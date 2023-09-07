40 комментаторов, которые сказали как отрезали. И развеселили весь интернет
Одни умеют красиво петь, другие пишут картины. А есть люди, которые как скажут, так хоть стой хоть падай. Сетевые комментаторы остры на язык и способны развеселить даже в непогожий день. Мы уверены, что это тоже особый талант, которые не должен оставаться незамеченным.
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Для создания этого материала был использован источник: MEMEzya / Pikabu
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Шекспировские страсти разгораются не только в комментариях, но и в самых обычных переписках: с подругами, любимыми или товарищами по работе.
AdMe/Народное творчество/40 комментаторов, которые сказали как отрезали. И развеселили весь интернет
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