40+ фееричных переписок, финал которых и гадалка бы не предсказала
Увидеть лихой сюжетный твист можно не только в голливудских блокбастерах или на страницах приключенческих романов. Иногда для этого достаточно открыть переписку с родными, знакомыми или коллегами. Финал этих коротких историй, кажется, не могли предсказать и сами собеседники.
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В самой обыденной переписке подчас может уместиться все: и жизнь, и слезы, и любовь. И скрывать такие уникальные экземпляры от мира было бы большой ошибкой.