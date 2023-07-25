40+ коротеньких шуток, с которыми сложно не согласиться, ведь в них вся правда жизни

Шутки и анекдоты призваны поднимать настроение. Но порой народное творчество может одновременно и развеселить, и заставить задуматься: настолько оно наполнено жизненной мудростью. Вот 40+ подобных высказываний с тонким юмором.

Кстати, мы никогда не упустим возможности посмеяться над комичными репликами остроумных пользователей сети. Благо такие люди никогда не исчезнут, ведь причин улыбнуться в интернете пруд пруди: тут и ванильные истории про любовь женатого, и рассказы про добросовестное лежание на диване или скандал из-за виноградины. Вот вам подборка от ироничных сетевых комментаторов.