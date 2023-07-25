40+ коротеньких шуток, с которыми сложно не согласиться, ведь в них вся правда жизни
Шутки и анекдоты призваны поднимать настроение. Но порой народное творчество может одновременно и развеселить, и заставить задуматься: настолько оно наполнено жизненной мудростью. Вот 40+ подобных высказываний с тонким юмором.
- Плюсы взрослой жизни: можешь делать все, что ты хочешь. Минусы: для этого нужны деньги.
- Почему я раньше такой удобный был? Потому что у меня личных границ не было.
- Если любите, никогда не слушайте ничьих советов, не верьте слухам и доверяйте любимым. Но квартиру лучше оформляйте на себя.
- Самовывоз — это когда не ходишь к психологу.
- Если человеку создать тепличные условия, из него может вырасти овощ.
- Главное в отношениях — научиться вовремя закрывать глаза и представлять водопад.
- Нет в мире ничего более постоянного, чем временная пломба.
- Перед любым известным модельером время от времени встает вопрос: а что еще можно заправить в трусы?
- Нужно начать называть годы жизни «уровнями», потому что фраза «я на 37-м уровне» звучит намного круче, чем осознание того, что ты стареешь.
- Ни один фильм ужасов не испугал меня так, как тихий комментарий парикмахера: «Ой...»
- Некоторые видео с рецептами должны начинаться с фразы: «Возьмите выходной и половину зарплаты».
- Самая вкусная еда — это остывшая жареная картошка, ночью, с чугунной сковородки, руками. Пока никто не видит.
- Настоящая любовь — это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел.
- Пришла странная оскорбительная эсэмэска. Долго смотрел, пытался понять, кто додумался так дистанционно унижать людей. Потом вспомнил, что это зарплата капнула.
- Всегда удивляли люди, которые с работы идут обедать домой. Как у вас психика выдерживает два раза в день ходить на работу?!
- Сделала генеральную уборку в своей сумочке — пришлось два раза мусорное ведро выносить.
- Интересно, как изменилась бы наша жизнь, если бы брак надо было каждый год продлевать в ЗАГСе.
- Каждый раз, когда выхожу из парикмахерской, меня мучает один и тот же вопрос: а зачем меня спрашивали, как я хочу подстричься?
- Является ли каша в голове пищей для ума?
- Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: «Будешь?»
- Хочется построить карьеру, получить образование, саморазвиваться и добиться всех целей... Но с другой стороны, хочется полежать.
- Двигатель моей жизни — приколы. Потому что, когда тебе хорошо — ты смотришь приколы, когда тебе грустно — ты включаешь приколы, когда тебе кто-то понравился — ты скидываешь приколы. Такое ощущение, что все, на чем ты держишься, — это приколы.
- В понедельник утром хорошо просыпается только сахар мимо чашки.
- Мухаммед Али говорил, что он отжимается, пока не почувствует боль, и потом еще 10 раз. У меня примерно так же, когда я начинаю есть эклеры.
- Как ни крути, но лучший шкаф для одежды — это стул.
- И сколько же нас таких, которые сначала пытаются развязать пакет, а потом психуют и просто разрывают его?
- При правильном подборе литературы в туалете возможно получить академическое образование.
- Если вам хочется написать кому-то гадость, то обязательно напишите, но не отправляйте. Очень полегчает.
- Лучших оправданий, чем обвинения, пока еще не придумали.
- Понял, что детство закончилось, когда маме на работе не дали для меня новогодний подарок с конфетами. Леша, 25 лет.
- Фильтр для воды прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новый.
- За что я люблю настоящих друзей, так это за то, что можно им не звонить и не писать.
- Я сейчас на пороге того возраста, когда уже нет смысла тратиться на модную одежду. Какая разница, в чем шлепать за творогом по акции?
- Диета — это научно разработанная программа борьбы мозга с желудком, заведомо обреченная на провал.
- Люди, вкалывающие на тяжелых и опасных работах, и искусственный интеллект, сочиняющий стихи и пишущий картины: как-то не так представлялось будущее...
Кстати, мы никогда не упустим возможности посмеяться над комичными репликами остроумных пользователей сети. Благо такие люди никогда не исчезнут, ведь причин улыбнуться в интернете пруд пруди: тут и ванильные истории про любовь женатого, и рассказы про добросовестное лежание на диване или скандал из-за виноградины. Вот вам подборка от ироничных сетевых комментаторов.
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