40+ человек рассказали, какую странную вещь от предыдущих хозяев они нашли в купленной квартире
Когда люди покупают жилье на вторичке, то им иногда достаются и вещи, которые бывшие хозяева случайно или специально оставляют. И порой эти неожиданные сюрпризы вызывают настоящее недоумение у новых владельцев квадратных метров. Недавно наши читатели рассказали, какие странные предметы от старых хозяев они нашли в купленной квартире. Ответов набралось немало.
- Мы нашли мопед на антресолях. © Александра Краева
- Самый странный предмет мы нашли, когда сносили шкаф: обнаружили стельки, спрятанные в шкафу, за ДВП. К чему бы это? Для чего они были спрятаны. © Асем Мумбаева
- Обнаружила туфли женские, которые когда-то потеряла хозяйка. Они были под ванной, куда я решила складировать стиральный порошок. © Мээрим Сатаева
- На плите нашли еще теплый чайник и кастрюльку с лапшой. Тоже все еще теплой. © Гульнара Баяшева
- Предыдущие жильцы оставили кошку. Живую. Страшно подумать, что было бы, если бы мы не сразу пошли в эту квартиру. В итоге мы пристроили кису. © Евгения Чикурова
- Обнаружили штук 20 чеснокодавок. Всем нашим друзьям подарили. © Olya Frida
- Оставили много маленьких стульчиков из детского сада, даже, наверное, из яслей. Отвезли на дачу. © Yana Flory
- В шкафу-холодильнике, который под окном, нашли сплетенное из травинок птичье гнездо, а в нем — скорлупа. © Нина Филюта
- Моя подруга купила квартиру с подвалом. Бывшая хозяйка — пожилая женщина. Ее дети приехали из другой страны, продали квартиру в второпях и попрощались. Когда мы спустились в подвал, там оказался гроб и памятник, который хозяйка себе подготовила, но забыла об этом предупредить. © Лика Мороз
- Мы нашли золотые коронки и отдали хозяевам. Коронки принадлежали их бабушке. © Антонина Шейко
- Нашли за обоями карту — даму червовую. © Марина Хасанова
- В кладовой под потолком я нашла две черные куколки из воска. © Анастасия Савенко
- Нашли огромный старый чемодан со старыми фарфоровыми фигурками. © Татьяна Яворская
- Знакомые нашли $ 2 000 на чердаке под стопками старых книг. © Anna Bolkhoeva
- Нашла за канализационной трубой завернутый в бумагу пучок разных волос. © Елена Воеводина
- Нашли надписи в детской комнате: «мы хотим гулять» и другое. Там дверь только снаружи открывалась, и свет включался так же — с коридора. © Sjuz Anna
- Обнаружили МРТ снимки травмированной ноги. © Oksana Gromik
- Нам достался потолок, выкрашенный зеленой масляной краской (которой заборы красят), шиферные гвозди, вбитые в стену и штаны, висящие на них. И изюминка — в туалете за унитазом дверца деревянная с дырочкой, из дырочки торчит проводочек с ручкой, дернешь за проводочек — и унитаз смоется. © Наталья Губарева
- Нашли кучу флаеров в разные ночные клубы. На посещение в течение нескольких лет. © Аня Андреева
- Осталась бывшая в употреблении кладбищенская плита и фотография усопшего. Позвонили бывшему хозяину: «Да, это с могилы брата, но мне не надо, оставьте себе». Отвезли на кладбище, оставили. В церкви заказали службу по этому незнакомому нам человеку. © Галина Савейко
- Нашли рыбные скелеты в духовке. © Kate Kullcool
- Обнаружили полную металлическую банку зубных стальных коронок. Жуть. В квартире этой жил зубной техник. © Лилия Игнатенкова
- Пять старинных картин известных художников, зеркала старинные. © Ирина Нерезько
- Моя кума, убирая слой пыли и грязи, обнаружила пакет, а в нем — штук 20 золотых цепочек, колечек и кулончиков. © Pola Krysko
- В подвале в каморке нашли огромный чемодан гаек, шурупов, болтов. Просто огромный чемодан! Будто всю жизнь их собирали. © Мадьяр Ильясов
- Заметили плесень под новыми обоями и пол-литровую банку, поддерживающую канализационную трубу. © Татьяна Федорова
- Нашел оригинальные часы с боем XIX века. Думаю, бывшие владельцы просто не понимали или не знали цену этой вещи. Я ее отреставрировал и продал. Так заработок от часов составил 35-38 % стоимости недвижимости. Я за эту сумму взял комнату в соседнем доме и теперь сдаю. А ведь изначально я сам хотел их разобрать и выкинуть, так как они очень громоздкие и бой раздражал. © Владимир Никулин
- Вяленую рыбу, целый мешок. © Алекс Зела
- У нас оказался угол со сказками. Кровать стояла в углу, и тот, кто ложился спать у стенки, всю ночь гарантированно наслаждался яркими бредовыми снами. Сны всегда снились в одном углу, мы и местами менялись, и кровать двигали, и родственников туда клали — у всех были сны. В итоге нашла одного строителя, который признался, что в те годы хрущевки строили так, что в стене вполне мог оказаться какой-то токсичный элемент, который до сих пор понемногу ночами фонит. Случаи такие встречались в его практике. © Светлана Лукашук
- В моей квартире жила художница. Так она оставила все: картины, мебель антикварную, люстры, шторы, бытовую технику. Пожалуй, удивили китайские вазы в антресоли на балконе. Книги еще хорошие нашла, очень редкие издания с хорошими иллюстрациями. © Маргарита Селезнева
- Пустой гроб на чердаке. © Сергей Потапов
- Обнаружили открученный слив под ванной. Как оказалось, очень «хорошие» люди квартиру нам продали. © Inna Levizere
- Нашли вилки для устриц, хотя это была однушка в хрущевке. © Дарья Онегина
- Велотренажер, в абсолютно пустой квартире. © Dasha Eydman
- Старую голубятню на антресолях. Со старой сеткой и сухими экскрементами. © Nelya Nelya
- В батарее нашла красивую позолоченную вилку. © Dani Malik
- А мы нашли вещь, оставленную не жильцами, а строителями. Это была телогрейка, спрятанная под подоконником. Дом 1957 года. Тогда строили тоже тяп-ляп... А ремонт мы делали в 2016 году. © Анна Барабанова
- Нашла 36 больших коробок с любовными романами и детективами. © Лариса Дудникова
- Обнаружили детские колготки, засунутые под плинтус. © Эля Трямкина
- Тройник, который соединяет слив унитаза и трубу от ванной комнаты и идущий в большую вертикальную трубу канализации, был кем-то просверлен изнутри. А за кафель было заложено яйцо. Хорошо, что оно уже давно протухло, а вот с протечкой мы никак не могли понять, что за фигня, откуда течет... © Александра Хмельнова
- Нашли надгробную плиту на антресолях, с именем, фамилией, с пустыми окошками под даты. Она была маленькая, но тяжелая. Вот куда ее? Не выбросить же! Выставила в подъезд. Исчезла, но не сразу. Дом, если что, 1928 года постройки. © Елена Клявина
- В кладовке были старые книги, журналы. Из стопки журналов вытащила один, решила почитать, что писали в далеком 46 году. А оттуда выпал конверт с деньгами. 1 000 финских марок, $ 300 (или 400). Было это лет 25 назад. Владелец этого богатства так и не объявился. © Irina Ntouka
- Когда въехали в квартиру в старом доме, то среди прочего барахла, брошенного предыдущими хозяевами, нашли чемодан игральных карт. И мы так и не смогли собрать ни одной целой колоды. Все карты были россыпью, все разных производителей, были и засаленные, и совершенно новые. Загадка этих карт так и осталась нерешенной. © Sergey Stebakov
- Нам достался застекленный балкон, на котором стекла держались на пластилине. И когда солнце стало припекать, пластилин растаял и потек. © Марина Фунтикова
- Нашли веник, замурованный в дверном проеме. Видимо, какой-то муж не хотел, чтобы его жена однажды на нем улетела. © Delice Aquatique
Вот еще 18 человек, которые нашли «подарочки» от предыдущих жильцов и нехило удивились.
AdMe/Народное творчество/40+ человек рассказали, какую странную вещь от предыдущих хозяев они нашли в купленной квартире
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