Ideer
- У одного нашего соседа, в хрущевке на 5-м этаже, на балконе жили коза и петух. Коза блеяла полдня, а петух орал в 5 утра как резаный. Куда он их потом дел, не знаю, может съел. © Iren Borisovna Pilipishina
- Соседка разбирает балкон, чтобы установить новый. Старые доски вышвыривает прямо с балкона на цветы, которые красиво цветут на клумбе возле подъезда. На вопрос: «Вы че творите?» ответила: «А нечего тут было цветы сажать!» © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
- Забилась канализация по соседскому стояку. Пришли слесари, устранили засор в виде огромной тряпки, которая когда-то была полотенцем. Естественно, все соседи заявляют, что это не их. Работники просят слить в унитаз для проверки устранения засора ведро воды соседа с верхнего этажа, а он ни в какую:
— Не буду я ничего сливать, у меня водомер стоит. Я что тут крайний? Кому нужна эта проверка засора, тот пусть и несет это ведро воды, сливайте, проверяйте. Это ваши проблемы! © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
- В моем детстве у нас была соседка снизу, у которой была паранойя, что мы ее заливаем. Нам разнесли все под ванной, но так и не нашли ничего. Вся наша семья принимала душ и на всякий случай сразу же вытирала пол, чтобы эта безумная не приперлась опять. В ЖЭКe уже не хотели приходить на ее вызовы. А оказалось, что конденсат от ее полотенцесушителя создавал мокрое пятно у нее на потолке. Потом весь ЖЭК ей об этом говорил, но она не верила. И перестала здороваться с нами, считая нас за каких-то уродов, которые заливают ее специально. © Элина Сысоева
- Соседка по стояку с 7-го этажа жаловалась в ЖЭК, что мы, делая ремонт, забили ей туалет. А мы жили на 5-м. © Инна Ротарь
- Во дворе был турник, детская горка, песочница. Дети гуляли, катались на горке. А мальчишки-подростки занимались на турнике. Так соседи все сломали и разрушили. На вопрос «Зачем?» ответили:
— А нечего тут гулять и кричать, да еще и с других дворов дети на турник и горку к нам приходят. У нас дети уже выросли, нам тут турники и горки с песочницами больше не нужны! © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
- Собираемся в гости, спешим, я в нарядном платье, прохожу под люстрой и тут на меня что-то капает, вонючее что-то. А потом и ручеек побежал с потолка. Муж поднялся к соседям, дверь открывает подросток, разрешил пройти в квартиру. А там картина маслом: собака нассала прямо посередине, лужа большая, псина крупная. Пацан говорит: «Ой, а что, у вас протекает? У нас такое бывает, но к вам не протекало же раньше!» © Елена Рожнева
- Мой странный сосед передвинул мой забор на 1 метр в мой огород и после еще ругался, возмущался, что я вызываю милицию и поднимаю скандал. © Татьяна Лада
- А моя соседка снизу пришла с претензиями, что мой 3-летний мальчик прыгает со шкафа, когда я ухожу на работу. У нее качается люстра. Но дело в том, что моему мальчику 14 лет и мы одновременно уходили из дома. А прыгал 2-летний ребенок этажом ниже соседки. © Liidia Põllu
- Моя соседка не стучалась, а заходила к нам как к себе домой! Однажды я была дома одна. И зашла, простите, в туалет. Дверь не закрыла. Села себе, сижу. И тут поднимаю глаза, а она стоит и смотрит на меня. Поздоровалась и прошла на кухню. И стала смотреть в окно. И так каждый день. Но мы, к счастью, съехали с этой квартиры. © Сара Мариамидзе
- Сегодня соседи попросили сдать по 1 000 на ремонт дома. Я спросила почему? Ведь ремонт делает управляющая компания. Они ответили, что сделали его своими силами. Я попросила предоставить смету. Соседка начала хамить, что ничего никому не обязана предоставлять. Нахамила мне — получи хамство в ответ. А муж еще и отчитал меня, что я просто так ругаюсь с соседями. Почему я должна глотать хамство других людей? Имею я право знать, на что пошли наши деньги или нет? Обидно. © Подслушано / Ideer
- А у меня сосед за стенкой живет. Сначала пытался подкатывать, а когда я его отшила, начал жалобы писать мне по СМС, что ему мешает то, что я моюсь утром. Я и правда рано встаю на работу, но душ не принимаю, только зубы чищу и лицо умываю. Заявил, что душ ему мешает и фен. Вежливо объяснила, что я утром не принимаю душ, так как понимаю, что еще рано и только чищу зубы. Позже периодически мне прилетали ни с того ни с сего поздно вечером гневные высказывания. Сосед не угомонился, пока однажды я не разозлилась и прямым тестом не послала, добавив, что еще раз напишет, то я специально буду утром душ принимать и фен включать. Все, уже год как тишина и только здоровается и мышкой исчезает из виду. © Света Черник
- Жила рядом на лестничной клетке соседка, которая открыто моей маме говорила: «Решила я сегодня борща наварить, пойду по соседям пройдусь». И вот так собирала по соседям все необходимые продукты: у кого свеклу, у кого морковь, капусту, картошку... Экономная, однако, дама была. © Ольга Сосна
- Мне знакомая рассказывала, что ее друг-сосед с соседнего дома однажды позвонил ей вечером и сказал, что у нее на микроволновке время неверно выставлено. А узнал он это с помощью бинокля. © Анфея Федотова
- Мне однажды соседи пожаловались, что когда я мою посуду, им мешает звук напора воды. И не могла бы я воду из крана лить потише. © Aliona Politova
- Одна из соседок в нашем подъезде регулярно вызывала полицию. Повод — излучение от соседского компьютера портит ножки ее мебели и они гнутся. И бедная полиция приезжала... Маразм был полный! © Елена Журавлева
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