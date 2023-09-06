40+ человек, которые решили сбегать в магазин, а влипли в то еще приключение

Мы регулярно бываем в магазинах: покупаем новые вещи, затариваемся продуктами на неделю или заскакиваем по пути на работу, чтобы прихватить что-нибудь к чаю. Казалось бы, все предельно легко и понятно. Однако нередко в торговых залах нас поджидает сюрприз.