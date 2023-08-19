40+ человек, которые вдруг нашли такие вещи, что молчать невмоготу
Неожиданная находка может подстерегать где угодно: на морском побережье, барахолке, а иногда и вовсе в собственном доме. Оригинальные украшения, винтажная одежда, а иногда и подлинные сокровища — вот что нашли счастливчики из этой статьи. И тут же поспешили выложить свой «улов» в интернет.
«Нашла прикольный кулон на цепочке за $ 20. Работники комиссионки, видимо, не заметили крошечную пробу с цифрами 750 на верхнем кольце»
«А она означает, что это — 18-каратное золото».
«Обнаружил на берегу моря агаты. Вот как они выглядят, если их подсветить»
«Недавно я купила дом 1965 года. Везде аккуратные светильники. В интернете узнала, что некоторые из них могут быть конца 1800-х годов»
Края деревянного пирса хранят на себе следы от веревок, которые удерживают ловушки для крабов
«Нашел визитку в нашем доме 1890 года на чердаке. В то время номер телефона состоял всего из 4 цифр»
Это зеленый морской анемон
- Выглядит как крошка Кракен. © Off_white_marmalade / Reddit
«Нашел в своем доме старинные часы»
«Сделал цепь из ракушек морских улиток»
«Брат снимал изоляцию с потолка в своем доме, и оттуда вывалилось это»
- Хм, пойду-ка вскрою стену у себя в квартире. © drumbum7991 / Reddit
Песок понемногу поглощает приморскую автобусную остановку в Южной Африке
«Cтаринное кольцо с 12 камнями. Обнаружено в старом доме моего отца»
- Очень похоже на кольцо многодетной матери. © John2Nhoj / Reddit
Эти черепки были обнаружены на пляже в Орегоне
«Обнаружил на чердаке стопку из 50 журналов National Geographic за период с 1965 по 1969 год в почти идеальном состоянии»
«Моя супруга нашла кусочек морского стекла. Если присмотреться, там можно увидеть крошку Йоду»
«Винтажный проектор лежал в гараже, который принадлежал предыдущему владельцу нашего дома»
«Этот кусок дерева, обнаруженный на пляже, напоминает птицу»
«Не смогла пройти мимо этих сережек Викторианской эпохи с плетением из человеческих волос»
Камень с кусочками ракушек так похож на анатомическое сердце
Такая лампа, бесспорно, станет украшением дома
Вот что сделало море со старой банкой от сардин
Винтажное пальто с меховым воротником и манжетами для смелых роковых красавиц
Для кого-то это просто подошва от ботинка, а для некоторых — целый мир
«Купила колье ручной работы за $ 4. Когда я двигаюсь, оно издает потрясающий звенящий звук, и я балдею от этого!»
«Я купила 2 пары носков. Внутри одной из них оказался сюрприз: золотое колечко! Не могу поверить своему везению»
Море изменило эту ракушку до неузнаваемости
«Урвала колечко на распродаже. Судя по клейму, это золото»
Краб решил поселиться в крышке от бутылки
«Отдыхала на море. Впервые попробовала мидии — угостили радушные хозяева. И я выловила из казана 2 мидии с жемчугом»
«Причем там была не 1 жемчужинка, а целая россыпь. Везет мне редко, но метко».
«Гуляли по пляжу и нашли красивую ракушку»
- Похоже на верхнюю часть панциря краба. © TelemetryGeo / Reddit
«Прогулялась по парку с металлоискателем и обнаружила красивое серебряное обручальное кольцо»
Песок засасывает этот пляжный столик
«Купила на барахолке старинную книгу и нашла внутри сюрприз, которому почти 100 лет. Этот 4-листный клевер датирован 17 июня 1923 года»
Морская звезда гуляет по песчаному пляжу
- Это самое интересное, что я увидел за сегодня. © treknaut / Reddit
«Нашел сегодня на пляже обручальное кольцо из 14-каратного золота»
- Мое сердце разрывается за человека, который потерял его. Я сама потеряла обручальное кольцо и до сих пор не могу оправиться. © BatSh1tCray / Reddit
«Камень, который попался мне на пляже, очень уж похож на Юпитер»
«Купила в комиссионке крутую джинсовую куртку. В одном из карманов обнаружила еще более крутой сюрприз — жестяную коробочку с кошечкой»
Когда на пляже что-то строили, неизвестные вмонтировали сюда динозавра
- Выглядит так, будто он вот-вот выйдет из бетона. © BlazingLatias / Reddit
«Один знакомый откопал фибулу у себя на огороде и подарил мне. Фибула — это такая застежка на плащ. Я ее почистил и с удивлением увидел, что она серебряная»
«Этот камень, найденный моей девушкой на берегу, напоминает нам с ней о том, что нужно быть счастливыми»
«Я купил дом и обнаружил под половицами в маленьком подвальном помещении статуэтку. Кажется, это бронза»
«Гуляла по пляжу с металлоискателем и нашла золотую сережку с сапфиром и бриллиантами. Обрадовалась»
«А 2 недели спустя обнаружила другую такую же серьгу на том же пляже».
«Жена нашла эту штуковину на пляже. Крышка отвинчивается, а внутри ярко-зеленая жидкость»
- Я бы не стал это трогать, потому что выглядит опасно. © StandardMandarin / Reddit
- Я думаю, что это маркер для спасения в море или океане. Вы выливаете цветной краситель, чтобы окрасить воду вокруг вас — так человека легче найти. © mmdoogie / Reddit
Наблюдательность и любопытство всегда помогают сделать жизнь ярче и отыскать что-то этакое. Частенько оно прячется прямо у нас под ногами.
Фото на превью BesovkaW / Pikabu
AdMe/Народное творчество/40+ человек, которые вдруг нашли такие вещи, что молчать невмоготу
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