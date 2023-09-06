40+ человек, которые решили сбегать в магазин, а влипли в то еще приключение
Мы регулярно бываем в магазинах: покупаем новые вещи, затариваемся продуктами на неделю или заскакиваем по пути на работу, чтобы прихватить что-нибудь к чаю. Казалось бы, все предельно легко и понятно. Однако нередко в торговых залах нас поджидает сюрприз.
- Как-то раз в магазине я пыталась оплатить покупки своим читательским билетом вместо кредитной карты. © BECKYISHERE / Reddit
- Недавно в супермаркете пробивала свои покупки в кассе самообслуживания. Все продукты провела через сканер, сложила в 2 пакета и пошла спокойно домой. Прошла 10 м, показалось, как будто что-то забыла. Оказывается, забыла оплатить. © Подслушано / VK
- Зашел после работы в магазин за хлебом, подхожу к нужному отделу, а там бабулька крутит-вертит в руках буханку. Через несколько секунд меня увидела и просит: «Сынок, посмотри, дату. Хлеб свежий?» Я проверяю и говорю, мол, сегодня упакован. И тут она выдает: «Ой как хорошо, а то ведь мои куры только свежий клевать любят». В этот момент я забыл, зачем вообще в магазин пришел.
- Я пошла покупать дорогую сумку. Говорю консультанту: «Мне главное, чтобы бутылка воды помещалась, так как я пью часто». Она на меня смотрит как на ничтожество и заявляет: «В сумке за ₽ 40 тыс. еще и воду носить?» Тут я вообще прикола не поняла. Мне надо в ней хранить драгоценные металлы? Вышла из магазина. Лучше со старой сумкой за 3 косаря похожу. © Подслушано / Ideer
- На нашей улице открыли супермаркет. Захожу туда и начинаю выбирать продукты. Взвесила мясо и курицу, минут 15 выбирала сыр и огурцы. Вижу, что персонал какой-то неприветливый, все сквозь зубы отвечают. И только на выходе я заметила, что магазин работает до 22:00, а я зашла в 21:57. Месяц потом там не появлялась, надеялась, что меня за это время забудут. © Подслушано / Ideer
- Стою в супермаркете на кассе, покупаю что-то на обед. Кассир — молодой парень. Сзади меня подходит его коллега и протягивает ему какие-то бумажки. Естественно, я этого не вижу, и, когда кассир тянет руку за бумажками, я ловко ее пожимаю. Он не растерялся, улыбнулся, сказал: «Здравствуйте». А я уходил от кассы на носочках, как кот Том из мультика. © Positive.Person / Pikabu
- Стою я в магазине на кассе, расплачиваюсь. Сумка лежит на подставке рядом. Краем глаза вижу, как какая-то дама возникает у меня за спиной и цапает край моей сумки. Тут у меня аж челюсть отвисает — она просто заглянула в сумку и быстро отошла. Я только и смогла что захихикать. © Подслушано / Ideer
- Пошла на рынок — место, где каждый первый тебя спрашивает: «Что ищете, девушка?» А я ищу фен, но стараюсь в разговоры не вступать и смотрю только на ценники. На пятый раз я не выдержала и ответила: «Мужа. Возможно, я его нашла, если вы согласитесь». Продавцы вокруг замерли в ожидании. Парень практически пропищал: «Не могу, я женат». На этом разговор и закончился. Кстати, фен я себе тогда так и не купила. © vasilisaPRO / Pikabu
- Оплатил свои продукты в супермаркете, а за мной в очереди стояла женщина средних лет с уставшими глазами и скромно одетая. У нее из покупок-то была: пара килограмм картофеля, 2 плавленых сырка и пачка недорогих сосисок. Решил сделать ей приятное. Когда продавшиц озвучила сумму, попросил поставить оплату терминалом, быстренько приложил свою карту и сбежал. И только когда дошел до дома, вспомнил, что нужно было еще PIN-код ввести. Сразу представил лица людей в очереди! Подлетел этакий незваный герой, пикнул картой и убежал, а графа кода на терминале так и осталась пустой. На несколько недель забыл дорогу в этот супермаркет. © AntSilveR / Pikabu
- Я как-то попросила завернуть мне 3 кг говядины, а продавщица после взвешивания радостно сообщила: «Мясо хорошее, никаких мышц». Говорю: «Что, простите? Мясо — это и есть мышечная ткань». В ответ мне заявляют: «Девушка, я уже 17 лет торгую и уж знаю, где у коровы мясо, а где мышцы». Понимаю, что проще не спорить, а про себя думаю: «Зачем я буду что-то доказывать, если она счастлива в своем невежестве?» © Trapezium / Pikabu
- Искала как-то джинсы в магазине, а консультант приносила практически одинаковые модели, которые вообще на мне не сидят. Штук 6 посмотрела и говорю: «Не мое это». А консультант несет еще одну почти такую же пару и сообщает: «Вот это совсем другое, вам точно подойдет». Пошла на рынок. Там тетенька мне сходу дала 3 разные по стилю пары, все сидели идеально. © Льяса / ADME
- Пару лет назад прохудился кошелек, мелочь вываливалась через дырку. Прихожу как-то в магазин, а за мной в очереди бабулька стоит. Достаю кошелек, чтобы оплатить покупки, и из него несколько монет вываливается. Я их подняла, а бабуля вдруг эту мелочь выхватывает и благодарит. Мне не жалко ₽ 50 да и отбирать было бы неловко. Но мы же с ней обе знали, что это были мои деньги. © Подслушано / Ideer
- Однажды были с мамой на рынке, она хотела купить 2 лотка яиц по 30 штук в каждом. Я начала яйца переворачивать, так продавщицу чуть не порвало на месте: «Чего вы тут перебираете? Идите уже, дома посмотрите». В итоге ей пришлось заменить 2 из 6 десятков: где куска скорлупы нет, где трещина глубокая, где «звездочка» появилась. Ладно еще, когда десяток-другой берешь, а там 5 яиц побитые (просто внеплановый пирог или омлет сделаешь), но 20 штук — это уже перебор. © squirrel / ADME
- Работаю продавцом в спортивном магазине одежды и обуви. К нам частенько приходят покупатели за довольно дорогими кроссовками. И нередко у них носки с дырой аж на всю пятку, а у одного даже из этой дырки на носке торчал палец с длиннющим ногтем. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в магазине Disney. Однажды вечером к нам зашла богатая семья, приехавшая из Дубая. Они провели в магазине около полутора часов. Семья из 6 человек и няня. У каждого из них была корзина, до краев набитая шмотками. Они брали все, что мы им предлагали. На кассе нам потребовалось 40 минут, чтобы все просканировать и упаковать. Сумка с одеждой была настолько огромной, что они не смогли нести ее в руках и загрузили в коляску, а их младший ребенок выступал в качестве противовеса. © thisshortenough / Reddit
- На днях выбирала себе в магазине одежду. Подобрала пару вещей и пошла в примерочную. Захожу в свободную кабинку, начинаю раздеваться. Внезапно краем глаза замечаю какое-то движение снизу. Из соседней кабинки протягивается детская ручка с ложкой для обуви, и слышу, как маленькая девочка начинает капризничать, мол, мы тут уже слишком долго. Ее мать не выдерживает и говорит: «Нельзя так вести себя! Что тебе папа говорил?» На что получает незамедлительный ответ: «Нельзя тратить столько денег на шмотки!» © TuxoTyT / Pikabu
- Я покупала робот-пылесос. Выставлены были только черные. Говорю молодому продавцу: «Нет ли у вас такой же модели, но в другом цвете? На этом пылесосе на витрине пыли совсем немного, но она хорошо видна. Не хотелось бы постоянно протирать его». Далее состоялся эпичный разговор с парнем, убежденном, что пыль бывает только в торговых центрах. Еще и гордился, что он это знает, а я нет. © Marletka / ADME
- На кассе стояла женщина с дочуркой. Ребенок трещал, не умолкая, но у мамы нервы явно железные. Купили они мелочовку, а мама зачем-то взяла 2 больших пакета. Ребенок сразу: «А зачем нам 2 пакета?» И тут мама выдает: «Один для покупок, а второй — второй для твоего любопытства». © MedeyaLara / Pikabu
- Коллега купил кожаную куртку на привокзальном рынке. От нее действительно пахло кожей. Мы посоветовали поджечь кусочек, чтобы посмотреть — натуральная она или нет. Горело ярко и быстро. Стало понятно, что это подделка. Парень помчался на рынок, нашел торговца, тот во всем признался. Коллега спросил, почему же тогда куртка пахнет кожей. Продавец ответил, что они на нее специальный спрей для запаха брызгают. © Newnam / Pikabu
- Стою в очереди вторым, впереди — какой-то дядька лет 60 с корзинкой продуктов. Смотрим, тетка бежит с батоном. Спрашивает мужика передо мной, не пропустит ли ее, ведь она с одним товаром. Я для справедливости решил обозначить себя: «Я тут не просто так стою и у меня тоже одна покупка». На что услышал гениальное: «У меня хлеб, а у вас не хлеб, поэтому вы меня обязаны пропустить». © OmnesOmnibus78 / Pikabu
- Подошел в одном магазине к холодильнику, а там куча мороженого и ценники в беспорядке. Я взял штук 6, подошел к кассе самообслуживания и пробил все, чтобы цены посмотреть. Выбрал одно мороженое, а остальные оставил на кассе. Бабка-кассирша орала, но даже не угадаете из-за чего. Она возмущалась: «Я там только что все разложила, что там непонятного?!» © meamomeari / Pikabu
- Стою в очереди в супермаркете, у меня набор из напитка и двух пачек попкорна. Подходит мамаша с коляской и баночкой сметаны в руке, смотрит на меня и говорит: «Не пропустите? Я с ребенком». Вежливо уступаю, а она вдруг начинает со дна коляски вытаскивать кучу продуктов. © MamkinRibak / Pikabu
- Когда мне было 6 лет, мы с мамой пошли в магазин. Стоим в очереди на кассу, и тут мама попросила меня постоять в очереди, а сама отошла за чем-то. Стою. Жду. Прошел целый час! Наши продукты уже обратно на полки вернули, а я все стою. Наконец-то приходит. Оказывается, что она ходила на второй этаж, чтобы присмотреть одежду, но отвлеклась и забрела в парикмахерскую — успела подстричься. Двадцать лет прошло с тех пор, а я до сих пор офигеваю. © Подслушано / Ideer
- Стою на кассе. Уверенно протягиваю скидочную карту. Кассирша смотрит на меня и говорит, мол, это не наша карта. Я тут же переспрашиваю: «А чья тогда?» Понимаю, что сморозила глупость, ведь карта моя, но потом совсем запуталась в мыслях и ляпнула: «Подождите, а где я?» Оказалось, что скидочная карта была из другого сетевого магазина. © mils_dove / Twitter
- Пришли с супругой на кассу, выгружаем все из тележки. Перед нами дама в возрасте такая: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Жена говорит, мол, без проблем, но она на телефоне — как дойдет ваша очередь, я проведу. Так и сделали. Уже двигаемся в сторону парковки, как нас догоняет та женщина и заявляет: «Вы мне не хотите вернуть те деньги, которые вам зачислились на карту за счет моих покупок?» Вот честно, пора прекращать заниматься благотворительностью. © *****Pavliasvili / Pikabu
- Пошла покупать пальто. После полутора суток на работе выглядела я не очень хорошо. А продавщица с порога: «Вообще-то у нас тут все от 8 тыс. Уверены, что потянете?» Назло ей я выбрала солидное пальто, оплатила наличкой. Женщина радостно передает мне пакет с покупкой, но тут я говорю: «Хочу оформить возврат». Продавщица все оформила, но я теперь злая мымра. © Подслушано / VK
- Стою у прилавка в мясном отделе магазина, хочу купить ветчину. Продавщица нарезает куски на разделочной доске и не обращает на меня внимание. Вдруг она как-то отвлеклась и случайно уронила доску со всеми кусочками. И тут я офигел, ведь она невозмутимо подняла все это и молча положила на витрину. После этого я передумал что-либо покупать. © Stephen Fletcher / Quora
- Моя дочь обожает хлеб, особенно горячий и свежий. Позавчера вышли с ней в магазин, мне нужно было только макароны купить, поэтому я особо не парилась над своим внешним видом. Дочь еще просила сладкого, но у нас дома его было в достатке, поэтому я отказала. Стоим на кассе, а дочурка просит меня: «Мамулечка, а давай хотя бы хлебушка купим?» Мужчина в очереди подумал, что мы нуждающиеся, и купил нам буханку хлеба. Вот что будет, если выйти в домашней одежде и купить только макарошки. © Палата № 6 / VK
- Лет 15–20 назад моя мама работала в аэропорту. Продавала дорогущие часы. Как-то один пассажир купил часы дороже $ 1 млн. Для него это был очередной сувенир из поездки. А маму эта покупка очень задела, но не из-за высокой стоимости, а из-за полного безразличия этого человека к предмету, цена которого превышает ее и мой годовые заработки. © Clayman8 / Reddit
- Люди заходят совершенно в обычной, если не сказать потрепанной одежде. И просто молча пальцем указывают на то, что им нужно. А те, кто все из себя такие якобы крутые, берут самые дешевые вещи. © Little Owl / ADME
- Наш преподаватель как-то рассказал, как попросил в магазине «2 молокетика пока», а продавщица даже не моргнула глазом и выдала 2 упаковки молока. У меня был ляп менее фееричный. Решила я как-то раз для своей студенческой трапезы купить «Доширак» с вишней и творожок с курицей. И еще не сразу поняла, почему продавец на меня так странно смотрит. © Маркони / ADME
- Подхожу к уличному ларечку с овощами и фруктами, приглядываю арбуз на «витрине» у входа. Рядом стоит мужчина. Я поворачиваюсь к нему, показываю на выбранный арбуз. Он смотрит на меня и такой: «Точно?» Стучу по арбузу — судя по звуку, хороший — и утвердительно киваю. Мужчина ловко хватает арбуз, кладет на весы. Молча смотрим друг на друга. Он сдается первый: «Взвешивать не будем?» «Будем» — отвечаю я. Продолжаем смотреть друг на друга. Спустя мгновение до нас доходит, что мы оба покупатели. © Olyn / Pikabu
- Как-то в наш магазин зашел мужчина, который тут же заявил своим детям: «Берите что хотите!» Они набрали целую тележку одежды и аксессуаров. Я решил помочь им уложить вещи в машину. И на улице увидел, что приехали они на кабриолете, заднее сиденье которого едва вмещало детское автокресло. О чем ты думал, дружище? Мужчина разозлился и позвонил бывшей жене со словами: «Позвольте мне вызвать злую ведьму». Она приехала на внедорожнике, слегка недовольная тем, что ей пришлось прервать йогу. © MikeOxbigg / Reddit
- Передо мной в очереди на кассу стояла женщина в одеяле. Вот словно она вышла из душа и вместо полотенца взяла одеяло. Одной рукой она придерживала его, а другой перекладывала продукты из тележки на ленту. © Lisa Olson / Quora
- Работаю в люксовом магазине с мировым именем. Когда у нас нет скидок и весь товар продается по полной цене, к нам приходят люди, которые могут себе это позволить, и ведут они себя в 99 % случаев крайне скромно и воспитанно, с ними приятно общаться. А в те периоды, когда в магазине начинаются скидки (примерно от 30 % и выше), происходит дурдом. Все «хозяева мира» у нас самоутверждаются. И чем выше порог скидки, тем страшнее. © Подслушано / Ideer
- Покупала всякую мелочь в супермаркете, решила заодно пару крышек для 3-литровых банок взять. Мальчик-кассир все пробил, я рассчиталась. А потом до меня вдруг дошло, что сумма в чеке слишком большая. Гляжу, а он вместо четырех крышек пробил 40. Далее шикарный диалог:
— Вы мне 40 крышек пробили, а я взяла четыре. Отмените и пересчитайте.
— А вы что, не можете 40 крышек купить? Могли бы больше закруток сделать, мужа и детишек порадовать. У вас же есть семья?".
- Милый дедуля подошел к полкам, где продавались конфеты на развес. Взял лопаточку. Но вместо того, чтобы положить конфеты в пакет и подойти к кассе, начал их есть. Одну за другой. Даже не обращал внимания на удивленные взгляды других покупателей. Были только он и шоколадное наслаждение! © Maja Burazin / Quora
Курьезные истории происходят не только во время шопинга. Посетители ресторанов, кофеен и столовых доказывают, что повод для крутой байки можно найти и в заведениях общепита.
AdMe/Народное творчество/40+ человек, которые решили сбегать в магазин, а влипли в то еще приключение
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