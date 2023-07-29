40+ остроумных анекдотов, которые мигом вознесут ваше настроение до небес

Смех — это своеобразное лекарство, которое и настроение заметно поднимает, и жизнь продлевает. Именно поэтому его нужно практиковать как можно чаще. Тогда почему бы сегодня нам вместе с вами не почитать порцию отборных анекдотов и остроумных шуток?