40+ остроумных анекдотов, которые мигом вознесут ваше настроение до небес
Смех — это своеобразное лекарство, которое и настроение заметно поднимает, и жизнь продлевает. Именно поэтому его нужно практиковать как можно чаще. Тогда почему бы сегодня нам вместе с вами не почитать порцию отборных анекдотов и остроумных шуток?
- Раньше я любила лето. Но потом поняла, что лето может быть в любое время года — были бы деньги. Теперь я люблю деньги.
- Мужская кулинария: если варить пельмени 20 минут, то это все еще пельмени; если 40 минут — то это макароны по-флотски, а если 60 минут и посыпать сыром — то уже лазанья.
- — Ксюша, там в холодильнике был медовик. Где он?
— Я съела 1 кусочек.
— Хорошо, а остальные кусочки где?
— А я не резала!
- Сегодня еду в маршрутке, а из динамиков льется песня: «Ах, какая женщина, какая женщина!» Посмотрела по сторонам — опять про меня!
- А представьте, если бы фамилии нам давались, как у индейцев, по принципу личных качеств и достижений? Вот знакомишься с человеком, и сразу понятно, кто перед тобой: Работяга Антон или Балабол Виталий.
- Увидел цены на лечение зубов и понял, что дешевле купить блендер и перемалывать всю еду в пюрешку.
- — Вы можете назвать какие-нибудь приметы преступника?
— У него торчала нитка на свитере.
— Это зацепка.
- Человек всегда верит в чудо, особенно когда нажимает на банкомате кнопку «Запрос баланса».
- Диетологи:
— Перед сном обманите желудок яблоком и ложитесь спать.
Желудок:
— Окей, размялись, разогревай котлетки.
- В будущем, когда аналоговые часы окончательно устареют, молодое поколение будут удивлять фразы «по часовой стрелке» и «часики тикают».
- — Мам, я решил жить отдельно от вас с папой.
— Ну тогда поздравляю с началом самостоятельной жизни!
— Спасибо. Ваши с папой вещи я уже собрал!
- Моя девушка стала принимать лекарство для улучшения работы мозга. Через неделю она ушла от меня.
- — Здравствуйте, Павел. Ваш проект еще не готов, но у меня есть кабачки. Вам не надо?
- А мне жена заказала через интернет кроссовки 43-го размера, a пришли замшевые 38-го и на каблуке. Хорошо, хоть жене подошли...
- Ты состоялся как личность, если боишься достать руку из-под накидки у парикмахера, когда зачесался нос.
- Существует три стадии себялюбия:
1. Эгоизм.
2. Нарциссизм.
3. Собственная фотография на заставке телефона.
- Был один нормальный человек в доме: все успевал и всем помогал, еду варил. Это бабуля. Вчера купили ей ноутбук. Все, потеряли человека!
- Каждый день из окна наблюдаю, как ровно в 18:30 на улицу выходит парень и кормит бездомных животных. Вот я и стал ровно в 18:30 выпускать на улицу свою кошку.
- — Будешь булочку?
— Чуть позже, спасибо. Мы же с тобой разговариваем. Я не могу есть и говорить одновременно.
— Я знаю. Будешь булочку?
- Оверсайз — популярный тренд в моде, благодаря которому я могу не худеть к лету.
- Пошел на свидание вслепую. Договорились встретиться в парке. Я сел на скамейку и отправил девушке сообщение: «Я уже в парке, сижу на скамейке рядом с пышкой». Эту пощечину я запомнил на всю жизнь.
- Я так думаю, единственный шанс похудеть с помощью зеленого чая — лазить в горы и собирать его самой.
- Помню, как в старые времена люди просто бесились, когда кто-то читал их дневник. А теперь люди бесятся, если никто не читает их дневник, который они выкладывают в сети.
- Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.
- Сегодня утром услышал по телевизору, как эксперт по фэншуй вещал: «Если вы в своем беспорядке знаете, где что лежит, то это уже не беспорядок, а ваш личный порядок». Лентяи, фэншуй с нами!
- Утром жена выдала гениальную фразу: «Дима, давай я помою голову, а ты — посуду и пол». Люблю ее.
- Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы, просто развивала у Золушки мелкую моторику по системе Монтессори.
- — Здравствуйте, будьте добры...
— Здравствуйте, что вы хотели?
— Ничего, спасибо, просто будьте добры.
- Мысли о том, что надо бы сесть на диету, приходят обычно после сытного обеда и исчезают за полчаса до ужина.
- Никогда не понимала пожелания «мужа тебе богатого». Пожелайте мне просто богатства! Зачем мне посредник между мной и деньгами?
- Мать говорит 16-летней дочери:
— Когда я была в твоем возрасте, то мне было не до мальчиков!
— Конечно, мамочка, ведь мне тогда и годика не исполнилось.
- 1. Проезжает в 4 утра коммунальная машина и разгребает снег с дороги на тротуар.
2. В 6 утра выходят на работу дворники и разгребают снег с тротуаров на дороги. Все честно поработали.
- — Ты куда среди ночи?
— Пойду посмотрю, выключен ли свет на кухне.
— Возьми и мне кусочек.
- Дама звонит электрику:
— Я просила вас зайти починить звонок!
— Так я был у вас.
— Но я никуда из дома не выходила.
— Я пришел, позвонил, мне никто не открыл, я и ушел.
- Если к вам вдруг нагрянули гости, а у вас не убрано, то, пока гостям двери не открыли, быстро поставьте ведро с тряпкой и намочите руки. И вот у вас уже не беспорядок в доме, а уборка в самом разгаре.
Вообще наша жизнь полна неожиданных сюжетных поворотов, которым позавидовал бы сам Голливуд. И один из источников таких непредсказуемых историй — это обычные переписки, которые из-за своих эпичных финалов порой смахивают на небольшой литературный шедевр.
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