40+ человек рассказали, какие нелепые вопросы от незнакомцев ввели их в глубокий ступор

Некоторые люди считают вполне себе нормальным лезть к другим, даже незнакомцам, со своими вопросами. И зачастую настолько бестактными, что посторонние рты разевают и впадают в ступор. О подобных случаях и рассказали наши читатели.

Да, кажется, у некоторых людей чувство такта отсутствует напрочь. Например, у соседей, которые напрашиваются в гости, когда их на самом деле не ждут. Или у малознакомых людей, критикующих внешность чужих детей. Вот еще 20+ историй о людях, у которых тактичность убавлена до минимума. А то и вовсе отсутствует.