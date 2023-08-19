40+ человек, которые вдруг нашли такие вещи, что молчать невмоготу

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Неожиданная находка может подстерегать где угодно: на морском побережье, барахолке, а иногда и вовсе в собственном доме. Оригинальные украшения, винтажная одежда, а иногда и подлинные сокровища — вот что нашли счастливчики из этой статьи. И тут же поспешили выложить свой «улов» в интернет.

«Нашла прикольный кулон на цепочке за $ 20. Работники комиссионки, видимо, не заметили крошечную пробу с цифрами 750 на верхнем кольце»

«А она означает, что это — 18-каратное золото».

«Обнаружил на берегу моря агаты. Вот как они выглядят, если их подсветить»

«Недавно я купила дом 1965 года. Везде аккуратные светильники. В интернете узнала, что некоторые из них могут быть конца 1800-х годов»

Края деревянного пирса хранят на себе следы от веревок, которые удерживают ловушки для крабов

«Нашел визитку в нашем доме 1890 года на чердаке. В то время номер телефона состоял всего из 4 цифр»

Это зеленый морской анемон

«Нашел в своем доме старинные часы»

«Сделал цепь из ракушек морских улиток»

«Брат снимал изоляцию с потолка в своем доме, и оттуда вывалилось это»

Хм, пойду-ка вскрою стену у себя в квартире. © drumbum7991 / Reddit

Песок понемногу поглощает приморскую автобусную остановку в Южной Африке

«Cтаринное кольцо с 12 камнями. Обнаружено в старом доме моего отца»

Очень похоже на кольцо многодетной матери. © John2Nhoj / Reddit

Эти черепки были обнаружены на пляже в Орегоне

«Обнаружил на чердаке стопку из 50 журналов National Geographic за период с 1965 по 1969 год в почти идеальном состоянии»

«Моя супруга нашла кусочек морского стекла. Если присмотреться, там можно увидеть крошку Йоду»

«Винтажный проектор лежал в гараже, который принадлежал предыдущему владельцу нашего дома»

«Этот кусок дерева, обнаруженный на пляже, напоминает птицу»

«Не смогла пройти мимо этих сережек Викторианской эпохи с плетением из человеческих волос»

Камень с кусочками ракушек так похож на анатомическое сердце

Такая лампа, бесспорно, станет украшением дома

Вот что сделало море со старой банкой от сардин

Винтажное пальто с меховым воротником и манжетами для смелых роковых красавиц

Для кого-то это просто подошва от ботинка, а для некоторых — целый мир

«Купила колье ручной работы за $ 4. Когда я двигаюсь, оно издает потрясающий звенящий звук, и я балдею от этого!»

«Я купила 2 пары носков. Внутри одной из них оказался сюрприз: золотое колечко! Не могу поверить своему везению»

Море изменило эту ракушку до неузнаваемости

«Урвала колечко на распродаже. Судя по клейму, это золото»

Краб решил поселиться в крышке от бутылки

«Отдыхала на море. Впервые попробовала мидии — угостили радушные хозяева. И я выловила из казана 2 мидии с жемчугом»

«Причем там была не 1 жемчужинка, а целая россыпь. Везет мне редко, но метко».

«Гуляли по пляжу и нашли красивую ракушку»

Похоже на верхнюю часть панциря краба. © TelemetryGeo / Reddit

«Прогулялась по парку с металлоискателем и обнаружила красивое серебряное обручальное кольцо»

Песок засасывает этот пляжный столик

«Купила на барахолке старинную книгу и нашла внутри сюрприз, которому почти 100 лет. Этот 4-листный клевер датирован 17 июня 1923 года»

Морская звезда гуляет по песчаному пляжу

Это самое интересное, что я увидел за сегодня. © treknaut / Reddit

«Нашел сегодня на пляже обручальное кольцо из 14-каратного золота»

Мое сердце разрывается за человека, который потерял его. Я сама потеряла обручальное кольцо и до сих пор не могу оправиться. © BatSh1tCray / Reddit

«Камень, который попался мне на пляже, очень уж похож на Юпитер»

«Купила в комиссионке крутую джинсовую куртку. В одном из карманов обнаружила еще более крутой сюрприз — жестяную коробочку с кошечкой»

Когда на пляже что-то строили, неизвестные вмонтировали сюда динозавра

Выглядит так, будто он вот-вот выйдет из бетона. © BlazingLatias / Reddit

«Один знакомый откопал фибулу у себя на огороде и подарил мне. Фибула — это такая застежка на плащ. Я ее почистил и с удивлением увидел, что она серебряная»

«Этот камень, найденный моей девушкой на берегу, напоминает нам с ней о том, что нужно быть счастливыми»

«Я купил дом и обнаружил под половицами в маленьком подвальном помещении статуэтку. Кажется, это бронза»

«Гуляла по пляжу с металлоискателем и нашла золотую сережку с сапфиром и бриллиантами. Обрадовалась»

«А 2 недели спустя обнаружила другую такую ​​же серьгу на том же пляже».

«Жена нашла эту штуковину на пляже. Крышка отвинчивается, а внутри ярко-зеленая жидкость»

Я бы не стал это трогать, потому что выглядит опасно. © StandardMandarin / Reddit

Я думаю, что это маркер для спасения в море или океане. Вы выливаете цветной краситель, чтобы окрасить воду вокруг вас — так человека легче найти. © mmdoogie / Reddit

