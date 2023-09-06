40+ доказательств, что обычная уборка таит в себе миллион сюрпризов

Одни обожают наводить порядок, потому что он помогает разложить мысли по полочкам, другие — просто фанаты идеальной чистоты. Ну а кто-то терпеть не может намывать полы и вытирать пыль. Герои этой подборки находятся в разных лагерях, но кое-что их объединяет: курьезные случаи, благодаря которым понятие «уборка» заиграло новыми красками.

Если решите с кем-то снимать жилье, сразу подробно обговорите всю бытовуху. Прямо до мелочей: кто и что делает, как и когда. Это кажется, что все взрослые люди, чего там обсуждать, но на самом деле удивительно, насколько разные бывают понятия о чистоте и порядке. Снимала квартиру с 2 девочками. Одна умудрялась обтирать пыль вокруг лежащего на полу или столе мусора, не догадываясь его выкинуть. А вторая закатывала истерики, что только она каждую неделю моет двери и стены, а остальным все равно. © Подслушано / Ideer

Наведение чистоты было пунктиком моей мамы. Она единственная из всех, кого я знал, гладила постельное белье. Микробы были ее врагами и скрывались повсюду, и только самая жесткая бытовая химия была достаточно хороша для нее. А фраза «Ты помыл руки?» была одной из самых частых, что я от нее слышал. © Ed Hedges / Quora

Есть у меня подруга. Общительная, задорная, классная. Но у нее странная любовь к белым носкам. У нее все носки белые. Она их всегда снимает в коридоре, когда к кому-то в гости приходит. Как-то я у нее спросила, зачем она это делает. Ведь потом постирать можно, если у хозяев не идеальная чистота. Оказывается, если носки запачкаются, она потом их отбеливает много часов. Чтобы они были кристально белыми.

Моя мама помешана на чистоте. Уборка — каждый день, хлопать ковры — через день. Кипятит белье, трусы и носки стирает руками. И чем дальше, тем хуже. Выдает недавно на полном серьезе: «Ты у себя дома, как зубы почистишь, щетку хозяйственным мылом помой». © Zelenovich / Pikabu

«Так выглядит наша с сестрой комната с ее стороны. Мы с мамой говорим вот уже около полутора месяцев, чтобы она прибралась»

«Но вместо этого она даже спит в другом месте, в комнате младшей сестры, чтобы не устраивать уборку».

У меня свекровь была помешана на уборке. И полы трижды в день мыла, и обувь после каждого похода на улицу. Один раз пришла к нам и с порога выдала: «А ты сколько раз сегодня мыла полы?» А у меня ребенку было месяца 3, я в туалет не всегда успевала сходить. Короче, я психанула и предложила ей самой полы помыть, она почему-то отказалась, но больше с такими претензиями не лезла. © Arriata / Pikabu

Я всегда провожу генеральную уборку на выходных. Сижу вечером, решаю, ладно, завтра прогенералим. Но тут мне захотелось попить кофе, я думаю, ну что я буду кофе пить в грязной комнате. В итоге пошла убирать, время — 12 ночи, и все только потому, что я хочу кофе в чистой комнате. © lostitd_ / Twitter

«Никто в доме не считает, что на кухне просто ужасный беспорядок, поэтому мне пришлось прибраться тут самому»

Я, наверное, чересчур аккуратна, и иногда это раздражает других. Если я живу с человеком, который тоже очень щепетильно относится к чистоте, и у нас разнятся представления о том, что это такое и как правильно убирать, то мы, скорее всего, даже будем ругаться из-за этого. © Monica K. Madock / Quora

У меня есть проблема: я не могу использовать тряпки или губки больше 2–3 раз. Не могу, и все! Мне кажется, что они уже не годятся для дела, слишком грязные, использованные, а влажную уборку я провожу каждые 3 дня. Сколько же неописуемой радости мне приносит уборка свежими тряпочками и мытье посуды новой губкой! Но самое грустное — на все это уходит четверть моей зарплаты. © Подслушано / Ideer

Мой рабочий стол может быть самым чистым во всем офисе. Машину я тоже держу в чистоте. А вот со спальней что-то не выходит. Она не прямо грязная, мусора и неприятного запаха нет. Но обычно везде валяется одежда, которая еще слишком чистая для стирки, но уже достаточно грязная для шкафа. А еще, скорее всего, не заправлена кровать. © IridianRaingem / Reddit

Когда-то давно знакомая спрашивала: «А не знаешь, где купить хороший пылесос?» Уточнил: «А что в твоем понимании хороший пылесос?» Она в ответ: «Ну, который не ломается, а то я куплю и через год он уже сломался». Начал рассказывать, что, может, просто купить что-то из известных брендов. Не, говорит, все покупала, все ломаются. Начал подробности узнавать, в общем, в чем дело: она 3 раза в день пылесосит всю квартиру. У всех разные порядки. © moshkin / Pikabu

Разболталась однажды с парикмахершей в салоне. Она жаловалась, что ей скучно вечерами после работы. Мол, пришла, пол помыла, и уже спать нужно. Я ее спрашиваю: «Ты каждый день пол моешь?» А она на меня смотрит, будто на умалишенную: «Конечно! А ты нет?» Я ей сказала, что в лучшем случае раз в неделю. Прихожу корни красить через месяц, она встречает меня и смотрит так странно, словно накинуться хочет. И тут она говорит, обнимая меня: «Ой, спасибо! Столько времени появилось! Я и не знала, что пол можно не каждый день мыть».

Как-то говорю я мужу: «Здорово иметь помощницу: пришла, пропылесосила, пол помыла». Отвечает: «Была у моих дедушки и бабушки такая. Они всегда делали уборку перед ее приходом, потому что эта женщина еще и у их соседей по дому прибиралась». © WWW.LENINGRAD / Pikabu

Мне стало скучно, и я помыла пол 2 раза, перемыла всю посуду, помыла ванну, раковину и туалет, поставила стираться вещи и только замочила плиту. К слову, плита реально очень грязная. Сейчас бы еще пыль вытереть, если дотянусь. Провела генеральную уборку от скуки, дожили, блин. © uwurama_zor / Twitter

Бывшая сноха ежедневно при мытье полов начищала щеткой плинтуса. Раз в неделю отодвигала газовую плиту и холодильник, мыла их и полы, и стены за ними. Несколько раз в год влегкую самостоятельно меняла обои на кухне, а то несвежие. А я в первый и последний раз мыла за плитой и холодильником перед переездом из квартиры, в которой прожила 13 лет. © Zabota.babuli / Pikabu

«Мой сосед большую часть времени проводит на работе, но любит готовить, пока находится дома. Он всегда оставляет кухню в таком виде, а я все убираю»

На работе знакомый хвастался тем, что жену поучает. Дескать, стоит горшок пустой на тумбочке, жена цветок выбросила, а его не удосужилась убрать. И вот он ей в течение недели по несколько раз на дню про этот горшок мозг клюет. Спрашиваем: «А что сам не убрал?» А он: «В смысле сам? Я же не уборщик». И это на фоне того, что у них еще и график уборки есть, и жена должна его придерживаться. © Ynichtojit / Pikabu

Я довольно ленивая насчет уборки. Так вот приучила себя ходить дома босиком. Как только становится некомфортно ногам, приходится браться за пылесос и швабру. Отлично работает, теперь уборка минимум 2 раза в неделю дома. © Подслушано / Ideer

«Моя невеста жалуется на то, что я никогда не убираю за собой волосы после бритья. Убрал»

Приехала в гости мама, а так как у нее понятия о порядке в разы строже, начала уборку. Говорит: «Все должно лежать на своих местах». Сначала я даже порадовалась: все намыто, убрано. Но спустя 3 дня поняла, что ничего не могу найти, не знаю, где лежат вещи. Высшая степень ее порядка — это пульт от телевизора, магически возвращающийся на сам телевизор с прикроватной тумбочки. В чем смысл пульта, если для того, чтобы включить телик, нужно к нему подойти? © Подслушано / Ideer

Я пылесошу дома раз в неделю. На следующий день после каждой уборки на лестнице остаются кусочки пуха, песка и волос — там, где их, видимо, не было после уборки пылесосом. Пожалуйста, скажите мне, что это нормально. © thenewprisoner / Reddit

«Похоже, кто-то решил почистить зеркало стальной губкой или чем-то другим до того, как я въехал»

Много лет назад мама настаивала на том, чтобы приходить ко мне делать уборку перед визитами свекрови. Точно так же поступала свекровь, когда моя мама приезжала в гости. Спустя некоторое время они поняли, что мой дом достаточно чист и без их помощи. © Elaine Evans / Quora

Уже 4 года, как раз в 2 недели у нас убирает клинер, между ее приходами — немного сама. Я люблю чистоту, но не люблю убирать. Когда жила одна, у меня было чисто, уборка занимала очень мало времени, даже когда делалась редко. Мой мужчина может ухайдохать хату за 2 дня. Квартира очень светлая — заметно сразу. Сейчас еще перешли на доставку готовой еды, еще и готовить не нужно, и посуду мыть. Вообще красота. Если учесть, что я работаю фактически без выходных, очень выручает. © Алиса Чиффа / ADME

«Я убирала двор, и моя собака как-то сумела запереть меня на улице»

Решили с девушкой сделать уборку вместе. Прошло 30 минут. Я пропылесосил, помыл полы, прибрался в ванной, закинул стирку, помыл обувь. И тут слышу: «Фух! Наконец-то нашла резинку для волос, можно начинать». © SpacePiligrim / Pikabu

Попросила мужа помыть пол на балконе шваброй, сама в это время делала уборку на кухне. Минут через 40 муж приходит и говорит, что ни черта не отмывается этой дурацкой шваброй. Захожу, смотрю, а он тряпку не надел, пластиковым закрепителем для тряпки 2 раза балкон помыл. Второй год вспоминаю и ржу. © Подслушано / Ideer

Живем в квартире вдвоем с братом. Работаем с утра до позднего вечера, практически без выходных, поэтому времени вечером хватает только на то, чтобы помыться. В общем, в квартире «немножко не убрано». Ну, думаю, рано или поздно уборку делать надо будет: вымыл все. Нет, не так: вымыл ВСЕ! Тут звонит мама: «Вы дома? Минут через 15 зайду». Подумал, как же повезло, что именно сегодня на меня «напала Золушка». Приходит мама, оглядывается вокруг и изрекает: «Мда, ну и бардак у вас тут, конечно!» © Bugabuga / Pikabu

«Мне кажется, что не стоит пытаться чистить внутреннюю часть дверцы духовки»

У меня была знакомая, которая так дома делала. Разуваешься в коридоре, обувь в пакет, пакет в ящик. Широко шагаешь одной ногой, чтобы не наступить на коврик, потом вторую ногу разуваешь. Если наступишь на коврик, выдадут чистые носки. В санузле черная и красная плитка, черный унитаз. Капли воды видны, после душа необходимо было стены протереть. После мытья рук протирались раковина и кран. © Nushik / Pikabu

Была у меня коллега Людка. Так вот, купил у Людки брат машину, не новую причем. Людка рассказывает: «Брат машину после покупки намыл и теперь и зимой, и летом останавливается рядом с пассажиром, протягивает ему пакет, чтобы тот разулся и поставил обувь в пакет. Ну, или сел и ноги в пакет засунул на улице, а потом их запихал в салон автомобиля. А еще он не любит женщин в шубах: на сиденьях остается ворс». Бедная Людка сокрушалась, что брату уже за 30, а он никак не найдет себе жену почему-то. © Unknown author / Pikabu

Моя 16-летняя дочь на кровати практически жила. Правда места для сна оставалось уже немного. Там была одежда, косметика, остатки еды в тарелках, пакеты, коробки доставки. Я и уговаривала, и ругалась — без толку. Два раза я предупредила, а на третий мы увезли эту кровать на дачу. Месяц мой непокорный ребенок спал на раскладушке, все осознал, купили новую кровать ей. Как отрезало, чистота. © ИраЛира / ADME

«Прошлым вечером чистил пенни, и вот такой монета стала после ночи в кислоте»

Моя тетя повернута на чистоте. Когда я жила с ней, она частенько припахивала меня к уборке, отмечая, что полы нужно мыть тщательно, вылизывая все углы. И чем грязнее оставшаяся вода, тем лучше была проведена уборка. По ее мнению. Но я была хитрее и просто брала землю из-под цветочных горшков для «загрязнения» воды, чтобы пройти тест в конце, ибо не может вода быть грязной каждую неделю. © Подслушано / Ideer

Затеяли с девушкой уборку, сказала принести синюю тряпку с балкона. Отказался, потому что в прошлый раз я 3 раза ходил и все было не то. Под крики, что я тугодум, она пошла сама. Через минуту возвращается и держит в руках тряпку. Розовую. А на мой немой вопрос заявила: «Да какая разница!» © Spartleg / Pikabu

Когда-то давно моя подруга провела эксперимент: 3 дня не мыла посуду. Посудомойки не было, все лежало в раковине. Когда уже не помещалось, она собрала все эти тарелки и выбросила в мусор. Вы бы видели реакцию мужа и дочки. Муж молча собрался и съездил в магазин, накупил новых тарелок. Потом все после трапезы старались сами мыть свои чашки и тарелки. Или помогать маме. Но посуда в раковине больше не накапливалась. © Светлана Ленина

Отец только что наорал на нас с мамой, потому что к нам приходили люди из жилищной комиссии , а дом был, по его мнению, в отвратительном состоянии. Хотя мы с мамой не спали допоздна, убирая все сверху донизу. Он убежден в том, что, если в доме живут 2 женщины, дом должен выглядеть безупречно. © Dramatic_Coyote9159 / Reddit

У меня были гости с детьми в возрасте от 7 до 11 лет. Так вот, они громили комнату моей сестры, доводили ее до слез и даже не удосужились помочь с уборкой. Их родители ничего не сделали, а нам с папой теперь все это убирать. © Boss-Boy-21 / Reddit

Впервые в жизни решила все убрать по полной программе. Вскарабкивалась на шкафы, оттирала стены и потолки, двигала диваны и кресла. Дошла очередь до моей старенькой кровати. Каково же было мое удивление, когда под постелью я обнаружила свое первое в жизни кольцо! Серебряное, которое мне мама дарила, когда мне было лет 11. Я тогда со слезами на глазах искала его по всем углам и так и не нашла... Обидно было, я очень любила это кольцо. А сейчас уже не налезает на мои пальцы.

Моя мама — неторопливый и весьма непунктуальный человек. Уж очень любит опаздывать и откладывать все на потом. Как-то раз она решила устроить генеральную уборку в доме. Сняла шторы на кухне, постирала, высушила, положила на диван в надежде погладить их и в скором времени повесить. И все бы ничего, вот только эти шторы лежат на диване уже третий год. © Подслушано / Ideer

Давно живу одна. Уборка, стирка, глажка и готовка воспринимаются мной как само собой разумеющиеся вещи и никак не напрягают. Но раз в 2 недели ко мне приезжает мама, чтобы запихать одеяло в пододеяльник. © Подслушано / Ideer