40+ человек рассказали, какие нелепые вопросы от незнакомцев ввели их в глубокий ступор
Некоторые люди считают вполне себе нормальным лезть к другим, даже незнакомцам, со своими вопросами. И зачастую настолько бестактными, что посторонние рты разевают и впадают в ступор. О подобных случаях и рассказали наши читатели.
- Зашел клиент в офис. Нас там четверо: 3 вполне себе хорошенькие девушки и 1 довольно брутальный мужик. Клиент (озадаченно): «Ну и кто из вас Алексей»? © shanghai48 / ADME
- Как-то гостили в деревне и местная девочка, узнав, что в городе мы живем на третьем этаже, удивленно спросила: «А как вы туда корову поднимаете?» © Вероника / ADME
- Моей знакомой (кстати, очень даже симпатичной) одна тетка не раз говорила: «Вот смотрю на тебя и не пойму, почему у тебя дети такие красивые. Вы с мужем вроде не очень...» © Солнышко пушистая / ADME
- Недавно незнакомый парень в метро спросил, можно ли меня лизнуть. Вежливый такой. Правда, ответа не дождался. Маску снял, и полез с языком. Хотела бы я сказать, что жестко поставила его на место, но всего лишь пискнула «Спасибо, не надо». © Олень / ADME
- Людей со странными и беспардонными вопросами много. Особенно в таких небольших городах как наш. Например, когда я была беременна вторым ребенком, даже мало знакомые люди могли спросить: «Что, за маткапиталом пошла?».
Еще запомнился случай. С мамой провели ревизию банок в гараже. Старые понесли выбрасывать в пакетах. Банки, конечно, гремят, пакеты объемные такие. Идет женщина навстречу и с таким интересом спрашивает: «Ой, а что там такое вы несете?» Отвечаю: «Мусор». И бросаю в контейнер. © Солнышко пушистая / ADME
- Тоже было такое, с мусором. Соседка спросила: «А что это вы такое ели, в такой яркой упаковке?» Это ж надо так внимательно следить за чужим мусором. © Вероника / ADME
- Сидим дома, звонок в домофон. Муж поднимает трубку, а там какой-то незнакомый голос: «Здравствуйте, можно к вам в туалет?» Муж у меня с юмором, не растерялся и отвечает: «У нас занято, позвоните соседям!» © Оксана Оксана
- Меня однажды странный тип спросил сколько времени, я ответила: «Полвосьмого». На что он спросил: «Утра или вечера?» Бедолага... © Серафима Прохорова
- В самолете мне задали такой вопрос: «А вы куда летите?» © Марина Скемская
- В кафе в Токио один мужчина поинтересовался, откуда я (я из Узбекистана), а потом спросил: «А каково это жить в стране, где есть граница с другой страной?» И тут же мечтательно сказал: «Я бы хотел пожить в таком месте!» © Anna Kim
- Прогуливаясь по центру города, решила заглянуть во дворы для полноты ощущений. Когда проходила мимо старого дома, на меня зыркнула какая-то бабка из окна первого этажа и закричала: «Девушка, вы что здесь ходите? В туалет ищете куда сходить?» Я аж растерялась. © Anna Brassky
- Увидев желтый лак на моих ногтях, незнакомец спросил: «Где вы так ногти отдавили?» © Dav Natalja
- Гуляю с дочкой. Ей месяца 3, но она в платьице лежит в коляске. Заглядывает в коляску какая-то левая бабулька и спрашивает: «Это мальчик или девочка?» Я немного обалдела и говорю: «Мальчик». А она чуть ли не крича: «А почему в платье?» © Вера Рындич
- Давно была мода на меха искусственные. Я не отставала: у меня были белые сапоги с мехом, черные штаны, черная куртка с меховыми белыми рукавами, белые лохматые наушники. Значит, иду такая модная, захожу в вагон поезда в метро поезда. Там сидит бездомный, который, заикаясь, на весь вагон кричит: «Я не понял, а кто медведя в метро пустил?» Весь вагон лег просто. Больше модной я не ходила. © Валентина Годунова
- Меня в принципе сложно смутить, но одному человеку это удалось. В Цюрихе средь бела дня в одном торговом центре ко мне подошел очень хорошо одетый мужчина и спросил: «Вам сегодня на вечер раб не нужен?» © Lenura Mollet
- Как-то раз на Кипре занесло нас с молодым человеком в местную лавку, где торговала наша соотечественница. «Ой, а у вас дети есть? А купите у меня гранат. Это символ плодородия и плодовитости, помогает решать проблемы с бесплодием!». © Маркони / ADME
- Спросили как-то: «Была ли беременность запланированной?». Кто вообще задает такой вопрос, тем более, если ты только сегодня познакомился с человеком? © Ksenia Evtukhina
- Отдыхали в санатории с мужем и 3-летней дочкой. В столовой с нами за столом часто обедала пожилая интеллигентная дама. Она всегда мало разговаривала с нами, быстро ела и уходила. Но однажды она за обедом долго рассматривала нашу дочь, потом ехидно улыбнулась и сказала: «Ну, надо же! Такая красивенькая, хорошенькая девочка, и в кого, интересно, такая?» У меня от удивления ложка у рта застыла, у мужа — сильно округлились брови. А дама и не поняла, чего ляпнула, просто продолжила есть. © Stase4ka / ADME
- Как-то малознакомая женщина спросила, почему у меня такие большие и зеленые глаза. © Анастасия Брызгалина
- Поставила машину в гараж, закрыла все, иду домой. Слышу за спиной: «Девушка-а-а, ну де-е-е-вушка». Конечно, я сразу растерялась и испугалась, что сейчас начнут приставать. Но голос продолжил: «А у вас бумажки не найдется? Очень надо». © Аня Федорова
- Когда я была беременной, задали такой вопрос: «Вы точно уверены, что у вас там только один ребенок?» © Katrina Michaelidis
- Позвонили ночью с неизвестного номера и спросили меня, нужно ли брать лопату? © Juli Kolganova
- Клиентка спросила, почему я улыбаюсь (при встрече с ней в салоне). © Джульетта Адамович
- Гуляла на улице с детьми, дочке 1 год был, сыну 4 года. Подошел мужик и спрашивает: «Это близнецы?» Я говорю: «Нет». Он: «Да?! А они так похожи!» Просто занавес. © Anzhelika Lv
- Меня как-то спросили: «Откуда вы знаете слово „горизонт“? Вы же не местная!» © Anna Cavcaliuc
- Переехали в новый дом. Одна соседка пришла к нам, угостила нас пловом. Потом я хотела вернуть тарелку, но не знала, в какой квартире она живет. Постучала в соседнюю дверь на своем этаже и, описав примерную внешность той девушки, спросила: «Не подскажете, где она живет?» И тут самый странный вопрос в моей жизни: «А это разве не вы?» Выражение моего лица надо было видеть. © Светлана Якубова
- Подходит незнакомый мужик и радостно говорит: «Есть розовый и черный! Вам какой?» Я понял, что я в матрице. Задумался и пошел дальше. © Дмитрий Мкртчян
- Помню, когда я гуляла с годовалой дочкой на детской площадке, мальчик лет четырех спросил меня: «А она любит комаров?» © Людмила Макарова
- Однажды, чтобы укоротить дорогу домой, решила пройти через дворики. Там играли дети. И вдруг одна малышка буквально замерла на месте и зачарованно смотрела на меня. И когда я уже была в двух шагах от нее, она меня спросила, живая ли я. Я не успела выяснить, что она имеет в виду. Потому что подлетела мать малышки, смущенно извинилась, подхватила ее на руки и попросила меня не обращать внимания на слова ребенка. До сих пор думаю, что был за вопрос. © Leyla Uysal
- Случайный дед в автобусе как-то спросил: «А не рано ли тебе быть беременной, будучи школьницей?» Я прифигела, учитывая, что мне на тот момент было 32, и это был мой третий ребенок. © Masha Golovina
- На всю жизнь запомню этот вопрос: «Вот у вас глаза голубые, а вы все видите в голубом цвете? Или как обычные люди?» © Мария Александровна
- Незнакомый парень из интернета спросил: «Какая у тебя память в телефоне?» Я в ответ: «А что тебе даст эта информация?» © Евгения Александрова
- Не мне задавали странный вопрос, но при мне был случай. В общей компании один чувак спросил у моих друзей: «А как давно вы брат и сестра?» © Natalya Levina
- Меня спросили: «Вы хотите проснуться после операции?» © Сергей Полубинский
- Меня однажды на улице случайные прохожие спросили: «Пойдешь с нами бабку щупать?» До сих пор мучаюсь, что же это было за предложение и может действительно нужно было пойти? © Helen La
- У меня пышные и вьющиеся волосы. Однажды меня спросила соседка (ей 75 лет): «Это у тебя родные волосы или парик?». Отвечаю: «Мне 35 лет, какой парик?!» А бабушка говорит: «Они такие густые, как будто парик». © Татьяна Школьник
- Когда я не красила волосы, ко мне довольно часто подходили и спрашивали, какой краской я крашу. У меня просто пепельные волосы, ну, и я говорила, что это мой цвет. Но однажды две девушки все никак не могли поверить, что это не краска, и облапали мне всю голову, ища, видимо, отросшие корни. Еще и обиделись в итоге. © Delya Agabekova
- В Англии у меня как-то спросили: «А у вас там есть кофе? Вы знаете, что такое кофе?» Меня эти вопросы повергли в шок, но я не подала виду. И ответила им: «Нет, я только что с Луны прилетела, а что такое кофе, не подскажите?!» © Kameliya Smith
- Когда я была в Египте, один местный житель спросил у меня, настоящие ли у меня глаза. Я была в шоке от вопроса. Тогда был 1997 год и я в свои 16 лет не знала о существовании цветных линз. © Людмила Макарова
- Как-то гуляла с ребенком в парке. Вдруг ко мне подходит какая-то женщина. Мило улыбается и говорит: «Ой, какой ваш малыш хорошенький. А сколько вам лет?» Я говорю: «28». А она так огорчено и со вздохом выдает: «О-о-ой, так поздно родили!» © Зиба Кафарова
- В магазине в лифте была с месячным сыном. Так какая-то бабулька подошла и ни с того ни с сего спросила, сколько он весил при рождении. © Евгения Бичукова
Да, кажется, у некоторых людей чувство такта отсутствует напрочь. Например, у соседей, которые напрашиваются в гости, когда их на самом деле не ждут. Или у малознакомых людей, критикующих внешность чужих детей. Вот еще 20+ историй о людях, у которых тактичность убавлена до минимума. А то и вовсе отсутствует.
AdMe/Народное творчество/40+ человек рассказали, какие нелепые вопросы от незнакомцев ввели их в глубокий ступор
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