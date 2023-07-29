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40+ остроумных анекдотов, которые мигом вознесут ваше настроение до небес

Народное творчество
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Смех — это своеобразное лекарство, которое и настроение заметно поднимает, и жизнь продлевает. Именно поэтому его нужно практиковать как можно чаще. Тогда почему бы сегодня нам вместе с вами не почитать порцию отборных анекдотов и остроумных шуток?

  • Раньше я любила лето. Но потом поняла, что лето может быть в любое время года — были бы деньги. Теперь я люблю деньги.
  • Мужская кулинария: если варить пельмени 20 минут, то это все еще пельмени; если 40 минут — то это макароны по-флотски, а если 60 минут и посыпать сыром — то уже лазанья.
  • — Ксюша, там в холодильнике был медовик. Где он?
    — Я съела 1 кусочек.
    — Хорошо, а остальные кусочки где?
    — А я не резала!
  • Сегодня еду в маршрутке, а из динамиков льется песня: «Ах, какая женщина, какая женщина!» Посмотрела по сторонам — опять про меня!
  • А представьте, если бы фамилии нам давались, как у индейцев, по принципу личных качеств и достижений? Вот знакомишься с человеком, и сразу понятно, кто перед тобой: Работяга Антон или Балабол Виталий.
  • Увидел цены на лечение зубов и понял, что дешевле купить блендер и перемалывать всю еду в пюрешку.
  • — Вы можете назвать какие-нибудь приметы преступника?
    — У него торчала нитка на свитере.
    — Это зацепка.
  • Человек всегда верит в чудо, особенно когда нажимает на банкомате кнопку «Запрос баланса».
  • Диетологи:
    — Перед сном обманите желудок яблоком и ложитесь спать.
    Желудок:
    — Окей, размялись, разогревай котлетки.
  • В будущем, когда аналоговые часы окончательно устареют, молодое поколение будут удивлять фразы «по часовой стрелке» и «часики тикают».
  • — Мам, я решил жить отдельно от вас с папой.
    — Ну тогда поздравляю с началом самостоятельной жизни!
    — Спасибо. Ваши с папой вещи я уже собрал!
  • Моя девушка стала принимать лекарство для улучшения работы мозга. Через неделю она ушла от меня.
  • — Здравствуйте, Павел. Ваш проект еще не готов, но у меня есть кабачки. Вам не надо?
  • А мне жена заказала через интернет кроссовки 43-го размера, a пришли замшевые 38-го и на каблуке. Хорошо, хоть жене подошли...
  • Ты состоялся как личность, если боишься достать руку из-под накидки у парикмахера, когда зачесался нос.
  • Существует три стадии себялюбия:
    1. Эгоизм.
    2. Нарциссизм.
    3. Собственная фотография на заставке телефона.
  • Был один нормальный человек в доме: все успевал и всем помогал, еду варил. Это бабуля. Вчера купили ей ноутбук. Все, потеряли человека!
  • Каждый день из окна наблюдаю, как ровно в 18:30 на улицу выходит парень и кормит бездомных животных. Вот я и стал ровно в 18:30 выпускать на улицу свою кошку.
  • — Будешь булочку?
    — Чуть позже, спасибо. Мы же с тобой разговариваем. Я не могу есть и говорить одновременно.
    — Я знаю. Будешь булочку?
  • Оверсайз — популярный тренд в моде, благодаря которому я могу не худеть к лету.
  • Пошел на свидание вслепую. Договорились встретиться в парке. Я сел на скамейку и отправил девушке сообщение: «Я уже в парке, сижу на скамейке рядом с пышкой». Эту пощечину я запомнил на всю жизнь.
  • Я так думаю, единственный шанс похудеть с помощью зеленого чая — лазить в горы и собирать его самой.
  • Помню, как в старые времена люди просто бесились, когда кто-то читал их дневник. А теперь люди бесятся, если никто не читает их дневник, который они выкладывают в сети.
  • Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.
  • Сегодня утром услышал по телевизору, как эксперт по фэншуй вещал: «Если вы в своем беспорядке знаете, где что лежит, то это уже не беспорядок, а ваш личный порядок». Лентяи, фэншуй с нами!
  • Утром жена выдала гениальную фразу: «Дима, давай я помою голову, а ты — посуду и пол». Люблю ее.
  • Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы, просто развивала у Золушки мелкую моторику по системе Монтессори.
  • — Здравствуйте, будьте добры...
    — Здравствуйте, что вы хотели?
    — Ничего, спасибо, просто будьте добры.
  • Мысли о том, что надо бы сесть на диету, приходят обычно после сытного обеда и исчезают за полчаса до ужина.
  • Никогда не понимала пожелания «мужа тебе богатого». Пожелайте мне просто богатства! Зачем мне посредник между мной и деньгами?
  • Мать говорит 16-летней дочери:
    — Когда я была в твоем возрасте, то мне было не до мальчиков!
    — Конечно, мамочка, ведь мне тогда и годика не исполнилось.
  • 1. Проезжает в 4 утра коммунальная машина и разгребает снег с дороги на тротуар.
    2. В 6 утра выходят на работу дворники и разгребают снег с тротуаров на дороги. Все честно поработали.
  • — Ты куда среди ночи?
    — Пойду посмотрю, выключен ли свет на кухне.
    — Возьми и мне кусочек.
  • Дама звонит электрику:
    — Я просила вас зайти починить звонок!
    — Так я был у вас.
    — Но я никуда из дома не выходила.
    — Я пришел, позвонил, мне никто не открыл, я и ушел.
  • Если к вам вдруг нагрянули гости, а у вас не убрано, то, пока гостям двери не открыли, быстро поставьте ведро с тряпкой и намочите руки. И вот у вас уже не беспорядок в доме, а уборка в самом разгаре.

Вообще наша жизнь полна неожиданных сюжетных поворотов, которым позавидовал бы сам Голливуд. И один из источников таких непредсказуемых историй — это обычные переписки, которые из-за своих эпичных финалов порой смахивают на небольшой литературный шедевр.

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AdMe/Народное творчество/40+ остроумных анекдотов, которые мигом вознесут ваше настроение до небес
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