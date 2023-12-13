40+ человек рассказали, какую странную вещь от предыдущих хозяев они нашли в купленной квартире

Когда люди покупают жилье на вторичке, то им иногда достаются и вещи, которые бывшие хозяева случайно или специально оставляют. И порой эти неожиданные сюрпризы вызывают настоящее недоумение у новых владельцев квадратных метров. Недавно наши читатели рассказали, какие странные предметы от старых хозяев они нашли в купленной квартире. Ответов набралось немало.