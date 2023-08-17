40+ фееричных переписок, финал которых и гадалка бы не предсказала

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Увидеть лихой сюжетный твист можно не только в голливудских блокбастерах или на страницах приключенческих романов. Иногда для этого достаточно открыть переписку с родными, знакомыми или коллегами. Финал этих коротких историй, кажется, не могли предсказать и сами собеседники.

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