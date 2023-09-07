40 комментаторов, которые сказали как отрезали. И развеселили весь интернет

Одни умеют красиво петь, другие пишут картины. А есть люди, которые как скажут, так хоть стой хоть падай. Сетевые комментаторы остры на язык и способны развеселить даже в непогожий день. Мы уверены, что это тоже особый талант, которые не должен оставаться незамеченным.