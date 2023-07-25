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40+ коротеньких шуток, с которыми сложно не согласиться, ведь в них вся правда жизни

Народное творчество
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Шутки и анекдоты призваны поднимать настроение. Но порой народное творчество может одновременно и развеселить, и заставить задуматься: настолько оно наполнено жизненной мудростью. Вот 40+ подобных высказываний с тонким юмором.

  • Плюсы взрослой жизни: можешь делать все, что ты хочешь. Минусы: для этого нужны деньги.
  • Почему я раньше такой удобный был? Потому что у меня личных границ не было.
  • Если любите, никогда не слушайте ничьих советов, не верьте слухам и доверяйте любимым. Но квартиру лучше оформляйте на себя.
  • Самовывоз — это когда не ходишь к психологу.
  • Если человеку создать тепличные условия, из него может вырасти овощ.
  • Главное в отношениях — научиться вовремя закрывать глаза и представлять водопад.
  • Нет в мире ничего более постоянного, чем временная пломба.
  • Перед любым известным модельером время от времени встает вопрос: а что еще можно заправить в трусы?
  • Нужно начать называть годы жизни «уровнями», потому что фраза «я на 37-м уровне» звучит намного круче, чем осознание того, что ты стареешь.
  • Ни один фильм ужасов не испугал меня так, как тихий комментарий парикмахера: «Ой...»
  • Некоторые видео с рецептами должны начинаться с фразы: «Возьмите выходной и половину зарплаты».
  • Самая вкусная еда — это остывшая жареная картошка, ночью, с чугунной сковородки, руками. Пока никто не видит.
  • Настоящая любовь — это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел.
  • Пришла странная оскорбительная эсэмэска. Долго смотрел, пытался понять, кто додумался так дистанционно унижать людей. Потом вспомнил, что это зарплата капнула.
  • Всегда удивляли люди, которые с работы идут обедать домой. Как у вас психика выдерживает два раза в день ходить на работу?!
  • Сделала генеральную уборку в своей сумочке — пришлось два раза мусорное ведро выносить.
  • Интересно, как изменилась бы наша жизнь, если бы брак надо было каждый год продлевать в ЗАГСе.
  • Каждый раз, когда выхожу из парикмахерской, меня мучает один и тот же вопрос: а зачем меня спрашивали, как я хочу подстричься?
  • Является ли каша в голове пищей для ума?
  • Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: «Будешь?»
  • Хочется построить карьеру, получить образование, саморазвиваться и добиться всех целей... Но с другой стороны, хочется полежать.
  • Двигатель моей жизни — приколы. Потому что, когда тебе хорошо — ты смотришь приколы, когда тебе грустно — ты включаешь приколы, когда тебе кто-то понравился — ты скидываешь приколы. Такое ощущение, что все, на чем ты держишься, — это приколы.
  • В понедельник утром хорошо просыпается только сахар мимо чашки.
  • Мухаммед Али говорил, что он отжимается, пока не почувствует боль, и потом еще 10 раз. У меня примерно так же, когда я начинаю есть эклеры.
  • Как ни крути, но лучший шкаф для одежды — это стул.
  • И сколько же нас таких, которые сначала пытаются развязать пакет, а потом психуют и просто разрывают его?
  • При правильном подборе литературы в туалете возможно получить академическое образование.
  • Если вам хочется написать кому-то гадость, то обязательно напишите, но не отправляйте. Очень полегчает.
  • Лучших оправданий, чем обвинения, пока еще не придумали.
  • Понял, что детство закончилось, когда маме на работе не дали для меня новогодний подарок с конфетами. Леша, 25 лет.
  • Фильтр для воды прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новый.
  • За что я люблю настоящих друзей, так это за то, что можно им не звонить и не писать.
  • Я сейчас на пороге того возраста, когда уже нет смысла тратиться на модную одежду. Какая разница, в чем шлепать за творогом по акции?
  • Диета — это научно разработанная программа борьбы мозга с желудком, заведомо обреченная на провал.
  • Люди, вкалывающие на тяжелых и опасных работах, и искусственный интеллект, сочиняющий стихи и пишущий картины: как-то не так представлялось будущее...

Кстати, мы никогда не упустим возможности посмеяться над комичными репликами остроумных пользователей сети. Благо такие люди никогда не исчезнут, ведь причин улыбнуться в интернете пруд пруди: тут и ванильные истории про любовь женатого, и рассказы про добросовестное лежание на диване или скандал из-за виноградины. Вот вам подборка от ироничных сетевых комментаторов.

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AdMe/Народное творчество/40+ коротеньких шуток, с которыми сложно не согласиться, ведь в них вся правда жизни
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